του Δημήτρη Διατσίδη

Η ομάδα Gresini Racing που ίδρυσε και μεγάλωσε ο αείμνηστος Fausto Gresini και μετά το θάνατό του το 2021 ανέβαλε η σύζυγός του Nadia Padovani, έφτασε σε πολύ σημαντικές επιτυχίες στον 20 Γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2025. Συγκεκριμένα ο Alex Marquez #73 πήρε από το Σάββατο το #2 στο Πρωτάθλημα, ενώ κέρδισε τον τρίτο φετινό Αγώνα την Κυριακή! Ο Fermin Aldeguer #54 κατέκτησε τον Τίτλο του “Rookie Of The Year” (νεοφερμένου της Χρονιάς MotoGP 2025) και η Ομάδα μετά τον Αγώνα της Κυριακής τον Τίτλο της καλύτερης Ανεξάρτητης ομάδας! Μια φοβερή χρονιά λοιπόν για την Ιταλική Ομάδα!



ALEX MARQUEZ #73

«Ήταν μια εξαιρετική σεζόν, την αξίζαμε και ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα τα πήγαινα καλύτερα από τον Marc ή τον Enea φέτος. Το καταφέραμε και είμαστε χαρούμενοι. Ειλικρινά δεν ήμουν ικανοποιημένος με το Sprint, δεν οδήγησα όπως μπορούσα, ήμουν “σφιγμένος”. Ας δούμε αν αύριο μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βελτιωθούμε και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί».

FERMIN ALDEGUER #54

«Θα μπορούσαμε να έχω γίνει rookie της χρονιάς στην Αυστραλία, αλλά ειλικρινά είναι πολύ καλύτερο που το καταφέραμε εδώ. Ήταν ένας από τους στόχους της χρονιάς, μαζί με τη νίκη σε έναν Αγώνα και πετύχαμε και τα δύο. Τώρα στοχεύουμε να συνεχίσουμε την πρόοδό μας και να ολοκληρώσουμε αυτό το πρωτάθλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Sprint – Μαλαισιανό GP

2ος – ALEX MARQUEZ #73

3ος – FERMIN ALDEGUER #54 (7ος μετά την τιμωρία*)

* Ο Fermin τιμωρήθηκε με 8 δευτερόλεπτα για πίεση ελαστικών.

Αγώνας – Μαλαισιανό GP

1ος – ALEX MARQUEZ #73

Εγκατάλειψη – FERMIN ALDEGUER #54

Βαθμολογία Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

2η θέση – ALEX MARQUEZ #73 (413 βαθμοί)

Δεύτερος στο MotoGP 2025

8η θέση – FERMIN ALDEGUER #54 (186 βαθμοί)

Rookie της Χρονιάς 2025