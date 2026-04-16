του Νεκτάριου Διατσίδη

Η πρώτη μοτοσυκλέτα από μια σχετικά νέα εταιρεία αποτελεί συχνά ένα σκαλοπάτι πριν τα επόμενα κορυφαία μοντέλα. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για μια μικρού κυβισμού μοτοσυκλέτα δρόμου, φτιαγμένη για το ευρύ κοινό, με βασικά εξαρτήματα, λιτή τεχνολογία και σίγουρα όχι κινητήρα κατηγορίας λίτρου.

Η Guruma, ένα σχετικά νέο όνομα στον τομέα της αυτοκίνησης, δεν ακολουθεί αυτή τη διαδρομή. Στην πρόσφατη έκθεση AWE (Appliance & Electronics World Expo) στην Σαγκάη, η Κινεζική εταιρεία παρουσίασε την 1000 RR.

Πριν προχωρήσουμε στη μοτοσυκλέτα, ας δούμε κάτι για τη μάρκα. Η Guruma είναι στην πραγματικότητα μια νέα μάρκα τεχνολογίας και κινητικότητας του Κινεζικού ομίλου Fengxun. Στην AWE έγινε όχι μόνο η πρεμιέρα της μοτοσυκλέτας, αλλά και της ίδιας της Guruma ως μάρκας, μαζί με τα πρώτα της οχήματα, που περιλάμβαναν ακόμη και ένα «έξυπνο» αεροσκάφος, κάτι αρκετά εντυπωσιακό.

Ωστόσο, πολλές «νέες μοτοσυκλέτες» από την Κίνα ακολουθούν τη λογική της αντιγραφής. Συχνά είναι σχεδόν ίδιες με επιτυχημένα Ευρωπαϊκά και Ιαπωνικά μοντέλα, σε πιο προσιτές και μικρού κυβισμού εκδόσεις. Δυστυχώς, φαίνεται πως η Guruma 1000 RR ακολουθεί ακριβώς αυτόν τον δρόμο – μόνο που δανείζεται από μια άλλη Κινεζική μάρκα.

Η 1000 RR αντλεί πολλά στοιχεία από μοντέλα της QJ Motor, τα οποία με τη σειρά τους έχουν επηρεαστεί έντονα από την MV Agusta.

Όπως επισήμαναν πρώτα οι συνάδελφοι της ιστοσελίδας Motorrad, η 1000 RR δανείζεται στοιχεία από την QJ Motor, τόσο στον σχεδιασμό όσο και στον κινητήρα. Ναι, την ίδια QJMotor που ήδη έχει δανειστεί πολλά από την MV Agusta. Αυτό κάνει την 1000 RR ένα αντίγραφο σε μεγάλο βαθμό, αλλά υπάρχει και κάτι περισσότερο.

Ο τετρακύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 1,051 κ.εκ. φαίνεται να είναι ίδιος με αυτόν της QJMotor SRK 1051 RR, αποδίδοντας 150 ίππους, 105 Nm ροπής και τελική ταχύτητα 260 χλμ./ώρα. Ο κινητήρας αυτός βασίζεται σε έναν ανασχεδιασμένο παλιό κινητήρα 921 κ.εκ. της MV Agusta με διπλούς εκκεντροφόρους επικεφαλής.

Και φυσικά, η σχεδίαση μοιάζει έντονα με άλλα μοντέλα της QJ Motor, τα οποία με τη σειρά τους εμπνέονται από την MV Agusta. Οι τέσσερις εξατμίσεις, το πλαίσιο και το μονόμπρατσο ψαλίδι θυμίζουν ξεκάθαρα MV Agusta. Άρα πρόκειται ουσιαστικά για αντίγραφο ενός μοντέλου που έχει αντιγράψει άλλο μοντέλο.

Ωστόσο, η τεχνολογία πίσω από αυτή τη νέα μοτοσυκλέτα είναι πρωτόγνωρη. Η νέα superbike διαθέτει IMU 6 αξόνων, ραντάρ millimeter-wave, καθώς και εμπρός και πίσω κάμερες. Αυτοί οι αισθητήρες, ενισχυμένοι με τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρουν πλήρη κάλυψη 360 μοιρών – ακόμα και ανίχνευση τυφλών σημείων.

Πρόκειται ουσιαστικά για τεχνολογία που συναντάμε σε αυτόνομα αυτοκίνητα, αλλά εφαρμοσμένη σε μοτοσυκλέτα. Το σύστημα παρακολουθεί εμπόδια και αναλύει τις συνθήκες του δρόμου. Η Guruma ισχυρίζεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ακόμη και να «προβλέπει την καμπυλότητα των στροφών και τις αλλαγές στην πρόσφυση της ασφάλτου».

Η μοτοσυκλέτα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή αν πλησιάζετε ένα εμπόδιο πολύ γρήγορα ή αν η άσφαλτος είναι πιο ολισθηρή από το συνηθισμένο και σας προειδοποιεί σε πραγματικό χρόνο. Όλα αυτά υποστηρίζονται από ένα κεντρικό σύστημα που λαμβάνει ασύρματες ενημερώσεις (OTA), βελτιώνοντας συνεχώς τα βοηθήματα οδήγησης. Για τον κόσμο των μοτοσυκλετών, αυτό αποτελεί πραγματική επανάσταση στην ενεργητική ασφάλεια.

Σε άλλα σημεία, διακρίνεται ένα νέο μπροστινό μέρος με LED φώτα, που ευτυχώς δεν μοιάζει με αυτά της QJMotor ή της MV Agusta. Υπάρχει επίσης μεγάλη οθόνη, ανεστραμμένα ρυθμιζόμενα πιρούνια και σταμπιλιζατέρ τιμονιού της Marzocchi.

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες. Προς το παρόν, η 1000 RR προορίζεται μόνο για την Κινεζική αγορά, χωρίς ανακοινώσεις για τιμή ή εξαγωγές.

Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι: θέλουμε πραγματικά τέτοια τεχνολογία στις μοτοσυκλέτες; Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ βοήθειας και παρεμβολής, και οι μοτοσυκλέτες βρίσκονταν πάντα ακριβώς πάνω σε αυτή.

Αυτό που λειτουργεί στα αυτόνομα αυτοκίνητα ίσως να μην ταιριάζει στις μοτοσυκλέτες και ιδιαίτερα σε superbikes. Η γοητεία τους δεν είναι μόνο η ταχύτητα, αλλά και η ευθύνη που τη συνοδεύει.

Οι αναβάτες θέλουν να «νιώθουν» τον δρόμο, να διαβάζουν την άσφαλτο και να εκτιμούν την πρόσφυση με το ένστικτό τους. Όταν λοιπόν μια μοτοσυκλέτα υπόσχεται να «σκέφτεται» περισσότερο από τον αναβάτη, τίθεται το ερώτημα: οδηγούμε εμείς ή απλώς επιβλέπουμε;

Για πολλούς, αυτή η απρόβλεπτη φύση είναι η ουσία της οδήγησης. Οι μικρές διορθώσεις στη στροφή, οι στιγμιαίες αποφάσεις – αυτά είναι η τέχνη της οδήγησης. Αν αφαιρεθούν, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η μαγεία.

Από την άλλη, η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως δίχτυ ασφαλείας, όχι ως υποκατάστατο. Οι περισσότεροι αναβάτες θα προτιμούσαν ένα σύστημα που επεμβαίνει μόνο όταν κάτι πάει στραβά. Και στις δύσκολες συνθήκες, η αυξημένη ενεργητική ασφάλεια μπορεί να βοηθήσει στην πιο γρήγορη οδήγηση, όπως με την προετοιμασία της ανάρτησης όταν είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενη. Μένει να δούμε στην πράξη με πιο τρόπο η Guruma 1000 RR «βοηθά» τον αναβάτη, γιατί με προειδοποιήσεις στην οθόνη ή αν εμφανίζονται στο μέλλον μπροστά στη ζελατίνα του κράνους, αυτό δεν θα αρέσει σίγουρα στους έμπειρους αναβάτες.

Η τεχνολογία σε μια μοτοσυκλέτα πρέπει να βοηθά με έναν τρόπο που να απαιτεί την προσοχή του αναβάτη και να αφήνει τον πλήρη έλεγχο, γιατί αν σταματήσει να προσφέρει αυτή την αίσθηση ανταμοιβής, αυτό είναι ένα αντάλλαγμα που πολλοί δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν. Αν όμως επεμβαίνει χωρίς να γίνεται αντιληπτή και βελτιώνει την οδική συμπεριφορά, τότε είναι πολύ σημαντική στην οδήγηση της μοτοσυκλέτας που είναι ευάλωτη στην απώλεια πρόσφυσης από την αλλαγή του συντελεστή τριβής της ασφάλτου. Στο μέλλον θα δούμε αρκετά νέα συστήματα και ελπίζουμε να κάνουν πιο ευχάριστη και ασφαλή την οδήγηση χωρίς να επεμβαίνουν στην κρίση του αναβάτη.