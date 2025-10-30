του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφία & video: Βασίλης Κωστάκος, Studio B42

Αυτό είναι το βίντεο από τη νέα Harley Davidson Pan America 1250 ST, την οποία οδηγούμε στην Εύβοια.

Βασισμένη στις επιδόσεις της πλατφόρμας Pan America, η νέα 1250 ST έχει σχεδιαστεί για ταχύτερη, πιο άνετη και πιο ικανή απόδοση σε ασφάλτινες διαδρομές, με χαμηλωμένη ανάρτηση, τροχούς 17 ιντσών και πιο λεπτή, ελαφρύτερη σιλουέτα. Την οδηγούμε ανεβαίνοντας στην Δίρφυ της Εύβοιας για να ανακαλύψουμε τις αρετές της.

Δείτε το βίντεο και ακούστε τις εντυπώσεις μας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κινητήρας: Revolution® Max 1250

Κυβισμός: 1252 cc

Ισχύς: 150 HP / 112 kW @ 8750 rpm

Ροπή: 129 Nm

Σύστημα Ψύξης: Υγρό

Κιβώτιο Ταχυτήτων: 6 ταχύτητες, με υγρό πολύδισκο συμπλέκτη

Φρένα:

Εμπρός: Διπλοί δίσκοι, ακτινικές δαγκάνες Monoblock Brembo

Πίσω: Μονός δίσκος

Αναρτήσεις:

Εμπρός: 47mm ανεστραμμένο ρυθμιζόμενο ως προς προφόρτιση, συμπίεση και επαναφορά πιρούνι

Πίσω: Monoshock με ρυθμιζόμενη συμπίεση, επαναφορά και υδραυλική προφόρτιση

Διαστάσεις:

Μήκος: 2240 mm

Ύψος Σέλας (χωρίς φορτίο): 825 mm

Βάρος: 245 kg (στεγνό)

Οθόνη: 173 mm έγχρωμη TFT με οθόνη αφής

Συστήματα Ασφαλείας: Περιλαμβάνεται σύστημα ABS Cornering, ηλεκτρονικό φρενάρισμα (ELB), σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS), σύστημα ελέγχου ολίσθησης (DSCS), έλεγχος κράτησης οχήματος (VHC) και σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS)