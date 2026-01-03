του Δημήτρη Διατσίδη

Πολλοί οδηγοί του MotoGP αλλά και της F1, μετακινούνται με ιδιωτικά αεροπλάνα προς τις πίστες των αγώνων, όχι κατ’ ανάγκη δικά τους, αλλά νοικιάζοντάς τα από μικρές αεροπορικές εταιρίες. Η Honda έχει μπει και σε αυτήν την αγορά και μάλιστα το HondaJet έχει πολύ μικρότερη κατανάλωση από τον ανταγωνισμό. Μάλιστα κάποιοι οδηγοί έχουν μπει στη διερεύνηση της αγοράς ενός τέτοιου jet με σκοπό όχι μόνο να μειώσουν τα κόστη των μετακινήσεών τους, αλλά και να κάνουν μια δική τους επιχείρηση ενοικιάσεων του jet, όταν δεν το χρησιμοποιούν οι ίδιοι.

Τώρα δέκα χρόνια μετά τν πρώτη κυκλοφορία του Hondajet στους αιθέρες, η Ιαπωνική εταιρία προσφέρει πακέτα αναβάθμισης σε όσους ήδη κυκλοφορούν με ένα τέτοιο αεροπλάνο.

Η Honda Aircraft Company λοιπόν ανακοίνωσε το HondaJet APMG S, ένα νέο πακέτο αναβάθμισης επιδόσεων για ιδιοκτήτες και διαχειριστές αεροσκαφών HondaJet Classic και HondaJet APMG (Advanced Performance Modification Group). Το πακέτο APMG S μεταφέρει το πνεύμα της συνεχούς βελτίωσης στα πρώιμα HondaJet παραγωγής, δίνοντας στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τα αεροσκάφη τους με τεχνικές καινοτομίες που εισήχθησαν σε πιο πρόσφατες εκδόσεις της πλατφόρμας, όπως το HondaJet Elite S.

Η Honda Aircraft Company θα προσφέρει το πακέτο τροποποιήσεων APMG S μέσω του Greensboro Service Center, καθώς και μέσω του παγκόσμιου δικτύου των 21 Εξουσιοδοτημένων Κέντρων Εξυπηρέτησης. Παράλληλα, η εταιρία έχει ήδη αναβαθμίσει αρκετά μεταχειρισμένα αεροσκάφη HondaJet με το πακέτο APMG S, τα οποία διατίθενται μέσω του προγράμματος μεταχειρισμένων αεροσκαφών της.

Το πακέτο αναβάθμισης HondaJet APMG S περιλαμβάνει λογισμικό και υλικό avionics που προσφέρουν ταχύτερες ταχύτητες επεξεργασίας και επιτρέπουν μελλοντικές καινοτομίες σε ολόκληρο τον υπάρχοντα στόλο HondaJet. Οι αναβαθμίσεις αυτές φέρνουν επίσης βασικά χαρακτηριστικά του HondaJet Elite S – όπως το Advanced Steering Augmentation System (ASAS) – σε μεγαλύτερο μέρος του στόλου. Οι συγκεκριμένες βελτιώσεις ενισχύουν την ακρίβεια χειρισμού και επεκτείνουν τις δυνατότητες λειτουργίας σε συνθήκες πλευρικού ανέμου. Στο πλαίσιο των τροποποιήσεων APMG S, οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές αποκτούν επίσης αύξηση 300 λιβρών στο Μέγιστο Βάρος Απογείωσης (MTOW) σε σχέση με το μη τροποποιημένο HondaJet. Η αναβάθμιση αυτή επιτρέπει τη μεταφορά μεγαλύτερου ωφέλιμου φορτίου. Επιπλέον, παρέχονται γραφικές λειτουργίες Weight and Balance, που επιτρέπουν στους πιλότους να εισάγουν δεδομένα φόρτωσης και καυσίμων για την εκτίμηση των βαρών απογείωσης και προσγείωσης.

«Η Honda Aircraft Company έχει θέσει ως στόχο να προσφέρει στους πελάτες της κορυφαίες επιδόσεις από τη στιγμή που το πρώτο HondaJet βγήκε από τη γραμμή παραγωγής», δήλωσε ο Amod Kelkar, Senior Vice President, Chief Commercial Officer και Large Project Leader για το HondaJet Echelon. «Καθώς πλησιάζουμε τη δέκατη επέτειο από την πρώτη παράδοση HondaJet, είμαστε ενθουσιασμένοι που δίνουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τα αεροσκάφη τους με την προηγμένη τεχνολογία και τις επιδόσεις των πιο πρόσφατων εκδόσεων του βραβευμένου HondaJet. Παράλληλα, προσφέρουμε πολλαπλές επιλογές ανακαίνισης εσωτερικού, ώστε να ενισχύσουμε την αξία και την ελκυστικότητα των αεροσκαφών που θα λάβουν τις τροποποιήσεις APMG S στο Greensboro Service Center. Συνδυάζοντας αυτές τις υπηρεσίες, μπορούμε να μειώσουμε το κόστος εργασίας και τον χρόνο ακινητοποίησης για τους πολύτιμους πελάτες μας».

Το πακέτο τροποποιήσεων APMG S έχει πιστοποιηθεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) κατά τον χρόνο δημοσίευσης για εγκατάσταση σε αεροσκάφη εγγεγραμμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και η πιστοποίηση για άλλες χώρες.