του Δημήτρη Διατσίδη

Η Honda Racing Corporation παρουσίασε τα χρώματα με τα οποία οι Luca Marini και Joan Mir θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP 2026, στοχεύοντας σε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.

Έναν χρόνο μετά το ντεμπούτο της ομάδας Honda HRC Castrol, η εργοστασιακή προσπάθεια της Honda έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο. Η δουλειά μηχανικών, συνεργατών και αναβατών μέσα στο 2025 επέτρεψε στην Honda RC213V να πετύχει την καλύτερη απόδοσή της από το 2019, δημιουργώντας ισχυρή δυναμική ενόψει του 2026. Η σταθερότητα παραμένει καθοριστικός παράγοντας, με τους Marini και Mir να μπαίνουν στην τρίτη τους χρονιά ως ένα πλέον δοκιμασμένο δίδυμο.

Η συνεργασία Honda HRC–Castrol, στο δεύτερο έτος της, έχει ήδη αποδώσει σημαντικά τεχνικά και αγωνιστικά οφέλη, με τις δύο πλευρές να στοχεύουν σε περαιτέρω εξέλιξη μέσω καυσίμων και λιπαντικών.

Ο Luca Marini συνέχισε την ανοδική του πορεία το 2025, δείχνοντας ταχύτητα και συνέπεια, και θέτει ως στόχο για το 2026 τη διεκδίκηση βάθρων και νικών. Ο Joan Mir, μετά τα δύο του βάθρα πέρσι, μπαίνει στη νέα σεζόν με ανανεωμένο κίνητρο, επιδιώκοντας να καθιερωθεί σταθερά στις πρώτες θέσεις.

Η Honda RC213V θα αγωνιστεί στην τελευταία της χρονιά φορώντας ξανά το εμβληματικό τρίχρωμο της Honda HRC, που συμβολίζει το πάθος, την τεχνική αριστεία και τους φίλους του motorsport. Παράλληλα, το 2026 σηματοδοτεί την 60ή επέτειο της Honda στην κορυφαία κατηγορία, μια ιστορική χρονιά που θα συνοδευτεί από εορτασμούς.

Η Honda HRC Castrol ξεκινά την τελική προετοιμασία με το πρώτο Tεστ στην Sepang (3–5 Φεβρουαρίου), με το Grand Prix της Ταϊλάνδης (27 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου) να σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σεζόν.

Koji Watanabe –

Πρόεδρος της Honda Racing Corporation

«Είναι χαρά μας να αποκαλύπτουμε την ομάδα Honda HRC Castrol του 2026 και να αναδεικνύουμε την παγκόσμια προσπάθειά μας για επιστροφή στην κορυφή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP. Είναι μια ξεχωριστή χρονιά για την Honda HRC, καθώς γιορτάζουμε την 60ή επέτειο από την πρώτη μας συμμετοχή στην κορυφαία κατηγορία και ανυπομονούμε να τιμήσουμε αυτή τη σημαντική στιγμή καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Όλοι στην ομάδα παίζουν τον ρόλο τους, όπως και όλοι οι συνεργάτες μας, και θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην πρόοδο που κάναμε το 2025. Ο στόχος μας για φέτος είναι ξεκάθαρος: πρέπει να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία και να μαχόμαστε σταθερά στην κορυφή. Ο Luca Marini έχει δείξει σταθερότητα και οξύ τεχνικό πνεύμα, ενώ η αποφασιστικότητα και η αντοχή του Joan Mir εμπνέουν όλους μας. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την Castrol για τη συμβολή της, καθώς η συνεργασία μας συνεχίζει να ενισχύεται».

Sandeep Sangwan –

Chief Marketing Officer, Castrol

«Είναι υπέροχο να βλέπουμε τη συνέχεια της ισχυρής αγωνιστικής κληρονομιάς της Castrol με τις μοτοσυκλέτες Honda και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την Honda ως μέρος της ομάδας Honda HRC Castrol το 2026. Ως μάρκα που εκτιμά την ανώτερη απόδοση και την τεχνική καινοτομία, βλέπουμε μια φυσική σύμπλευση με την Honda HRC καθώς αγωνιζόμαστε μαζί. Αυτή η συνεργασία και το MotoGP προσφέρουν μια ισχυρή πλατφόρμα για την Castrol ώστε να έρθει ακόμη πιο κοντά στους φίλους των αγώνων μοτοσυκλέτας και στους λάτρεις των δύο τροχών, και η Castrol εύχεται στην ομάδα κάθε επιτυχία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP 2026».

Alberto Puig –

Team Manager, Honda HRC Castrol

«Το DNA αυτής της εταιρείας είναι οι αγώνες. Αυτό που υπερισχύει, αυτό που τελικά καθορίζει την πορεία, είναι το πάθος για τη νίκη και το πάθος για τους αγώνες που αυτή η εταιρεία έχει δείξει σε όλη της την ιστορία. Το θεμέλιο της Honda για το 2026 είναι όσα κάναμε το 2025: υπήρξαν σταθερές τεχνικές εξελίξεις και οι δύο αναβάτες μπόρεσαν να σημειώσουν πρόοδο. Η συνέπεια του Marini ήταν καθοριστική για την άνοδο σε νέο επίπεδο παραχωρήσεων, ενώ ο Mir μπόρεσε να δείξει το ταλέντο του ως Πρωταθλητής με δύο σπουδαία βάθρα».

Luca Marini 10

Honda HRC Castrol

«Είναι χαρά μου να ξεκινώ άλλη μία σεζόν με την Honda HRC Castrol. Η πρόοδος που δείξαμε το 2025 ήταν εξαιρετικά ανταποδοτική και όλο τον χειμώνα δούλεψα για να βελτιωθώ και να ξεκινήσω δυνατά αυτή τη νέα σεζόν το 2026. Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι: να είμαστε εκεί, να παλεύουμε κοντά στην κορυφή και να εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία που μας παρουσιάζεται. Όλοι σε αυτό το πρότζεκτ έχουν κάνει τη δουλειά τους το χειμώνα και ανυπομονώ να ανέβω ξανά στην Honda RC213V και να οδηγήσω. Στην τελευταία χρονιά των 1,000 κ.εκ. πρέπει να τελειώσουμε με τον καλύτερο τρόπο και να απολαύσουμε τις όμορφες στιγμές στη διαδρομή».

Joan Mir 36

Honda HRC Castrol

«Άλλη μία πανέμορφη μοτοσυκλέτα που είμαι περήφανος να οδηγώ. Το να είμαι μέρος της Honda HRC Castrol είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Το 2026 πρέπει να βρούμε τη συνέπεια που μας έλειψε πέρσι. Δείξαμε ότι τόσο εγώ όσο και η Honda RC213V έχουμε την ταχύτητα και την ικανότητα να κάνουμε την Honda HRC περήφανη. Αυτά τα δύο Τεστ προετοιμασίας θα είναι πολύ σημαντικά για να ετοιμάσουμε σωστά τα πάντα για την αρχή της χρονιάς και είμαι βέβαιος ότι όλοι οι μηχανικοί της Honda HRC δούλεψαν σκληρά όλο τον χειμώνα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, πρέπει να δουλεύουμε από τον πρώτο γύρο για να πετύχουμε το μέγιστο και να επιστρέψουμε την Honda HRC εκεί που ανήκει».