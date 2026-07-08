του Δημήτρη Διατσίδη

Η Honda HRC κατέκτησε τη νίκη στον περίφημο Αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής ( WEC), Coca-Cola Suzuka 8 Hours μπροστά από την Yamaha Factory Racing Team και την BMW Motorrad World Endurance Team. Όγδοη νίκη στον αγώνα για τον Takumi Takahashi και ιστορικό αποτέλεσμα για την BMW, που ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο στη Suzuka.

Κανείς δεν τα έχει καταφέρει καλύτερα και το ρεκόρ συνεχίζει να μεγαλώνει. Ο Takahashi πέτυχε την όγδοη νίκη του στον 8ωρο της Suzuka την Κυριακή, επεκτείνοντας το ήδη δικό του ρεκόρ. Μοιράζοντας την #30 CBR1000RR-R Fireblade SP με τους Jonathan Rea και Somkiat Chantra, ο Ιάπωνας οδήγησε την Honda HRC σε 188 γύρους, σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας λόγω έντονης βροχής. Για την Honda, τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: πέμπτη συνεχόμενη νίκη εντός έδρας και 32η συνολικά στον θεσμό.

Η απειλή ήρθε τελικά από αλλού. Η AutoRace Ube Racing Team με BMW, που ακολουθούσε τον ρυθμό της HRC για μεγάλο διάστημα, υποχώρησε στο φινάλε και τερμάτισε πέμπτη, λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα πίσω από την YART, μετά από ποινή stop-and-go 10 δευτερολέπτων για λάθος διαδικασία στο pit stop. Η δεύτερη θέση πήγε στην Yamaha Factory Racing Team των Katsuyuki Nakasuga, Jack Miller και Andrea Locatelli, με διαφορά 1’34.280.

Η άλλη μεγάλη ιστορία της ημέρας ανήκει στο #37 της BMW Motorrad World Endurance Team. Η BMW M 1000 RR των Markus Reiterberger, Steven Odendaal και Michael van der Mark τερμάτισε τρίτη, χαρίζοντας στην BMW το πρώτο βάθρο ευρωπαϊκού κατασκευαστή στην ιστορία του Suzuka 8 Hours.

Η Yoshimura SERT Motul, που δέχθηκε ποινή για λανθασμένη διαδικασία ανεφοδιασμού, ολοκλήρωσε τελικά έκτη, δύο γύρους πίσω.

Στην αντίπερα όχθη, η F.C.C. TSR Honda France δεν κατάφερε να ανακάμψει μετά από ένα δύσκολο πρώτο μισό του αγώνα και τερμάτισε 26η, δώδεκα γύρους πίσω.

Η NCXX RACING κερδίζει οριακά στην Superstock

Στην κατηγορία Superstock, η Honda #52 της NCXX RACING with RIDERS CLUB πήρε τη νίκη μετά από σκληρή μάχη: η #25 Team Étoile BMW έμεινε 14 δευτερόλεπτα πίσω, ενώ η #77 Wójcik Racing Team ολοκλήρωσε το βάθρο της κατηγορίας, μόλις ένα δευτερόλεπτο από τη δεύτερη θέση. Η #38 Champion-Hert Powered by MRP BMW τερμάτισε τέταρτη, στον ίδιο γύρο.

Θετική ημέρα και για την Team SUZUKI CN CHALLENGE. Η πειραματική GSX-R1000R, με βιώσιμα καύσιμα και ανακυκλωμένα εξαρτήματα, κατέλαβε την 7η θέση γενικής και κέρδισε την Experimental κατηγορία.

Σημαντικά στοιχεία αγώνα

Νικητές: Honda HRC #30 (Takahashi / Rea / Chantra) — 188 γύροι σε 7:54:19.425

Ταχύτερος γύρος: 2’16.034 (154,0 km/h) — Jack Miller (Yamaha Factory Racing Team #21)

Νικητής Superstock: NCXX RACING with RIDERS CLUB #52

Νικητής Experimental: Team SUZUKI CN CHALLENGE #0

Δηλώσεις

Takumi Takahashi (Honda HRC #30): «Πρώτα απ’ όλα είμαι πολύ χαρούμενος που η ομάδα μας κέρδισε αυτόν τον αγώνα. Όπως γνωρίζετε, ο Nakasuga αποσύρεται φέτος και σίγουρα δεν ήθελα να χάσω από εκείνον εδώ. Είναι κρίμα που αποχωρεί, αλλά χαίρομαι που τα κατάφερα — η νίκη εδώ ήταν ένας από τους στόχους μου για αυτόν τον λόγο. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναθλητές μου. Ο Somkiat δεν αγωνίστηκε σήμερα, αλλά βοήθησε πολύ — είναι μια νίκη και των τριών μας. Μεγάλη ομαδική προσπάθεια. Και ο Jonathan, Παγκόσμιος Πρωταθλητής, ήταν πολύ πιο γρήγορος από μένα στη βροχή — απίστευτη απόδοση. Δεν θα τα καταφέρναμε χωρίς όλους μας. Ευχαριστώ επίσης την ομάδα για τα pit stops: οι αλλαγές ελαστικών, όλα κύλησαν άψογα. Είμαι πολύ χαρούμενος για την πέμπτη συνεχόμενη νίκη μου εδώ στο 8 Hours.»

Andrea Locatelli (Yamaha Factory Racing Team #21): «Ο αγώνας της Suzuka είναι τρελός. Πέρυσι είχε τρομερή ζέστη, φέτος βροχή σε όλη τη διάρκεια, και οκτώ ώρες στη βροχή είναι πολύ δύσκολες. Ίσως είναι ωραίο από τον καναπέ, αλλά πάνω στη μοτοσυκλέτα είναι πάντα δύσκολο. Προσπεράσεις, λάδια στην πίστα… στη βροχή δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Στο τέλος κάναμε εξαιρετική δουλειά. Και η Race Direction πήρε σωστές αποφάσεις — η βροχή ήταν πολύ δυνατή. Δεύτερη θέση ξανά φέτος, αλλά τη αξίζαμε. Συγχαρητήρια στους νικητές.»

Michael van der Mark (BMW Motorrad World Endurance Team #37): «Ειλικρινά, το τελευταίο stint ήταν λίγο βαρετό λόγω του safety car. Πριν από αυτό απολάμβανα πολύ τον αγώνα. Ήμασταν γρήγοροι και παλεύαμε για το βάθρο. Στο τέλος, σωστά βγήκε το safety car — η βροχή ήταν υπερβολική. Είναι κρίμα, γιατί θα μπορούσε να υπάρξει ένα ωραίο φινάλε, αλλά η ασφάλεια είναι προτεραιότητα. Είναι σπουδαίο να είμαστε στο βάθρο με την BMW — μια μεγάλη ανταμοιβή για όλη την ομάδα.»

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