του Νεκτάριου Διατσίδη

Η ομάδα του MotoGP Honda LCR με υπερηφάνεια ανακοινώνει μια νέα στρατηγική συνεργασία με την Pro Honda, η οποία θα ενταχθεί στην ομάδα από τη σεζόν 2026 του MotoGP ως βασικός χορηγός (Title Sponsor) του project του Diogo Moreira. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας, η ομάδα θα αγωνίζεται με τον Βραζιλιάνο αναβάτη υπό τη νέα επίσημη ονομασία Pro Honda LCR.

Η Pro Honda είναι το παγκοσμίως ενοποιημένο brand της Honda για γνήσια λιπαντικά και χημικά προϊόντα, σχεδιασμένα ώστε να εξασφαλίζουν τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης, αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας σε μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα και προϊόντα παραγωγής ισχύος της Honda σε όλο τον κόσμο. Σχεδιασμένα και εξελιγμένα σύμφωνα με τις αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές της Honda, τα προϊόντα Pro Honda αποτελούν βασικό πυλώνα της μακροπρόθεσμης δέσμευσης του brand στην ποιότητα, την καινοτομία και την εμπιστοσύνη των πελατών. Και είναι πια γνωστά και στην Ελληνική αγορά, καθώς βρίσκονται σε πολλά καταστήματα και συνεργεία επισκευής Honda.

Η υποστήριξη της Pro Honda αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Honda LCR. Η ομάδα είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη να ξεκινήσει αυτή τη νέα συνεργασία και να επιδιώξει κοινούς στόχους μαζί με τον Βραζιλιάνο αναβάτη και Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Moto2 το 2025, Diogo Moreira, του οποίου το ταλέντο, η αποφασιστικότητα και η εξέλιξη αντικατοπτρίζουν απόλυτα τη φιλοσοφία πίσω από αυτή τη συνεργασία.

Μαζί με την Pro Honda, η Honda LCR έχει επίσης τη χαρά να καλωσορίσει δύο ακόμη σημαντικούς συνεργάτες που θα στηρίξουν το έργο του Diogo Moreira στο MotoGP: την Honda da Amazônia και την Astemo.

Η Honda da Amazônia είναι ο βραχίονας παραγωγής της Honda στην Βραζιλία και ένας από τους σημαντικότερους κόμβους παραγωγής μοτοσυκλετών του brand εκτός Ιαπωνίας. Με δεκαετίες βιομηχανικής αριστείας, η Honda da Amazônia διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη στήριξη της κινητικότητας, της απασχόλησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης στη Νότια Αμερική, συμβάλλοντας παράλληλα ουσιαστικά στην παγκόσμια δραστηριότητα μοτοσυκλετών της Honda και στην παρουσία του brand στην περιοχή.

Η Astemo είναι μια παγκόσμια τεχνολογική εταιρεία που ειδικεύεται σε προηγμένες λύσεις κινητικότητας, γεννημένη από την ενοποίηση κορυφαίας μηχανολογικής τεχνογνωσίας εντός του Honda Group. Η Astemo αναπτύσσει συστήματα αιχμής στους τομείς της ηλεκτροκίνησης, του πλαισίου, του συστήματος μετάδοσης ισχύος και των προηγμένων τεχνολογιών υποβοήθησης αναβάτη, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας.

Η Pro Honda LCR, μαζί με την Honda da Amazônia και την Astemo, κοιτάζει προς ένα μέλλον επικεντρωμένο στην απόδοση, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία στο MotoGP.

Lucio Cecchinello

Team Principal & CEO, Honda LCR

«Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που ανακοινώνουμε αυτή τη νέα συνεργασία με την Pro Honda, μαζί με την πολύτιμη υποστήριξη της Honda da Amazônia και της Astemo. Αυτό το project αντιπροσωπεύει κάτι πολύ περισσότερο από μια συμφωνία χορηγίας, είναι ένα κοινό όραμα βασισμένο στην απόδοση, την αξιοπιστία και την καινοτομία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους τους συνεργάτες μας για την εμπιστοσύνη τους και για το ότι πιστεύουν στον Diogo Moreira και στην ομάδα μας. Είμαστε πλήρως αποφασισμένοι να χτίσουμε κάτι ισχυρό, ανταγωνιστικό και ουσιαστικό μαζί στο MotoGP».