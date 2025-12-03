του Δημήτρη Διατσίδη

Η «τριπλή δράση προς την ανθρακική ουδετερότητα» της Honda ενθαρρύνει την εναλλακτική σκέψη και τις έξυπνες λύσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της.

Οι πρωτοβουλίες εστιάζουν στην ανθρακική ουδετερότητα, την καθαρή ενέργεια και την κυκλικότητα των πόρων καθώς είναι οι τρεις βασικοί άξονες που θα οδηγήσουν σε μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Πέρα από τη δημιουργία ηλεκτροκίνητων μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων και τις αλλαγές στις μονάδες παραγωγής και logistics για τη μείωση εκπομπών CO2, η Honda έχει επίσης υιοθετήσει εναλλακτικά υλικά σε αρκετά μοντέλα μοτοσυκλετών.

Για παράδειγμα, στα SH125i και SH150i Vetro έχουν εφαρμοστεί ημιδιάφανα, άβαφα πλαστικά fairing panels – των οποίων η παραγωγή εκπέμπει 9.5% λιγότερο CO 2 ετησίως στο εργοστάσιο της Atessa σε σχέση με τις διαδικασίες βαφής.

Επιπλέον, έξι μοτοσυκλέτες της Honda στην Ευρώπη διαθέτουν πλέον ανακυκλωμένα πλαστικά και DURABIO™, ένα βιο-βασισμένο τεχνικό πλαστικό που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Mitsubishi Chemical (MCG Group). Ήδη χρησιμοποιείται σε διάφορα μοντέλα, με ακόμη περισσότερα να ακολουθούν.

Τι ακριβώς είναι όμως το DURABIO™ και γιατί αποτελεί τόσο σημαντική καινοτομία;

Το DURABIO™ προέρχεται από ισοσορβίτη, ένα φυτικής προέλευσης υλικό παραγόμενο από ανανεώσιμες πηγές όπως μη βρώσιμο καλαμπόκι και σιτάρι.

Μέσω της διαδικασίας καθαρισμού, τα φυσικά άμυλα του καλαμποκιού μετατρέπονται σε γλυκόζη, κατόπιν σε σορβιτόλη και τελικά σε ισοσορβίτη – μια υψηλής απόδοσης χημική ένωση που μπορεί να αντικαταστήσει παραδοσιακές πετρελαιοχημικές ουσίες.

Καινοτομία βιο-βασισμένης τεχνολογίας με υψηλή απόδοση σχεδιασμού

Σε αντίθεση με τα συμβατικά τεχνικά πλαστικά, το DURABIO™ προσφέρει μοναδικό συνδυασμό οπτικής καθαρότητας, αντοχής και επιφανειακής ανθεκτικότητας.

Η ικανότητά του να προσφέρει εξαιρετική διαφάνεια αλλά και έντονη απόδοση χρώματος επιτρέπει στη Honda να δημιουργεί προηγμένη αισθητική χωρίς ανάγκη βαφής, εξαλείφοντας ένα στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Εκτός από τη γυαλιστερή και κομψή εμφάνιση, το DURABIO™ παρουσιάζει υψηλή αντοχή στις γρατζουνιές, κρουστική αντοχή και μακροχρόνια UV σταθερότητα, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για απαιτητικές εφαρμογές όπως εξαρτήματα μοτοσυκλετών.

Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν ήδη λάβει θετική αποδοχή από τα μέσα μοτοσυκλέτας στην Ευρώπη, όπου το υλικό χρησιμοποιείται σε τμήματα του CRF1100L Africa Twin, του NT1100, του NC750X, του CB1000GT, καθώς και των X- ADV και Forza 750.

Επέκταση χρήσης στην γκάμα μοτοσυκλετών Honda

Η Honda εισήγαγε πρώτη φορά το DURABIO™ στο παρμπρίζ της οικογένειας CRF1100L Africa Twin, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο 2024.

Αυτή ήταν η πρώτη ζελατίνα παγκοσμίως κατασκευασμένη από βιο-βασισμένο τεχνικό πλαστικό.

Στη συνέχεια, το X-ADV χρησιμοποίησε DURABIO™ στο skirt cover και το παρμπρίζ του, ενώ το Forza 750 το ενσωμάτωσε στο κεντρικό κάλυμμα τιμονιού και το μπροστινό cowl.

Ακολούθησε το NT1100, το οποίο στη νέα έκδοση 25YM απέκτησε ανασχεδιασμένο εμπρός fairing, εν μέρει από DURABIO™, ενώ το NC750X 25YM χρησιμοποίησε το υλικό σε middle cowl, side cover, rear cowl και παρμπρίζ.

Το NC750X αποτέλεσε σταθμό, καθώς έγινε η πρώτη μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιεί χρωματισμένο DURABIO™ στο bodywork (Earth Black και Earth Ivy Ash Green).

Το 26YM CB1000GT, που παρουσιάστηκε στην EICMA 2025, είναι το πιο πρόσφατο μοντέλο που διαθέτει παρμπρίζ από DURABIO™.

Πολυδιάστατη προσέγγιση

Ενώ το DURABIO™ αποτελεί μια λύση για τη μείωση κατανάλωσης νέων πλαστικών, η Honda εφαρμόζει και άλλες πρακτικές.

Ανακυκλωμένοι προφυλακτήρες αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια στην αυτοκινητοβιομηχανία για μη δομικά μέρη, όπως under-covers και γρίλιες.

Με βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, το υλικό – που παλαιότερα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί σε μοτοσυκλέτες – χρησιμοποιήθηκε πλέον στο luggage box του NC750X 25YM και του X-ADV, ενώ το Forza 750 25YM το αξιοποίησε στη βάση της σέλας.

Στο πλαίσιο της διευρυμένης χρήσης ανακυκλωμένων ρητινικών υλικών, η Honda ξεκίνησε να χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο (PP).

Τα υλικά αυτά προέρχονται από υπολείμματα παραγωγής αυτοκινητιστικών εξαρτημάτων και οικιακών συσκευών, τα οποία θρυμματίζονται, αναμειγνύονται, μορφοποιούνται και επαναχρησιμοποιούνται.

Επειδή το PP έχει γνωστές ιδιότητες, μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να επιτυγχάνει φυσικά χαρακτηριστικά παρόμοια με παρθένου υλικού, ενώ μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης από ρυθμιζόμενες χημικές ουσίες.

Τα X-ADV και Forza 750 πρωτοπορούν, χρησιμοποιώντας πάνω από 15 εξαρτήματα από το υλικό αυτό, ενώ το CB1000F 26YM είναι το νεότερο μοντέλο που το υιοθετεί, στα πίσω φτερά και τη βάση της σέλας.

Προώθηση της κυκλικής οικονομίας με έξυπνη χρήση πόρων

Η υιοθέτηση του DURABIO™ και άλλων ανακυκλωμένων υλικών ευθυγραμμίζεται με τις πέντε βασικές αρχές κυκλικής οικονομίας της Honda, που στοχεύουν στη μετάβαση από το γραμμικό μοντέλο «παράγω–χρησιμοποιώ–απορρίπτω» σε κυκλική αλυσίδα αξίας:

– Επιχειρηματική Καινοτομία: Ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης που μεγιστοποιούν τη χρήση υλικών σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

– Προηγμένη Ανακύκλωση: Επένδυση σε νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης για βελτίωση οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων.

– Ιχνηλασιμότητα Δεδομένων: Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για παρακολούθηση εκπομπών CO 2 και αύξηση ποσοστών ανάκτησης πόρων.

– Κυκλικός Σχεδιασμός: Σχεδιασμός προϊόντων για εύκολη αποσυναρμολόγηση και επαναχρησιμοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής υλικών υψηλής ανακυκλωσιμότητας.

– Κυκλική Αλυσίδα Αξίας: Συνεργασία με την εφοδιαστική αλυσίδα για σταθερή προμήθεια, επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένων υλικών.

Η Honda εστιάζει στη μείωση της εξάρτησής της από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ανάπτυξη λύσεων μεγάλης κλίμακας για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος.

Σήμερα, περίπου το 90% των πρώτων υλών για νέα οχήματα είναι πρόσφατα εξορυσσόμενα υλικά.

Υιοθετώντας ανανεώσιμες και ανακυκλώσιμες εναλλακτικές όπως το DURABIO™, η Honda εργάζεται ενεργά για τη μείωση των εκπομπών CO 2, τη διατήρηση πόρων και τον περιορισμό μελλοντικών κινδύνων έλλειψης υλικών.

Η ενσωμάτωση του DURABIO™ στη σειρά μοτοσυκλετών της Honda αντικατοπτρίζει την αποστολή της να προσφέρει «χαρά και ελευθερία στη μετακίνηση», μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.