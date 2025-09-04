του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Husqvarna πάντα διακρινόταν στις εκτός δρόμου μοτοσυκλέτες και για το 2026, προχώρησε σε λειτουργικές αναβαθμίσεις δύο δοκιμασμένων dual-sport μοντέλων: του FE 350S και του FE 501S.

Η Husqvarna έχει μακρά ιστορία στην κατασκευή πραγματικά ικανών μοτοσυκλετών στην εκτός δρόμου χρήση. Ξεκίνησε στην Σουηδία κατασκευάζοντας όπλα, στράφηκε στις μοτοσυκλέτες στις αρχές του 20ού αιώνα και έχτισε τη φήμη της μέσα από τους αγώνες motocross και enduro. Σήμερα, ανήκει στην KTM – κάτι που τη διατήρησε ζωντανή, αλλά ταυτόχρονα πέρασε και από το ασταθές οικονομικό μέλλον της KTM.

Μέχρι τις αρχές του 2025, το χρέος της KTM είχε μειωθεί στα 1.6 δισεκατομμύρια, αλλά η κατάσταση παρέμενε κρίσιμη. Αν η Bajaj Auto δεν είχε επέμβει, ολόκληρη η Pierer Mobility (KTM, Husqvarna, GasGas) θα μπορούσε να είχε καταρρεύσει.

Ακόμα και σήμερα, η KTM χρωστά πάνω από 750 εκατομμύρια €, κάτι που σημαίνει πως κάθε μοτοσυκλέτα που πουλά η Husqvarna έχει ζωτική σημασία.

Τα μοντέλα FE 350S και FE 501S του 2026 θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά ανανεωμένες dual-sport μοτοσυκλέτες. Έτσι αυτά τα νέα μοντέλα διαθέτουν νέα πλαϊνά καπάκια ψυγείου, προστατευτικά πιρουνιού, γραφικά, νέο σχήμα ρεζερβουάρ, προστασία για τον σωλήνα καυσίμου και βιδωτό καπάκι ψυγείου για ευκολότερους ελέγχους. Τίποτα ριζοσπαστικό, αλλά πρακτικές αλλαγές που κάνουν τις μεγάλες διαδρομές πιο άνετες.

Οι σημαντικότερες αλλαγές όμως βρίσκονται στην ανάρτηση. Το πιρούνι WP XACT Closed Cartridge έχει τώρα γυαλισμένα ελατήρια, νέα δεξαμενή πίεσης και νέο υδραυλικό σύστημα τερματισμού της διαδρομής, προσφέροντας καλύτερη απόσβεση σε δύσκολο έδαφος. Τόσο το πιρούνι όσο και το αμορτισέρ έχουν νέες ρυθμίσεις συμπίεσης και επαναφοράς, ενώ το πίσω αμορτισέρ ρυθμίζεται χωρίς εργαλεία — ιδανικό για αναβάτες που θέλουν να προσαρμόζουν τη ρύθμιση ανάλογα με το τερέν.

Τα μηχανικά μέρη παραμένουν κορυφαία. Η Brembo συνεχίζει να προμηθεύει συμπλέκτη και φρένα, με δίσκους υψηλής απόδοσης GSK. Τα Continental TKC 80 προσφέρουν προβλέψιμη πρόσφυση τόσο στην άσφαλτο όσο και στο χώμα. Το πλαίσιο είναι από χρώμιο-μολυβδαίνιο, με υποπλαίσιο από αλουμίνιο-πολυαμίδιο για ισορροπία μεταξύ αντοχής και βάρους. Τιμόνια ProTaper, γκριπ ODI, ανεμιστήρες ψυγείων, LED φωτισμός και μπαταρία λιθίου συμπληρώνουν το πακέτο. Η Husqvarna δείχνει ότι δεν κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα.

Στα νέα αυτά μοντέλα δεν υπάρχουν ριζικές αλλαγές, ούτε νέοι κινητήρες ούτε προηγμένα ηλεκτρονικά. Αυτό διατηρεί χαμηλό το κόστος παραγωγής. Όμως, οι αναβαθμίσεις που έγιναν αντανακλούν ξεκάθαρα αυτό που θέλουν οι αναβάτες: καλύτερη ανάρτηση, ευκολότερη συντήρηση, μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Το μοντέλο FE 350S παραμένει το ιδανικό μοντέλο για αναβάτες που θέλουν ισχύ την οποία μπορούν να διαχειριστούν όλη μέρα, περνώντας δύσκολα μονοπάτια χωρίς να τους εξαντλεί. Το FE 501S είναι το “βαρύ πυροβολικό”, με ροπή που κάνει τις μεγάλες ανηφόρες και τις αμμώδεις διαδρομές παιχνιδάκι.

Με λίγα λόγια, η Husqvarna επιλέγει να εξελίσσει σταθερές πλατφόρμες με ουσιαστικές βελτιώσεις. Και αυτή η στρατηγική, όσο συντηρητική κι αν ακούγεται, ίσως να είναι η σωστή για την επιβίωσή της.