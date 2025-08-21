του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Royal Enfield εργάζεται εντατικά στη νέα γενιά των ηλεκτρικών της μοτοσυκλετών. Η προσοχή αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στην Flying Flea C6, μια μικρή ηλεκτρική μοτοσυκλέτα που έχει δοκιμαστεί υπό ακραίες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια πρόσφατων δοκιμών στα βουνά της Ινδίας, η C6 έπρεπε να αποδείξει την ικανότητά της σε απότομες αναβάσεις και απαιτητικές οδικές συνθήκες.

Δοκιμές στα βουνά με τις λειτουργίες Eco και Sport

Στο πλαίσιο αυτών των δοκιμών αναβάσεων, η Flying Flea C6 δοκιμάστηκε πλήρως καμουφλαρισμένη. Η Royal Enfield υπέβαλε αρκετά πρωτότυπα με διαφορετικές λειτουργίες οδήγησης σε ορεινές διαδρομές. Σύμφωνα με τους οδηγούς δοκιμών, παρατηρήθηκε σταθερός χειρισμός, ιδιαίτερα στη λειτουργία Eco, τόσο σε ανηφόρες, όσο και σε κατηφόρες, ακόμη και με συνεπιβάτη. Και στη λειτουργία Sport, η μικρή ηλεκτρική μοτοσυκλέτα εντυπωσίασε με την άμεση απόκριση ισχύος σε στροφές και απότομες αναβάσεις.

Ένας αναβάτης περιέγραψε τον χειρισμό λέγοντας ότι η μοτοσυκλέτα δεν παρουσίασε «καμία καθυστέρηση» στην επιτάχυνση σε απότομο έδαφος – μια θετική ένδειξη για την απόδοση του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πλαίσιο από αλουμίνιο και πιρούνι τύπου girder

Αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της FF-C6, ορισμένα βασικά στοιχεία είναι ήδη γνωστά. Και τα δύο μοντέλα – το Flying Flea C6 και το μοντέλο FF-S6 – βασίζονται σε κοινή τεχνική πλατφόρμα. Αυτό περιλαμβάνει ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, σφυρήλατο πλαίσιο αλουμινίου και περίβλημα από μαγνήσιο για το σύστημα της μπαταρίας. Ένα ακόμη εντυπωσιακό χαρακτηριστικό είναι το μπροστινό πιρούνι τύπου girder, ένα αρκετά ασυνήθιστο σχεδιαστικό στοιχείο σε αυτήν την κατηγορία μοτοσυκλετών.

Μοντέλα σε ανάπτυξη: Το Flying Flea C6 μπροστά από το FF-S6

Το Flying Flea C6 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην EICMA 2024 στο Μιλάνο. Μαζί με το FF-S6, σχηματίζει μια νέα υπομάρκα υπό την ομπρέλα της Royal Enfield. Ενώ το C6 βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο δοκιμών, το FF-S6 δεν αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά πριν το 2026 – λίγο μετά την προγραμματισμένη έναρξη διάθεσης του C6.

Ένα μικρό ηλεκτρικό “enduro” στον δρόμο προς τη μαζική παραγωγή

Με το Flying Flea, η Royal Enfield κάνει ένα τολμηρό βήμα προς την ηλεκτροκίνηση, εστιάζοντας στην ελαφριά κατασκευή, τη λειτουργικότητα και τις εκτός δρόμου δυνατότητες. Οι πρόσφατες δοκιμές σε απαιτητικό έδαφος δείχνουν ότι η ανάπτυξη της Flying Flea C6 προχωρά με επιτυχία – παρόλο που τα επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά, η αυτονομία και οι τιμές παραμένουν άγνωστα προς το παρόν. Σίγουρα θα είναι σε ένα καλό επίπεδο δεδομένου της συνεχής εξέλιξης των μπαταριών και αναμένουμε περισσότερα νέα στοιχεία.