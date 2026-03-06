του Νεκτάριου Διατσίδη

Το ηλεκτρικό μοντέλο supermoto DAB 1 της DAB Motors συνδυάζει προσιτές επιδόσεις με μια ηλεκτρική πλατφόρμα σχεδιασμένη για αναβάτες που θέλουν να κινούνται με άνεση και διασκεδαστικό τρόπο στην πόλη.

Η ηλεκτρική κινητικότητα δεν αφορά πλέον μόνο τις εκπομπές ρύπων. Αφορά το πώς τα οχήματα εντάσσονται σε πόλεις που γίνονται όλο και πιο ασφυκτικές, πιο γεμάτες κίνηση και πιο αυστηρές όσον αφορά τον θόρυβο και τις εκπομπές. Για τις μοτοσυκλέτες, αυτή η αλλαγή είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Οι μοτοσυκλέτες ήταν πάντα συνώνυμες με την απλότητα και τη μηχανική αίσθηση. Τώρα όμως μετατρέπονται σε κινούμενες τεχνολογικές πλατφόρμες που απλώς τυχαίνει να είναι και διασκεδαστικές.

Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η DAB Motors η οποία είναι μια μικρή Γαλλική εταιρεία που ξεκίνησε ως μια μάρκα προσανατολισμένη στον σχεδιασμό ηλεκτρικών μοτοσυκλετών. Η Peugeot Motocycles (χωρίς το “r”) υποστήριξε το project πριν από μερικά χρόνια, κάτι που του έδωσε σημαντική βιομηχανική αξιοπιστία. Το πρώτο μοντέλο DAB 1 που βγήκε σε παραγωγή ήταν μια περιορισμένη έκδοση “Alpha”: ακριβή και περισσότερο ένα κομμάτι δήλωσης παρά ένα μαζικό προϊόν.

Για το 2026 κάνουν κάτι πιο φιλόδοξο: ένα κανονικό μοντέλο DAB 1, με τιμή εκκίνησης 9,990 ευρώ. Σίγουρα δεν είναι φθηνό, αλλά δεν βρίσκεται πλέον και στην κατηγορία «έργο τέχνης για γκαλερί».

Στα χαρτιά, τα χαρακτηριστικά του στοχεύουν στην Eυρωπαϊκή κατηγορία νέων αναβατών A1, δηλαδή την κατηγορία που αντιστοιχεί στα 125 κ.εκ. Η συνεχής ισχύς παραμένει κάτω από τα 11 kW (περίπου 15 ίπποι), ώστε να είναι συμβατή με άδεια A1. Ωστόσο, η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 23 kW, δηλαδή 31 ίππους. Το δηλωμένο βάρος είναι μόλις 145 κιλά. Αυτό του δίνει λόγο ισχύος προς βάρος που θυμίζει περισσότερο μικρού κυβισμού street μοτοσυκλέτα παρά ένα τυπικό μοντέλο για κίνηση στην πόλη.

Η τελική ταχύτητα είναι 120 χλμ./ώρα. και είναι αρκετή για αστική και προαστιακή χρήση, αν και δεν θα ήταν ιδανική για συνεχή κίνηση σε αυτοκινητόδρομο. Η μπαταρία είναι χωρητικότητας 7.1 kWh, με αυτονομία έως 150 χλμ. στην πόλη ή περίπου 120 χλμ. σε μικτή χρήση. Η φόρτιση από 20% έως 100% διαρκεί περίπου 3 ώρες.

Ο εξοπλισμός δείχνει ότι η DAB δεν στοχεύει απλώς στους αγοραστές χαμηλού κόστους. Χρησιμοποιεί ατσάλινο πλαίσιο, αλουμινένιο ψαλίδι, αναρτήσεις KYB και φρένα Brembo με ABS. Οι τροχοί είναι 17 ιντσών εμπρός και πίσω, με ελαστικά 120/70 μπροστά και 150/60 πίσω – δηλαδή κανονικές διαστάσεις supermoto. Κρατά επίσης τα πράγματα απλά με δύο μανέτες φρένων και τελική μετάδοση με ιμάντα. Χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων. Χωρίς συμπλέκτη. Ιδανική για νέους αναβάτες και καθημερινές μετακινήσεις χωρίς απαιτητικούς χειρισμούς.

Αυτό που πραγματικά προχωρά τα πράγματα μπροστά δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Είναι η φιλοσοφία. Το μοντέλο του 2026 αφήνει στην άκρη τα ανθρακονήματα και την Alcantara της αρχικής έκδοσης για να γίνει πιο προσιτό, αλλά κρατά τον καθαρό σχεδιασμό και τη ψηφιακή εμπειρία: φωτισμό LED, συμπαγή οθόνη LCD και εκκίνηση χωρίς κλειδί μέσω PIN. Νιώθεις ότι πρόκειται για μια σύγχρονη “συσκευή” που τυχαίνει να είναι και μοτοσυκλέτα. Και για κάποιους, αυτό ίσως είναι ακριβώς αυτό που ψάχνουν.

Αν όμως δούμε τη μεγάλη εικόνα, γίνεται σαφές ότι η DAB 1 δεν προορίζεται να αντικαταστήσει μία δικύλινδρη μοτοσυκλέτα ή μία supermoto μικρού κυβισμού. Δεν είναι αυτή η αποστολή της. Στόχος είναι περισσότερο να επαναπροσδιορίσει τι μπορεί να είναι μια ελαφριά μοτοσυκλέτα σε αστικό περιβάλλον, χωρίς να χαθεί ο παράγοντας της διασκέδασης. Είναι αθόρυβη, γρήγορη στην εκκίνηση, εύκολη στην καθημερινή χρήση και κατασκευασμένη με ποιοτικά εξαρτήματα.

Οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες δεν χρειάζεται όλες να έχουν τεράστια αυτονομία ή ακραίες επιδόσεις. Μερικές απλώς πρέπει να βγάζουν νόημα για την καθημερινότητα. Η DAB 1 φαίνεται να ακολουθεί αυτή τη φιλοσοφία. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πιο προσιτή έκδοση θα προσελκύσει περισσότερους νέους αναβάτες