του Δημήτρη Διατσίδη

Το Mugello γιορτάζει την 50ή επέτειο των αγώνων MotoGP στην Ιταλία, καθώς φιλοξένησε Grand Prix για πρώτη φορά το 1976! Αυτή είναι επίσης η 40ή διοργάνωση GP που πραγματοποιείται, συμπεριλαμβανομένων 29 συνεχόμενων διοργανώσεων από το 1991 έως το 2019. Οι Αγώνες του 1976, 1978 και 1985 ήταν το Nations GP, ενώ τα 1982, 1984, 1991 και 1993 ονομάστηκαν San Marino GP. Από το 1994 αποτελεί την έδρα του Ιταλικού GP.

Ο πρώτος Αγώνας MotoGP εδώ κερδήθηκε από τον MotoGP™ Legend Barry Sheene με διαφορά μόλις 0.1 δευτ. από τον Phil Read, σε έναν Αγώνα διάρκειας άνω των 62 λεπτών. Η χάραξη της πίστας έχει παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητη από τότε, με το μήκος των 5,245 χλμ. να παραμένει ίδιο.

Ο Αγώνας MotoGP™ στο Mugello το 2004 είναι ο συντομότερος στην ιστορία των MotoGP Grand Prix: μόλις 6 γύροι. Ο Αγώνας διακόπηκε λόγω βροχής και έγινε επανεκκίνηση για τους υπόλοιπους γύρους σύμφωνα με τους κανονισμούς της εποχής.

Οι Loris Capirossi, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci και Francesco Bagnaia είναι οι μόνοι Ιταλοί με νίκες MotoGP στο Mugello. Ο Capirossi κέρδισε μετά από μάχη σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα με τους Max Biaggi και Rossi, οι οποίοι είχαν πτώση προς το τέλος.

Οι νίκες στη σύγχρονη εποχή από το 2002 μοιράζονται ανάμεσα σε 9 αναβάτες: Valentino Rossi (7 νίκες), Jorge Lorenzo (6), Bagnaia (3) και Marc Marquez (2) έχουν τις περισσότερες, ενώ οι Dani Pedrosa, Casey Stoner, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci και Fabio Quartararo έχουν από μία νίκη στο Mugello.

Η διαφορά νίκης του Jorge Lorenzo απέναντι στον Marc Marquez στο Mugello το 2016 ήταν μόλις 0.019 δευτ., ο 8ος πιο κοντινός τερματισμός στην ιστορία του MotoGP.

MOTOGP ΝΙΚΗΤΕΣ ΣΤΟ MUGELLO: ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Francesco Bagnaia 3 (2022, 2023, 2024) – Marc Marquez 2 (2014, 2025) – Fabio Quartararo 1 (2021)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΟ MUGELLO

Francesco Bagnaia 2 (2023, 2024) – Marc Marquez 1 (2025)

ΝΙΚΕΣ ΣΤΟ MUGELLO: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MOTOGP

GP νίκες: Honda 16 – Yamaha 13 – Ducati 8 – Suzuki 2

Sprint νίκες: Ducati 3

Η Honda κέρδισε πιο πρόσφατα στο Mugello με τον Marc Marquez το 2014 από την pole position. Ο Marquez έχει ακόμη δύο βάθρα εδώ, το 2016 και το 2019, και τα δύο στη 2η θέση. Το 2019 ήταν η τελευταία φορά που Honda ανέβηκε στο βάθρο MotoGP εδώ.

Η Yamaha κέρδισε τελευταία φορά στο Mugello με τον Quartararo το 2021 από την pole position. Η Yamaha έχει 13 νίκες MotoGP εδώ, συμπεριλαμβανομένων 5 συνεχόμενων με τον Rossi από το 2004 έως το 2008 και 5 με τον Lorenzo: 2011, 2012, 2013, 2015 και 2016.

Η Ducati έχει 8 νίκες MotoGP εδώ, με τους Bagnaia (2022, 2023, 2024), Marc Marquez (2025), Petrucci (2019), Lorenzo (2018), Dovizioso (2017) — ο πρώτος Ιταλός που κέρδισε με Ιταλική μοτοσυκλέτα στην πίστα στο MotoGP — και Stoner (2009). Το 2023, 2024 και 2025, η Ducati πέτυχε 1-2-3-4. Η Ducati έχει κερδίσει όλα τα Tissot Sprint εδώ μέχρι στιγμής.

Η Aprilia έχει ως καλύτερο αποτέλεσμα MotoGP στο Mugello την 3η θέση με τους Jeremy McWilliams το 2000 και Aleix Espargaro το 2022, κάτι που αποτέλεσε μέρος του σερί όπου η Aprilia πήρε τέσσερα βάθρα σε τέσσερις συνεχόμενους Αγώνες MotoGP για πρώτη φορά.

Το 1999, ο Tetsuya Harada έγινε ο μοναδικός αναβάτης της Aprilia μέχρι σήμερα που πήρε pole position στο Mugello στη μεγάλη κατηγορία.

Η KTM πέτυχε το καλύτερό της αποτέλεσμα MotoGP εδώ με τον Miguel Oliveira, ο οποίος τερμάτισε 2ος το 2021.

11 αναβάτες που αγωνίζονται σήμερα έχουν ανέβει στο βάθρο MotoGP εδώ: Marc Marquez (4), Bagnaia (3), Quartararo (2), Jorge Martin (2), Maverick Viñales (1), Joan Mir (1), Johann Zarco (1), Enea Bastianini (1), Fabio Di Giannantonio (1), Alex Marquez (1) και ο αναβάτης αντικατάστασης Cal Crutchlow (1).

6 έχουν κατακτήσει pole position: M. Marquez (3), Bagnaia (1), Viñales (1), Quartararo (1), Fabio Di Giannantonio (1), Martin (1).

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

Αν ο Bagnaia ή ο Marc Marquez κερδίσουν το Ιταλικό GP, θα είναι η 100ή νίκη MotoGP για την Ducati Lenovo Team.

Αν ο Marc Marquez κερδίσει το Ιταλικό GP, θα είναι η 100ή νίκη Grand Prix σε όλες τις κατηγορίες. Θα γίνει ο τρίτος αναβάτης που φτάνει αυτό το ορόσημο μαζί με τους Giacomo Agostini (122) και Valentino Rossi (115).

Αν ο Marc Marquez κερδίσει το GP, θα ανέβει μόνος στην τρίτη θέση της λίστας των αναβατών Ducati με τις περισσότερες νίκες MotoGP, με 15, πίσω από τους Bagnaia (31) και “MotoGP Hall of Famer” Casey Stoner (23).

Υπάρχουν 6 αναβάτες στο grid που μπορούν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Pedro Acosta, Luca Marini, Ai Ogura, οι rookies Diogo Moreira και Toprak Razgatlioglu, και ο αναβάτης αντικατάστασης Michele Pirro.

Αν κάποιος άλλος αναβάτης εκτός των Quartararo (2021), Di Giannantonio (2022), Bagnaia (2023), Martin (2024) ή Marc Marquez (2025) πάρει την pole position, θα είναι ο 6ος διαφορετικός polesitter στα τελευταία 6 Grands Prix στο Mugello.

Αν κάποιος αναβάτης της Aprilia κερδίσει το Ιταλικό GP, θα είναι η 5η νίκη GP για το εργοστάσιο του Noale μέσα στο 2026, κάτι που θα αποτελέσει νέο ρεκόρ της σε μία σεζόν.

Στο Ιταλικό GP, ο Di Giannantonio θα προσπαθήσει να πετύχει συνεχόμενες νίκες MotoGP για πρώτη φορά.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Στο Mugello το 2023, ο Brad Binder σημείωσε νέο ρεκόρ τελικής ταχύτητας MotoGP™ κατά τη διάρκεια του Sprint με 366.1 km/h, που αντιστοιχεί σε 101.7 m/s. Το ρεκόρ ισοφαρίστηκε το 2024 στις Δοκιμές από τον Pol Espargaro, επίσης με KTM.

4 αναβάτες έχουν πάρει βαθμούς και στους 6 Αγώνες MotoGP™ μέχρι στιγμής το 2026: Bezzecchi, Di Giannantonio, Luca Marini και Franco Morbidelli. Μόνο ένας έχει βαθμολογηθεί και στα 6 Tissot Sprint: Francesco Bagnaia.

Ο Alex Marquez είναι ο μοναδικός αναβάτης που πέρασε απευθείας στις Κατατακτήριες 2 και στους 6 Αγώνες MotoGP μέχρι στιγμής το 2026.