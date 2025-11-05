του Δημήτρη Διατσίδη

Στην EICMA 2025, η Italjet, η διάσημη Ιταλική εταιρεία μοτοσυκλετών από την Μπολόνια, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την παράδοσή της στην αριστεία, παρουσιάζοντας δύο παγκόσμιες πρεμιέρες που ανεβάζουν και πάλι τον πήχη της καινοτομίας και της σχεδιαστικής αρτιότητας στον κόσμο των δύο τροχών.



Από την καρδιά της Motor Valley της Ιταλίας στη Διεθνή σκηνή, η Italjet παρουσίασε το DRAGSTER 459 TWIN, και δίπλα του κάνει το ντεμπούτο του το ROADSTER, ένα scooter με ρετρό έμπνευση που συνδυάζει κλασική κομψότητα με προηγμένη μηχανολογία.

Τα δύο νέα μοντέλα, αναπτύχθηκαν στο Italjet Style Center στο Castel Guelfo di Bologna, εμδωματώνουν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίες της Italjet, προορισμένες να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία οδήγησης.

Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με την DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering) – μια τεχνολογία στάνταρ στο ROADSTER.

To σύστημα αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της Italjet: έναν συνδυασμό Ιταλικού design, προηγμένης μηχανικής και αδιαπραγμάτευτης απόδοσης.

Ας γνωρίσουμε λοιπόν το εντυπωσιακό αυτό σκούτερ, που προέρχεται από τη μία από τις δύο εταιρίες παγκοσμίως που ανήκουν στην ίδια οικογένεια που έφτιαξε την μάρκα! Την οικογένεια Tartarini από την Μπολόνια.



Italjet ROADSTER

Όχι απλώς κατασκευασμένο — σμιλευμένο.

Το νέο Italjet ROADSTER είναι τέχνη σε κίνηση: η πιο αγνή έκφραση σχεδιασμού της μάρκας πάνω σε δύο τροχούς.

Σε μια εποχή όπου τα περισσότερα οχήματα σχεδιάζονται από αλγορίθμους και παράγονται μαζικά, στερούμενα προσωπικότητας και ψυχής, το ROADSTER αποτίει φόρο τιμής στη «χρυσή εποχή» του Ιταλικού design — τότε που τα οχήματα ήταν αληθινά έργα δημιουργικότητας και μηχανολογικής ιδιοφυΐας.

Εμπνευσμένο από διαχρονικές φόρμες του παρελθόντος και εμποτισμένο με σύγχρονη καινοτομία, το ROADSTER εκφράζει πλήρως το πνεύμα της Italjet: την αρμονία μεταξύ δημιουργικότητας και απόδοσης, αισθητικής και λειτουργικότητας. Είναι μια σύγχρονη ερμηνεία του κλασικού scooter, σχεδιασμένο για όσους εκτιμούν το διαχρονικό στυλ χωρίς να θυσιάζουν την τεχνολογία.



Εξοπλισμένο με μονοκύλινδρο, υγρόψυκτο κινητήρα 394 κ.εκ. που αποδίδει 31 kW (41.5 hp) στις 7,500 σ.α.λ. και 41.2 Nm στις 6,000 σ.α.λ., με βάρος μόλις 151 κιλά (ξηρό), το ROADSTER θέτει νέα πρότυπα αναλογίας ισχύος/βάρους στην κατηγορία του.

Στην τεχνολογική του καρδιά βρίσκεται το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering), ένας καινοτόμος σχεδιασμός του εμπρόσθιου συστήματος, εμπνευσμένος από το μονόμπρατσο ψαλίδι του DRAGSTER και βελτιστοποιημένος για μεγαλύτερη ευελιξία. Το DLAS ενισχύει την ακρίβεια του τιμονιού μέσω ενός μηχανισμού τύπου «ψαλιδιού» με κάτω βραχίονα που ενσωματώνει τον άξονα του τροχού και τη βάση της δαγκάνας φρένου, επιτρέποντας στον αναβάτη να επιλέξει ανάμεσα σε πιο σφιχτή, σπορ ρύθμιση ή πιο μαλακή, προσανατολισμένη στην άνεση. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετική ακρίβεια στις στροφές χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση.

Κάθε εξάρτημα του ROADSTER αντικατοπτρίζει Ιταλική δεξιοτεχνία και ποιότητα.

Τα πλαϊνά πάνελ, εμπνευσμένα από τις εισαγωγές αέρα των jet κινητήρων, διοχετεύουν τον αέρα προς τα πλάγια κανάλια ψύξης του ισχυρότερου μονοκύλινδρου κινητήρα στην κατηγορία του. Η δομή και τα περισσότερα εξωτερικά μέρη είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ατσάλι και αλουμίνιο, με ελάχιστη χρήση πλαστικού, αποπνέοντας στιβαρότητα και κορυφαία ποιότητα σε κάθε λεπτομέρεια.

Από τις αλουμινένιες ζάντες με ακτίνες, μέχρι το ορατό πλαίσιο κάτω από τη σέλα — εμπνευσμένο από τις πολλαπλές εισαγωγές αέρα κινητήρων υψηλών επιδόσεων — και την διπλή εξάτμιση Akrapovič που πλαισιώνει το κεντρικό πίσω αμορτισέρ, κάθε λεπτομέρεια έχει σμιλευθεί για να τραβά τα βλέμματα.



Το Italjet ROADSTER θα κυκλοφορήσει στη Διεθνή αγορά τον Σεπτέμβριο του 2026, με εκτιμώμενη τιμή λιανικής 7,500€ (με Φ.Π.Α.).

Δήλωση του Massimo Tartarini, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Italjet:

«Στην EICMA 2025 είμαστε υπερήφανοι που παρουσιάζουμε δύο παγκόσμιες πρεμιέρες που διευρύνουν τη γκάμα μας και, είμαστε βέβαιοι, θα κερδίσουν τις καρδιές των φίλων της μοτοσυκλέτας σε όλο τον κόσμο.

Τα DRAGSTER 459 TWIN και ROADSTER είναι το αποτέλεσμα αδιάκοπης έρευνας, γνήσιου πάθους και καινοτόμου μηχανολογίας. Εξοπλισμένα με τρεις επαναστατικές τεχνολογίες, ενσαρκώνουν τη φιλοσοφία μας: να μην ακολουθούμε υπάρχοντα μονοπάτια, αλλά να έχουμε το θάρρος να δημιουργούμε νέα.

Αυτό το οραματικό πνεύμα διαπερνά κάθε μοντέλο Italjet, συνδυασμένο με σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια και στην επιλογή υλικών — και είναι αυτό που μας καθιστά μια πραγματικά ξεχωριστή μάρκα στη Διεθνή σκηνή».