του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Ciulator είναι μια εντυπωσιακή νεο-ρετρό ηλεκτρική μοτοσυκλέτα από τη νοτιοκορεατική Compass Rose, σχεδιασμένη χωρίς συμβιβασμούς.

Με γεωμετρία εμπνευσμένη από την αεροπορία, πλήρες αμάξωμα από ανθρακονήματα και έντονη καλλιτεχνική αισθητική, μοιάζει περισσότερο με μηχανή για ρεκόρ ταχύτητας παρά με συμβατική μοτοσυκλέτα δρόμου. Παρουσιάστηκε στην CES και τράβηξε τα βλέμματα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.

Η Compass Rose αναφέρει ότι η φράση «Θα μπω πρώτος για καφέ – τα λέμε μετά» αποτέλεσε τη βάση για την ονομασία της μοτοσυκλέτας που είναι “Ciulator”. Πρόκειται για μια νεο-ρετρό ηλεκτρική μοτοσυκλέτα που συνδυάζει τον σχεδιασμό των βρετανικών café racer της δεκαετίας του 1950, τη λειτουργική χειροποίητη κατασκευή και την τεχνολογία του μέλλοντος με έντονη αισθητική ευαισθησία. Μοιάζει σαν να έχει κατασκευαστεί ειδικά για ρεκόρ ταχύτητας εδάφους. Αυτή η ιδιαίτερη μοτοσυκλέτα διατίθεται σε δύο εκδόσεις: μια έκδοση πίστας και μια πιο βασική, στάνταρ έκδοση.

Η έκδοση πίστας της Ciulator είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρικό κινητήρα BLDC ενσωματωμένο στον πίσω τροχό, ισχύος 34 ίππων, που αποδίδει μέγιστη ροπή 350 Nm. Είναι επίσης πολύ γρήγορη, με τελική ταχύτητα 240 χλμ./ώρα. Όσον αφορά την μπαταρία, αυτή η έκδοση διαθέτει μπαταρία Samsung 72 V / 150 Ah, η οποία προσφέρει αυτονομία περίπου 150 χιλιομέτρων.

Η στάνταρ έκδοση, από την άλλη, διαθέτει ηλεκτρικό κινητήρα 10 ίππων με τελική ταχύτητα 150 χλμ./ώρα. Η μπαταρία εδώ είναι μικρότερη, μια Samsung 72 V / 100 Ah, που προσφέρει αυτονομία περίπου 130 χιλιομέτρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πακέτο μπαταριών της μοτοσυκλέτας είναι σμιλεμένο ώστε να μοιάζει με πραγματικό κινητήρα.

Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι όλα κορυφαίας ποιότητας – από τους χαλύβδινους σωλήνες Reynolds 953 για το πλαίσιο, μέχρι το πλήρες αμάξωμα από ανθρακονήματα που βοηθά στη διατήρηση του συνολικού βάρους στα μόλις 140 κιλά στεγνή, μιας και εδώ δεν υπάρχει η βενζίνη για να υπολογιστεί στο βάρος. Ακόμη και η σέλα είναι ξεχωριστή, κατασκευασμένη από δέρμα Cordovan που προέρχεται απευθείας από την Αργεντινή.

Η Ciulator δεν είναι η μόνη μοτοσυκλέτα που παράγει η Compass Rose. Υπάρχει και ένα ακόμη καλλιτεχνικά σχεδιασμένο μοντέλο, η Dandelion. Η έμπνευση για αυτή τη μοτοσυκλέτα προέρχεται από τον σπόρο της πικραλίδας, τον οποίο η εταιρεία περιγράφει ως «ελαφρύ, ελεύθερο, αλλά προορισμένο να ταξιδεύει μακριά». Το Dandelion διαθέτει ρετρό και φουτουριστικό στυλ, με κεντρικό στοιχείο τους αεροδυναμικούς τροχούς aero-disc 19 ιντσών σε συνδυασμό με μακρύ μεταξόνιο. Και αυτό το μοντέλο διατίθεται σε δύο εκδόσεις.

Η κορυφαία έκδοση “Lighting” διαθέτει ηλεκτρικό κινητήρα 10 ίππων με τελική ταχύτητα 150 χλμ./ώρα. Η μπαταρία είναι μια μονάδα LG 72 V / 100 Ah, που προσφέρει αυτονομία 150 χιλιομέτρων. Η στάνταρ έκδοση, αντίθετα, διαθέτει κινητήρα 6.7 ίππων με τελική ταχύτητα 90 χλμ./ώρα και μια ακόμη μικρότερη μπαταρία Samsung 60 V / 60 Ah, καλή για περίπου 100 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Μια ματιά σε αυτές τις μοτοσυκλέτες αρκεί για να καταλάβει κανείς ότι η Compass Rose δεν ακολουθεί τους παραδοσιακούς κανόνες της μοτοσυκλέτας. Αυτές οι μοτοσυκλέτες δεν είναι βαρετές και είναι καλλιτεχνικά σχεδιασμένες, ίσως λίγο υπερβολικές, αλλά σίγουρα πολύ εντυπωσιακές.