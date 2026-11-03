του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Kawasaki παρουσιάζει στην EICMA ένα πρωτότυπο πλήρους κλίμακας του Corleo, ενός ρομποτικού οχήματος πολλαπλών ποδιών (Robotic Multi-legged Vehicle – RMV), που συνδυάζει τεχνολογία ρομποτικής, τεχνογνωσία μοτοσυκλέτας και κινητήρα υδρογόνου 150cc.

Η Kawasaki Motors Europe ανακοίνωσε την παρουσίαση ενός πρωτοτύπου πλήρους κλίμακας του Corleo στην ετήσια διεθνή έκθεση μοτοσυκλέτας EICMA, στο Μιλάνο.

Το Corleo θα βρίσκεται στο περίπτερο της Kawasaki, με αριθμό N46 στο Hall 11, από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να δουν από κοντά τις πραγματικές διαστάσεις του οχήματος.

Παρότι το περίπτερο της Kawasaki θα είναι αφιερωμένο κυρίως στα νέα και υπάρχοντα δίτροχα μοντέλα της εταιρείας, η EICMA αποτελεί επίσης το πλαίσιο για την παρουσίαση άλλων ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων της.

Το Corleo αποτελεί μια νέα προσέγγιση στην προσωπική μετακίνηση. Συνδυάζει τις δυνατότητες κίνησης σε εκτός δρόμου διαδρομές που προσφέρει η τετράποδη ρομποτική με την ευελιξία και τη σταθερότητα που έχει αναπτύξει η Kawasaki μέσα από περισσότερα από 50 χρόνια δραστηριότητας στον χώρο της μοτοσυκλέτας.

Η κίνησή του βασίζεται σε έναν κινητήρα υδρογόνου 150cc, ο οποίος παράγει ηλεκτρική ενέργεια, ενώ το υδρογόνο αποθηκεύεται σε ειδικά δοχεία στο πίσω μέρος του οχήματος.

Ο χειρισμός του Corleo πραγματοποιείται μέσω της μετατόπισης του βάρους του αναβάτη, με τρόπο που θυμίζει την ιππασία. Βασικός στόχος της εξέλιξής του είναι ο συνδυασμός της ικανότητας κίνησης σε διαφορετικά εδάφη με τη σταθερότητα και τον έλεγχο, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Kawasaki τόσο στη ρομποτική όσο και στις μοτοσυκλέτες.

Παράλληλα, η Kawasaki σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός συστήματος πλοήγησης για το Corleo, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις καιρικές συνθήκες, τη θερμοκρασία, την κατάσταση της επιφάνειας του εδάφους, αλλά και την παρουσία άγριας ζωής, προκειμένου να καθοδηγεί τον χρήστη σε ασφαλείς διαδρομές.

Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο τόσο μέσω της οθόνης οργάνων του οχήματος όσο και μέσω διαφόρων έξυπνων συσκευών.

Η φιλοσοφία SAFE ADVENTURE

Η συγκεκριμένη προσέγγιση εντάσσεται στη φιλοσοφία «SAFE ADVENTURE» της Kawasaki, η οποία έχει ως στόχο να επιτρέψει την ασφαλή μετακίνηση και εξερεύνηση ορεινών περιοχών, με παράλληλο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Το project συνδέεται με τους τρεις βασικούς τομείς της φιλοσοφίας Group Vision 2030 της Kawasaki Group:

Ασφαλής και προστατευμένη κοινωνία με απομακρυσμένη συνδεσιμότητα (Safe and Secure Remotely Connected Society).

Κινητικότητα του κοντινού μέλλοντος (Near-Future Mobility).

Ενεργειακές και περιβαλλοντικές λύσεις (Energy & Environmental Solutions).

Μέσα από το Corleo, η Kawasaki επιδιώκει να παρουσιάσει μια εφαρμογή στην οποία η υδρογονοκίνητη μετακίνηση θα μπορούσε να αποτελέσει πιο οικείο κομμάτι της καθημερινότητας.

Στόχος η εμπορική αξιοποίηση γύρω στο 2035

Την ευθύνη του project έχει η ομάδα SAFE ADVENTURE Business Development Team της Kawasaki, η οποία αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο της Kawasaki Heavy Industries, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει ο όμιλος στη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Η Kawasaki τοποθετεί τον χρονικό ορίζοντα για την πλήρη εμπορική αξιοποίηση του Corleo περίπου στο 2035.

Ο Managing Director της Kawasaki Motors Europe, Shigemi Tanaka, δήλωσε σχετικά:

«Η Kawasaki βρίσκεται στην πρώτη γραμμή πολλών τομέων δραστηριότητας και έρευνας. Το Corleo αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όχι μόνο του εύρους της τεχνικής, βιομηχανικής και περιβαλλοντικής εμπειρίας που διαθέτει συνολικά ο όμιλος, αλλά και της προσπάθειάς μας για ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, που συνδυάζει την προσωπική ελευθερία με τη φιλοσοφία Safe Adventure.

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους μας από την Kawasaki Motors Italy, οι οποίοι φιλοξενούν το περίπτερο και κατέστησαν δυνατή την παρουσίαση αυτή στην EICMA. Ελπίζουμε ότι οι επισκέπτες, παράλληλα με τα νέα μοντέλα του 2027 και τις υπάρχουσες μοτοσυκλέτες μας, θα εντυπωσιαστούν και θα ενδιαφερθούν για το Corleo όσο κι εμείς».