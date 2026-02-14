του Νεκτάριου Διατσίδη

Η νέα σειρά XQi της Niu προσθέτει τα 300, 400 και μια ιδιαίτερα ικανή ηλεκτρική μοτοσυκλέτα ισοδύναμη με 125 κ.εκ. για το 2026.

Η Κινεζική εταιρεία ηλεκτρικής κινητικότητας Niu Technologies μόλις παρουσίασε την ανανεωμένη γκάμα XQi για το 2026 και αυτό δείχνει το πόσο έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Η εταιρία ξεκίνησε να κατασκευάζει μικρές ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες για παιχνίδι στο χώμα, αλλά πλέον εισέρχεται δυναμικά στην κατηγορία των κανονικών ηλεκτρικών μοτοσυκλετών.

Το μεγαλύτερο μοντέλο XQi 500 έχει δηλωμένη μέγιστη ισχύ 39,1 ίππων και τελική ταχύτητα περίπου 110 χλμ./ώρα, κάτι που κάνει αυτό το μοντέλο να τοποθετείται ξεκάθαρα στην κατηγορία των νόμιμων για δρόμο μοτοσυκλετών ισοδύναμων με 125 κ.εκ. Αυτό έχει σημασία, γιατί είναι η πρώτη μοτοσυκλέτα της σειράς XQi που σχεδιάστηκε πραγματικά για αναβάτες που θέλουν ουσιαστικές επιδόσεις και σοβαρό εξοπλισμό για κάθε χρήση.

Και τα τεχνικά χαρακτηριστικά το επιβεβαιώνουν. Η XQi 500 διαθέτει δικάναλο ABS, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης και μεγάλους τροχούς 19 ιντσών μπροστά και 18 ιντσών πίσω. Το φρενάρισμα αναλαμβάνουν ένας μπροστινός δίσκος 260 mm και ένας πίσω δίσκος 240 mm. Οι αναρτήσεις είναι πλήρως ρυθμιζόμενες εμπρός και πίσω, ενώ η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 290 mm. Το ύψος σέλας είναι στα 860 mm, κάτι που ταιριάζει με τον off-road χαρακτήρα, αλλά ίσως δυσκολέψει τους πιο κοντούς αναβάτες.

Η ισχύς προέρχεται από έναν κεντρικά τοποθετημένο ηλεκτροκινητήρα που κινεί τον πίσω τροχό μέσω αλυσίδας, τροφοδοτούμενο από μπαταρία ιόντων λιθίου 96V με στοιχεία τύπου 21700. Η μπαταρία ζυγίζει περίπου 22 κιλά και συμβάλλει σε συνολικό βάρος με μπαταρία περίπου στα 92 κιλά. Η δηλωμένη αυτονομία είναι γύρω στα 60 χιλιόμετρα, ενώ η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 4 ώρες. Τα προγράμματα οδήγησης περιλαμβάνουν Wet, Comfort, Sport και ένα παραμετροποιήσιμο Master.

Μετά από αυτό το μοντέλο έρχεται το XQi 400 για να καλύψει τη μεσαία κατηγορία. Εμφανισιακά είναι σχεδόν ίδιο με το 300, αλλά αυξάνει τις επιδόσεις με τελική ταχύτητα περίπου 100 χλμ./ώρα και αυτονομία περίπου 100 χιλιόμετρα. Παρά τη μεγαλύτερη μπαταρία, το βάρος παραμένει εντυπωσιακά χαμηλό, περίπου στα 78 κιλά. Προσφέρεται τόσο σε έκδοση νόμιμη για δρόμο τύπου μοτοποδηλάτου όσο και σε αποκλειστικά off-road έκδοση.

Η βασική έκδοση είναι το ανανεωμένο μοντέλο XQi 300, που αντικαθιστά το προηγούμενο XQi3. Διαθέτει μικρές αλλά ουσιαστικές αναβαθμίσεις, όπως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις, νέο πίσω δίσκο φρένου και βελτιωμένη συνδεσιμότητα. Η τελική ταχύτητα για την off-road έκδοση φτάνει περίπου τα 90 χλμ./ώρα, ενώ η νόμιμη για δρόμο έκδοση δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα, με αυτονομία έως και 80 χιλιόμετρα.

Σε όλη τη γκάμα, η Niu διατηρεί τον σύγχρονο χαρακτήρα με φωτιστικά σώματα LED, οθόνη TFT 5 ιντσών, συνδεσιμότητα με smartphone και ξεκλείδωμα μέσω NFC. Τα XQi 400 και XQi 500 αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην Ευρωπαϊκή αγορά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Αν το 500 ανταποκριθεί στις επιδόσεις που υπόσχεται, αυτή η σειρά ίσως βάλει επιτέλους την Niu στο ραντάρ των αναβατών που θέλουν ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς.