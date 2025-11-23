του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Kove στοχεύει να επαναπροσδιορίσει τις μικρές σπορ μοτοσυκλέτες με την 350RR, μια ελαφριά, αγωνιστικής έμπνευσης δικύλινδρη μοτοσυκλέτα 344 κ.εκ.

Οι περισσότερες μάρκες μοτοσυκλετών στον κόσμο έχτισαν τη φήμη τους στην πίστα και η Kove, η οποία είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες μοτοσυκλετών στην Κίνα, κατασκεύασε την 350RR πάνω στην ίδια πλατφόρμα με την αγωνιστική μοτοσυκλέτα του Πρωταθλήματος WorldSSP. Μοιράζεται το βασικό πλαίσιο, τη δομή του κινητήρα και το αεροδυναμικό σχήμα που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά σε αγώνες παγκόσμιου επιπέδου και είναι πλέον ρυθμισμένα για καθημερινή οδήγηση.

Οι αναβάτες δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στην αγωνιστική κληρονομιά και αυτό αποτελεί τον γρήγορο έλεγχο αξιοπιστίας και την απόδειξη των καλών επιδόσεων. Ωστόσο, οι Κινεζικές εταιρείες, πέρασαν χρόνια υπό αμφισβήτηση επειδή δεν είχαν αυτό το υπόβαθρο. Τα περισσότερα μοντέλα τους είναι οικονομικές μοτοσυκλέτες, πρακτικά σκούτερ και περίεργα concept, αλλά μια σοβαρή, αγωνιστικής γενιάς μοτοσυκλέτα δεν ήταν κάτι που οι άνθρωποι συνέδεαν με τους κατασκευαστές από την Κίνα.

Αυτό όμως αλλάζει και αλλάζει γρήγορα καθώς μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και αποδεικνύουν ότι δεν συμμετέχουν απλώς για την παρουσία. Η Kove είναι μία από τις εταιρείες που πρωτοστατούν σε αυτή τη μετάβαση. Μπήκαν σε Διεθνείς διοργανώσεις για να κάνουν μια δήλωση και τράβηξαν την προσοχή καταφέρνοντας να φέρουν αποτελέσματα.

Η επιτυχία τους στην Jeréz de la Frontera είναι ένα καλό παράδειγμα του πόσο μακριά έχουν φτάσει τα πράγματα. Το 2024, στην πίστα της Jeréz, έγινε ο τόπος της πρώτης Διεθνούς νίκης για Κινεζική μοτοσυκλέτα παραγωγής. Η Kove το πέτυχε. Έπειτα το 2025, η δυναμική συνεχίστηκε όταν ο Beñat Fernández κατέκτησε τον Tίτλο WorldSSP300 με την 350RR. Για μια εταιρεία από μια χώρα που ακόμα παλεύει με τη δυσπιστία, τέτοιες νίκες έχουν σημασία. Αποδεικνύουν ότι γίνεται πραγματική δουλειά στο παρασκήνιο.

Και έτσι φτάνουμε στη νέα 350RR Jerez. Η Kove παρουσιάζει αυτό το μοντέλο όχι απλώς ως επετειακή έκδοση. Αντιπροσωπεύει το πού κατευθύνεται η Kινεζική τεχνολογία στις σπορ μοτοσυκλέτες όταν η εξέλιξή τους γίνεται με πραγματική αγωνιστική εμπειρία και οι λεπτομέρειες το δείχνουν ξεκάθαρα.

Η καρδιά της μοτοσυκλέτας είναι ένας ολοκαίνουριος δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας χωρητικότητας 344 κ.εκ. Δεν είναι αναβάθμιση του προηγούμενου κινητήρα αλλά μια ελαφρύτερη, πιο εστιασμένη σχεδίαση στη μείωση βάρους. Ολόκληρη η μοτοσυκλέτα ζυγίζει 164 κιλά, παραμένοντας ζωντανή, ευέλικτη και κατάλληλη τόσο για νέους αναβάτες όσο και για όσους απολαμβάνουν την ευελιξία εντός πίστας.

Η απόδοση είναι 47.6 ίπποι και 3.3 Kgm ροπής. Οι αριθμοί αυτοί βρίσκονται ακριβώς στο ιδανικό σημείο για την κατηγορία, αλλά αυτό που μετρά περισσότερο είναι ότι ο κινητήρας έχει σχεδιαστεί να αποδίδει πιο άμεσα. Τα Sport και Eco modes δίνουν ευελιξία ανάλογα με το πού και πώς οδηγεί ο αναβάτης.

Η διάταξη diamond-frame κρατά τη μοτοσυκλέτα ελαφριά και σταθερή στις στροφές και στις ευθείες. Το φέρινγκ, διαμορφωμένο μέσω δοκιμών σε αεροσήραγγα, μειώνει την αντίσταση και διατηρεί την απόδοση ομαλή σε υψηλές ταχύτητες. Το ABS και το traction control προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια στο φρενάρισμα ή στην επιτάχυνση σε μικτές οδικές συνθήκες. Η ανάρτηση παραμένει γνωστή: ένα ανεστραμμένο πιρούνι 37 χιλιοστών μπροστά και ένα monoshock αμορτισέρ πίσω ρυθμιζόμενης προφόρτισης. Ένα απλό, χρηστικό σύνολο που στοχεύει στην προβλέψιμη συμπεριφορά κι όχι στην υπερβολική πολυπλοκότητα.

Οι 17άρες ζάντες φορούν ελαστικά 110/70 και 150/60, κρατώντας το τιμόνι ελαφρύ χωρίς να καθιστούν τη μοτοσυκλέτα νευρική. Τα φρένα αποτελούνται από δίσκους 320 χιλιοστών και 220 χιλιοστών με ABS, δίνοντας στους αναβάτες ένα καλό δίχτυ ασφαλείας χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της μοτοσυκλέτας. Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται πλήρης LED φωτισμός και μια ευκρινής TFT οθόνη υψηλής ανάλυσης. Τίποτα υπερβολικό, απλώς τα απαραίτητα σωστά τοποθετημένα.

Και αυτή είναι πραγματικά η ουσία της 350RR Jerez. Έρχεται για να δείξει ότι οι Κινεζικές εταιρείες δεν κάθονται πια στην άκρη. Αγωνίζονται, κερδίζουν και φτιάχνουν καλύτερες μοτοσυκλέτες χάρη σε αυτό. Η αγωνιστική επιτυχία φαίνεται να αλλάζει επιτέλους την αντίληψη για τους Κινέζους κατασκευαστές που αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς.