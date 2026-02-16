του Δημήτρη Διατσίδη

Η επόμενη μέρα στην KTM φαίνεται πως διαμορφώνεται με γρήγορους ρυθμούς και με αποφάσεις που δεν περιορίζονται μόνο στα οικονομικά μεγέθη, αλλά επεκτείνονται και στον πυρήνα της ταυτότητας της εταιρείας: τον σχεδιασμό.

Μετά την εξαγορά της Pierer Mobility από την Bajaj Auto και τη μετονομασία της σε Bajaj Mobility AG, η αυστριακή φίρμα περνά σε φάση βαθιάς αναδιοργάνωσης.

Μία από τις πιο κομβικές αλλαγές αφορά τη δημιουργία νέου, εσωτερικού σχεδιαστικού κέντρου στο Σάλτσμπουργκ.

Η KTM συγκροτεί ήδη δική της ομάδα σχεδιαστών, με πιθανή στέγαση στο κτίριο Helix στην περιοχή Taxham του Σάλτσμπουργκ, στην πόλη όπου εδρεύει και η Kiska Design.

Η Kiska Design αποτέλεσε για δεκαετίες τον δημιουργικό βραχίονα της KTM, καθορίζοντας τη χαρακτηριστική επιθετική αισθητική που ταυτίστηκε με τα πορτοκαλί μοντέλα, όμως αυτή η σχέση διακόπηκε πριν λίγο καιρό, με την KTM να θέλει να αναλάβει την σχεδίαση στο εσωτερικό της.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η KTM έχει ήδη ανακοινώσει πρόγραμμα περικοπών που περιλαμβάνει 500 θέσεις εργασίας, επιδιώκοντας μείωση κόστους και βελτίωση ανταγωνιστικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μεταφορά της σχεδίασης στα χέρια ανθρώπων της εταιρείας, μπορεί να προσφέρει καλύτερο έλεγχο χρονοδιαγραμμάτων, επενδύσεων και εξέλιξης προϊόντων – καθώς και χαμηλότερο κόστος – ειδικά σε μια περίοδο που η παγκόσμια αγορά μοτοσυκλέτας πιέζεται από αυξημένα κόστη και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις.

Για την Kiska Design, η οποία αριθμεί περίπου 160 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών γύρω στα 26 εκατομμύρια ευρώ, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι θα χρειαστεί να διευρύνει περαιτέρω το πελατολόγιό της πέρα από τον παραδοσιακό της συνεργάτη.

Ήδη από το προηγούμενο έτος, η πλειοψηφία των μετοχών της έχει περάσει στην αυστριακή εταιρεία τεχνολογίας Loxone, εξέλιξη που ανέδειξε τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετώπιζε.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα αλλάξει η δομή της KTM, αλλά πόσο βαθιά θα επηρεαστεί το ίδιο το DNA των μοντέλων της.

Η σχεδιαστική γλώσσα ήταν ανέκαθεν βασικό στοιχείο διαφοροποίησης της εταιρείας.

Αν το νέο design center στο Σάλτσμπουργκ υλοποιηθεί, θα αποτελέσει ίσως το πιο σαφές δείγμα ότι η KTM μπαίνει σε μια νέα εποχή, όπου ο έλεγχος, η αποδοτικότητα και η στρατηγική συνοχή τίθενται πάνω από τις παραδοσιακές συνεργασίες.