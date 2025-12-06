του Δημήτρη Διατσίδη

Μια σεζόν αφοσίωσης και ομαδικής δουλειάς της KTM απέφερε 28 σημαντικά πρωταθλήματα αγώνων σε όλο τον κόσμο μέσα από μια ποικιλία αγωνιστικών κατηγοριών το 2025 – συμπεριλαμβανομένων 16 Διεθνών Τίτλων αναβατών και 12 Τίτλων κατασκευαστών της FIM. Η άνευ προηγουμένου αυτή συγκομιδή αποτελεί νέο ετήσιο ορόσημο για την εταιρεία. Η KTM εκφράζει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες σε όλους τους εργοστασιακούς αναβάτες και ανεξάρτητους αγωνιζόμενους, καθώς και στις ομάδες τους, για την πολύτιμη συμβολή, την αδιάκοπη αφοσίωση και την πίστη τους καθ’ όλη τη διάρκεια των αγωνιστικών προσπαθειών.

Η διαρκής πίστη σε ένα αγωνιστικό τμήμα πολλών brands – τόσο ως εργαλείο ανάδειξης των αξιών της μάρκας όσο και προώθησης της τεχνικής εξέλιξης στο κορυφαίο επίπεδο του ανταγωνισμού – σημαίνει ότι η KTM μπόρεσε να διατηρήσει τη φήμη της ως κορυφαία δύναμη στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό το 2025. Τίτλοι Αναβατών και Κατασκευαστών κατακτήθηκαν σε πολλούς τομείς και κατηγορίες. Η τεράστια αυτή προσπάθεια πραγματοποιήθηκε σε απαιτητικές συνθήκες, με ταπεινότητα υπό πίεση και χάρη στη δέσμευση και αφοσίωση των ανθρώπων της KTM στο εργοστάσιο, στο Motorsport HQ, στους ειδικούς των αγωνιστικών ομάδων που ταξιδεύουν σε όλες τις ηπείρους, στα καθαρόαιμα αγωνιστικά μοντέλα, στους πιστούς συνεργάτες και φυσικά στους εκπληκτικούς, ταλαντούχους και εργατικούς αναβάτες.

Το 2025 η εταιρεία γιόρτασε 12 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Αναβατών FIM, 4 επιπλέον σημαντικούς Τίτλους αναβατών και 12 Τίτλους Κατασκευαστών. Οι αναβάτες της KTM Factory Racing ολοκλήρωσαν 247 Αγώνες φέτος, σημειώνοντας 101 νίκες και 250 θέσεις στο βάθρο, σε MotoGP™, MXGP, Enduro, Rally και AMA SuperMotocross.

ΑΓΩΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Η ένατη σεζόν του MotoGP για την Red Bull KTM και τη δομή των δύο ομάδων – τεσσάρων αναβατών με την KTM RC16 – απέφερε 6 ακόμη τερματισμούς στο βάθρο σε Grand Prix και 8 βάθρα σε Sprint. Οι Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini και Maverick Viñales ολοκλήρωσαν το μεγαλύτερο ημερολόγιο αγώνων στην ιστορία του MotoGP με 22 διοργανώσεις σε 18 χώρες, με 10 πίστες “sold-out” και πάνω από 3,6 εκατομμύρια θεατές. Ο Acosta κατέκτησε την 4η θέση στη βαθμολογία Αναβατών στο τέλος της χρονιάς. H ίδια αγωνιστική σύνθεση αναβατών συμμετείχε πρόσφατα και στην πρώτη μονοήμερη Δοκιμή για το 2026 και, τον Σεπτέμβριο, η KTM έγινε η πρώτη εργοστασιακή ομάδα από τις πέντε του grid που παρουσίασε τον κινητήρα 850cc για το 2027 και τη νέα εποχή τεχνικών κανονισμών.

Στην Moto2, ο Deniz Öncü στάθηκε άτυχος με τραυματισμό αλλά ο Τούρκος κατάφερε να προσφέρει δύο νίκες σε Aragon και Γερμανία, ενώ ο rookie συναθλητής του Collin Veijer σημείωσε την πρώτη του μεγάλη διάκριση πριν από τον τελικό του πρωταθλήματος. Χάρη και στη συμβολή του rookie αντικαταστάτη Daniel Muñoz, η Red Bull KTM Ajo κατέκτησε πέντε βάθρα το 2025.

Η KTM RC4 κυριάρχησε για ακόμη μία φορά στην Moto3™. Η Red Bull KTM Ajo εξασφάλισε τους Τίτλους Αναβατών και Ομάδων χάρη στην ταχύτητα του Jose Antonio Rueda, ενώ η KTM κατέκτησε τον Τίτλο Κατασκευαστών στον 15ο από τους 22 Αγώνες. Η μοτοσυκλέτα κέρδισε 20 από τα 22 Grand Prix και πέτυχε 49 βάθρα από τα 66 διαθέσιμα. Συγκεντρώθηκαν 540 από 550 βαθμούς και κατακτήθηκαν 18 Pole Positions με την KTM RC4. Από το 2012 που ιδρύθηκε η Moto3, η KTM έχει κατακτήσει 8 Τίτλους Αναβατών και 9 Τίτλους Κατασκευαστών σε 14 σεζόν.

Ο Brian Uriarte έγινε ο 19ος νικητής του Red Bull MotoGP Rookies Cup και ο Ισπανός διπλασίασε την επιτυχία του με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο FIM JuniorGP (η KTM κέρδισε επίσης τον Τίτλο Κατασκευαστών JuniorGP), εξασφαλίζοντας τη θέση του στην Red Bull KTM Ajo στην Moto3 για το 2026.

OFFROAD

Η Red Bull KTM διεκδίκησε τις κορυφαίες διακρίσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MXGP FIM Motocross και προηγήθηκε μιας πολυεπίπεδης επίθεσης στα στατιστικά. Το 2025 περιλάμβανε 20 Grand Prix, 40 motos (39 στο MXGP) και 20 Qualification Heats σε κάθε κατηγορία. Ο 19χρονος Lucas Coenen οδήγησε την KTM 450 SX-F στη 2η θέση του MXGP στην πρώτη του προσπάθεια, ενώ ο Jeffrey Herlings πρόσθεσε ακόμη 5 νίκες Grand Prix στο ήδη τεράστιο ρεκόρ του. Η Red Bull KTM πέτυχε 11 συνολικές νίκες GP, 22 νίκες motos και 21 συνολικά βάθρα.

Το πιο αξιοσημείωτο ήταν ότι ο Simon Längenfelder έγινε ο δωδέκατος διαφορετικός εργοστασιακός αναβάτης από το 2004 που κατακτά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MX2 με μοτοσυκλέτα 250cc, φέρνοντας τον 17ο Τίτλο της εταιρείας. Οι εργοστασιακοί αναβάτες στην κατηγορία MX2 κέρδισαν κάθε GP και κατέλαβαν 5 από τις 6 πρώτες θέσεις στη βαθμολογία, πετυχαίνοντας 36 νίκες motos και 52 βάθρα. Η Red Bull KTM κέρδισε και τις δύο κατηγορίες MXGP και MX2 την ίδια μέρα σε 7 GP το 2025.

Η KTM αναδείχθηκε στην κορυφή των Κατασκευαστών σε MX2, MXGP και στο Women’s World Championship, καθώς και στο FIM Junior Motocross World Champion 85cc.

Το 2025 ξεκίνησε στη ζέστη και την άμμο του ράλι Dakar. Ο Daniel Sanders διέπρεψε σε έναν από τους δυσκολότερους Αγώνες του κόσμου οδηγώντας την KTM 450 RALLY στην 1η θέση, επικεφαλής κάθε Ειδικής – μόλις ο δεύτερος στην ιστορία του Αγώνα που το πετυχαίνει. Ο Αυστραλός αύξησε τα ράλι Dakar της εταιρείας σε 21 από το 2001. Στη συνέχεια συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία κερδίζοντας το FIM World Rally-Raid και παραμένοντας αήττητος σε 4 από τους 5 Αγώνες. Ο rookie συναθλητής του Edgar Canet είχε επίσης εξαιρετική χρονιά, κερδίζοντας στην κατηγορία Dakar Rally2 και κατακτώντας το FIM Rally2 World Cup. Χάρη σε αυτή την απόδοση και στην ταχύτητα και αντοχή της KTM 450 RALLY, η εταιρεία κατέκτησε τον Τίτλο Κατασκευαστών στο Rally-Raid.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το SuperMotocross του 2025 (AMA Supercross και Motocross) ξεκινούσε. Ο Chase Sexton έχασε τον Τίτλο 450SX για μόλις δύο βαθμούς με την KTM 450 SX-F, αλλά ο συναθλητής του Aaron Plessinger σημείωσε μια δημοφιλή νίκη. Ο Tom Vialle πρόσθεσε τον δεύτερο Τίτλο 250SX East στο βιογραφικό του με την Red Bull KTM 250 SX-F. Περισσότερες νίκες και βάθρα ήρθαν στο AMA Pro National Motocross σε έναν απαιτητικό μαραθώνιο 11 Γύρων σε όλη την Αμερική και στη συνέχεια επιπλέον διακρίσεις στα SMX Play-offs. Η Red Bull KTM καλωσόρισε τον Eli Tomac για το 2026 και ο πολυπρωταθλητής κέρδισε στην πρώτη του εμφάνιση με την KTM 450 SX-F στο Canadian GP, στον δεύτερο Γύρο του FIM World Supercross στο Vancouver.

Το πεδίο του FIM Enduro αποτέλεσε άλλη μια περιοχή κυριαρχίας των εργοστασιακών αναβατών, με αστέρια όπως οι Josep Garcia, Manuel Lettenbichler, Andrea Verona και Billy Bolt να κατακτούν κορυφαίες διακρίσεις. Το 2025 ήταν ακόμη μία χρονιά-ορόσημο για τον Garcia με τα πρωταθλήματα EnduroGP και Enduro1 με την KTM EX-F και 8 νίκες. Ο Ισπανός σφράγισε τη χρονιά με την 5η συνεχόμενη ατομική νίκη στο FIM 6Days Enduro of Nations στην Ιταλία. Ο Andrea Verona κέρδισε στην κατηγορία Enduro2, ενώ οι απαιτητικές κατηγορίες FIM Hard Enduro και FIM SuperEnduro κατακτήθηκαν αντίστοιχα από τους Lettenbichler και Bolt. Οι δύο αναβάτες είχαν κι άλλες επιτυχίες το 2025: ο Lettenbichler κέρδισε τους Αγώνες Red Bull Romaniacs και Red Bull Erzbergrodeo, και ο Bolt έμεινε αήττητος στην κατηγορία SuperEnduro κερδίζοντας το τέταρτο χρυσό στην FIM.

Η επιτυχία κερδίζεται με δουλειά, συγκέντρωση και ταλέντο. Για τον λόγο αυτό η KTM θέλει και πάλι να ευχαριστήσει όλους τους εργοστασιακούς και ανεξάρτητους αναβάτες, καθώς και τις ομάδες τους, για τη σημαντική τους συμβολή, την αδιάκοπη αφοσίωση και την πίστη τους κατά τη διάρκεια του 2025.

Τίτλοι Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων KTM AG έως και τη σεζόν 2025

KTM: 371 Παγκόσμιοι Τίτλοι

Husqvarna: 122 Παγκόσμιοι Τίτλοι

GASGAS: 43 Παγκόσμιοι Τίτλοι

Πρωταθλητές 2025

Simon Längenfelder (GER) – FIM MX2 World Champion (Red Bull KTM Factory Racing)

Daniel Sanders (AUS) – Dakar Champion RallyGP (Red Bull KTM Factory Racing)

Daniel Sanders (AUS) – FIM Rally-Raid World Champion (Red Bull KTM Factory Racing)

Edgar Canet (ESP) – Dakar Champion Rally2 (Red Bull KTM Factory Racing)

Edgar Canet (ESP) – FIM Rally2 World Cup Champion (Red Bull KTM Factory Racing)

Jose Antonio Rueda (ESP) – FIM Moto3 World Champion (Red Bull KTM Ajo)

Manuel Lettenbichler (GER) – FIM Hard Enduro World Champion (Red Bull KTM Factory Racing)

Billy Bolt (GBR) – FIM SuperEnduro World Champion (Husqvarna Factory Racing)

Josep Garcia (ESP) – FIM EnduroGP (Red Bull KTM Factory Racing)

Josep Garcia (ESP) – FIM Enduro1 World Champion (Red Bull KTM Factory Racing)

Andrea Verona (ITA) – FIM Enduro2 World Champion (GASGAS Factory Racing)

Tom Vialle (FRA) – AMA Supercross 250SX East Champion (Red Bull KTM Factory Racing)

Διεθνώς Αναγνωρισμένοι Τίτλοι

Brian Uriarte (ESP) – FIM JuniorGP & Red Bull KTM Rookies Cup winner

Rafael Mennillo (FR) – FIM Junior Motocross World Championship 85cc

Ervin Krajčovič (CZ) – FIM Flat Track

Romain Dagna (FR) – FIM Enduro Youth

Τίτλοι Κατασκευαστών 2025

FIM SuperEnduro Manufacturer World Champion – GASGAS

FIM Junior Motocross Manufacturer World Champion 85cc – KTM

FIM Moto3 Manufacturer World Champion – KTM

FIM Flat Track Manufacturer World Champion – KTM

FIM MX2 Manufacturer World Champion – KTM

FIM MXGP Manufacturer World Champion – KTM

FIM WMX Manufacturer World Champion – GASGAS

FIM Enduro1 Manufacturer World Champion – KTM

FIM Rally-Raid Manufacturer World Champion RallyGP – KTM

FIM EnduroGP Manufacturer World Champion – KTM

FIM Enduro2 Manufacturer World Champion – GASGAS

FIM JuniorGP Manufacturer World Champion – KTM