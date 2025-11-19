Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Λ.Ε.ΜΟΤ. διοργανώνει τους δύο τελευταίους αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Trial 2025, το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, σε χώρο δίπλα στις αθλητικές εγκαταστάσεις Αγίας Τριάδας του Δήμου Πετρούπολης.

Οι αγώνες τελούνται υπό την αιγίδα του Δήμου Πετρούπολης, με την πολύτιμη υποστήριξη και συνεργασία του.

Η εκκίνηση θα δοθεί και τις δύο ημέρες στις 11:00 π.μ., ενώ οι αγώνες θα ολοκληρωθούν περίπου στις 2:30 μ.μ.

Αθλητές από όλη την Ελλάδα θα αναμετρηθούν σε φυσικά & τεχνητά εμπόδια διαφορετικής δυσκολίας, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα τεχνικής, ισορροπίας και δεξιοτεχνίας.

Η Λ.Ε.ΜΟΤ. προσκαλεί όλους τους φίλους της μοτοσυκλέτας να παρευρεθούν και να στηρίξουν τους αθλητές στους τελικούς αυτούς αγώνες.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Επίσης ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς που στηρίζουν τη διοργάνωση (αναφέρονται με αλφαβητική σειρά).

2 ΚΑΙ ΝΑΚΑΙΟΙ, ΑΡΑΟΥΖΟΣ HONDA, BETA HELLAS – THE FUORISTRADA CO, BRAKE SHOP, Β & Ν ΑΔΡΙΚΑΙΝΑΣ, DANI’S ACADEMY, ΔΙΛΜΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ENDURO-MX, MOTOCERT, MOTO SVIROS, ΜΠΕΝΟΣ, MRC Κ.ΜΑΝΤΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE STATION, RIEJU HELLAS, SHERCO HELLAS, SMOTO, FOKIANOS, ΤΑΣΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ, TASOULIS EXTRA PRODUCTS, WORKSBIKE EXPERIENCE & ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ.