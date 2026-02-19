του Νεκτάριου Διατσίδη

Κατασκευασμένη στην Κίνα, με Ισπανικό σήμα και τιμή κάτω από 4,000 ευρώ, η Leonart Racer 300 προκαλεί τον ανταγωνισμό.

Η Leonart Motors είναι μια Ισπανική μάρκα μοτοσυκλετών όπως πολλές μικρές Ευρωπαϊκές φίρμες, η οποία σχεδιάζει και καθορίζει τις προδιαγραφές των μοντέλων της στην Ισπανία, έπειτα κατασκευάζει τις μοτοσυκλέτες στην Κίνα και τις πουλά με το δικό της σήμα σε όλη την Ευρώπη. Δεν χυτεύουν κινητήρες στην Βαρκελώνη, ούτε συγκολλούν τα πλαίσια σε κάποιο ηλιόλουστο μεσογειακό εργαστήριο. Είναι πιο κοντά σε μια επιμελημένη διαδικασία ανάθεσης εργασιών σε τρίτους παρά σε έναν κατασκευαστή που δημιουργεί τα πάντα από το μηδέν. Και αυτό έχει σημασία όταν η μοτοσυκλέτα παραγωγής έχει στόχο την πολύ χαμηλή τιμή αγοράς.

Η Racer 300 δεν προσποιείται ότι είναι μια μοτοσυκλέτα με βαριά κληρονομιά. Πρόκειται για ένα adventure μοντέλο με μονοκύλινδρο κινητήρα 292 κ.εκ., υγρόψυκτο, που αποδίδει περίπου 28 ίππους, σε συνδυασμό με κιβώτιο 6 σχέσεων, τοποθετημένο σε ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο. Ζυγίζει περίπου 150 κιλά χωρίς υγρά και διαθέτει ρεζερβουάρ 17 λίτρων. Η δηλωμένη κατανάλωση κυμαίνεται γύρω στα 3 λίτρα/100 χλμ. Στα χαρτιά, αυτά είναι πολύ καλά νούμερα για καθημερινή μετακίνηση.

Η θέση οδήγησης είναι όρθια και ο αναβάτης κάθεται αρκετά ψηλά όπως σε μια μικρή adventure μοτοσυκλέτα, αλλά οι ζάντες 17 ιντσών εμπρός και πίσω δείχνουν ότι στην πραγματικότητα είναι προσανατολισμένη για το δρόμο. Ανεστραμμένο πιρούνι μπροστά, μονό αμορτισέρ πίσω, μονό δισκόφρενο με ABS, πλήρης φωτισμός LED και οθόνη TFT 5 ιντσών με θύρα φόρτισης USB, ολοκληρώνουν μια λίστα εξοπλισμού βγαλμένη κατευθείαν από το σύγχρονο εγχειρίδιο των Κινεζικών μοτοσυκλετών μεσαίου κυβισμού.

Η διαφορά βρίσκεται στην τιμή η οποία στην Ευρώπη είναι στα 3,999 € και απέχει πολύ από τα χρήματα που απαιτεί μια κορυφαία επιλογή της μεσαίας κατηγορίας. Είναι αρκετά προσιτή ώστε ένας νέος αναβάτης να μπορεί ρεαλιστικά να την αποκτήσει. Σε ορισμένες αγορές κοστίζει λίγο παραπάνω από μία μοτοσυκλέτα 125 κ.εκ. με πλήρη εξοπλισμό. Οπότε το ερώτημα είναι αν αυτή η μοτοσυκλέτα που προέρχεται από την Ισπανία και κατασκευάζεται στην Κίνα αξίζει πραγματικά.

Για έναν νέο αναβάτη, ίσως είναι μια πολύ καλή αγορά γιατί θα αποκτήσει μια κανονικού μεγέθους μοτοσυκλέτα με δυνατότητα ταξιδιού σε αυτοκινητόδρομο, σύγχρονα ηλεκτρονικά και αξιοπρεπή αυτονομία, στην τιμή ενός πολύ μικρότερου μοντέλου. Δείχνει μεγάλη χωρίς να τρομάζει. Για έναν πιο έμπειρο αναβάτη, θα μπορούσε να είναι ένα καθημερινό εργαλείο μετακίνησης, μια λύση για την πόλη ή κάτι για το οποίο δεν αγχώνεσαι κάθε φορά που θα γρατζουνιστεί ή θα πέσει.

Παρόλα αυτά, η εμπιστοσύνη είναι ο άγνωστος παράγοντας. Προφανώς, η Leonart δεν διαθέτει το παγκόσμιο δίκτυο υποστήριξης και τη φήμη αξιοπιστίας της Honda, της Yamaha, αλλά και των γνωστών Ευρωπαϊκών κατασκευαστών. Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και η ισχύς του δικτύου αντιπροσώπων διαφέρει από χώρα σε χώρα. Όμως η ευρύτερη πραγματικότητα είναι ότι η παραγωγή στην Κίνα το 2026 δεν είναι η ίδια που ήταν το 2005. Πολλές μεγάλες μάρκες βασίζονται πλέον σε παρόμοιες αλυσίδες εφοδιασμού, απλώς έχουν περισσότερη εμπειρία και πιο εξειδικευμένη παραμετροποίηση ώστε να έχουν το ανάλογο ποιοτικό αποτέλεσμα στο τελικό προϊόν.

Η Racer 300 είναι μια μοτοσυκλέτα από μια εταιρία της Ισπανίας την Leonart, αλλά κατασκευάζεται στην Κίνα για να έχει τιμή στα 3,999 €. Για πολλούς αυτό το νούμερο κάνει τη διαφορά καθώς η αγορά έχει κατακλυστεί από μοτοσυκλέτες της Κίνας και ο ανταγωνισμός είναι πλέον πολύ μεγάλος. Μένει να δούμε τι ποιότητα κατασκευής θα έχει η συγκεκριμένη για να αντέξει στον χρόνο.