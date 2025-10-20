του Δημήτρη Διατσίδη

Η Maria Herrera συνεχίζει να γράφει ιστορία, κατακτώντας τον Τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας WorldWCR, του FIM Women’s Circuit Racing για το 2025, στην πίστα της Jerez (Ισπανία). Αυτή η νίκη αποτελεί σημαντική στιγμή τόσο για την ομάδα Klint Forward Factory Team όσο και για τη διοργάνωση WorldWCR, καθώς η δεύτερη σεζόν της Herrera στο Πρωτάθλημα κορυφώθηκε με έναν Τίτλο που κερδήθηκε με σκληρή προσπάθεια.

Αφού έχασε οριακά τον Τίτλο στην εναρκτήρια σεζόν του 2024, κατακτώντας τη 2η θέση, η Maria επέστρεψε το 2025 με απαράμιλλη αποφασιστικότητα. Βρέθηκε επικεφαλής της βαθμολογίας μετά από κάθε αγώνα της σεζόν, εκτός από τον 2ο Αγώνα στο Assen, όπου η Beatriz Neila πήρε προσωρινά το προβάδισμα, παρότι οι δυο τους ήταν ισόβαθμες. Η σταθερή ταχύτητα και η στρατηγική οδήγηση της Herrera ήταν εμφανείς καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, την οποία ολοκλήρωσε με τα εξής εντυπωσιακά στατιστικά:

6 νίκες

10 παρουσίες στο βάθρο

3 pole positions

Τελική Συγκομιδή Βαθμών: 245 βαθμοί, εξασφαλίζοντας τον Τίτλο με διαφορά 5 βαθμών από τη στενότερη αντίπαλό της, Beatriz Neila.



Maria Herrera (Klint Forward Factory Team):

«Είναι απίστευτο το συναίσθημα της νίκης! Ελπίζα να είμαι πιο γρήγορη στον σημερινό Αγώνα, αλλά το γκρουπ ήταν πολύ μεγάλο. Παραλίγο να πέσω μερικές φορές, οπότε στο τέλος αποφάσισα να διαχειριστώ τη θέση μου και να φέρω εις πέρας την αποστολή. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα, γιατί πραγματικά αξίζουν αυτόν τον τίτλο μετά από όλη τη σκληρή δουλειά που έκαναν φέτος και πέρυσι. Περάσαμε δύσκολες στιγμές, αλλά σήμερα η τύχη ήταν με το μέρος μου και είμαι περήφανη που κλείνω έτσι τη χρονιά. Η Beatriz ήταν πολύ δυνατή όλη τη χρονιά και με πίεσε πραγματικά πολύ. Νομίζω πως φέτος ήταν μια πολύ πιο σκληρή μάχη σε σύγκριση με το 2024. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενη και το πλάνο μου τώρα είναι να συνεχίσω και την επόμενη χρονιά».

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Πρωτοπόρος στην καριέρα της, η Herrera ήταν η πρώτη γυναίκα αναβάτρια που κέρδισε αγώνα στη σειρά FIM CEV Repsol. Έχει αγωνιστεί στα υψηλότερα επίπεδα του αθλήματος, συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών ως έκτακτη συμμετοχή wildcard στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto3™ και μιας πλήρους συμμετοχής σε σεζόν Grand Prix το 2015. Η παρουσία της στην MotoE™ από το 2019 και ο ρόλος της στην πρώτη αποκλειστικά γυναικεία ομάδα στην ιστορία των Grand Prix το 2023 αναδεικνύουν τη διαρκή αφοσίωση και το πάθος της για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Women’s Circuit Racing στην παρθενική του σεζόν, το 2024.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Πρώτος Αγώνας: Misano 2024

Νίκες: 12

Θέσεις στο βάθρο: 19

Pole positions: 6

Τίτλοι: 1 (WorldWCR)

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ MARIA;

Με τον Τίτλο του WorldWCR πλέον στα χέρια της, ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού παρακολουθεί με μεγάλη ανυπομονησία να δει τι θα καταφέρει στη συνέχεια η Maria Herrera. Έχοντας καθιερωθεί ως η κυρίαρχη δύναμη στο πρωτάθλημα, η Ισπανίδα φαινόμενο έχει μπροστά της πολλές συναρπαστικές ευκαιρίες.

ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΑΒΑΤΡΙΑΣ

Τόπος γέννησης: Toledo, Ισπανία

Ηλικία: 29

Ομάδα: Klint Forward Racing Team

Μοτοσυκλέτα: Yamaha R7