του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο πιο κοντινός τερματισμός στην ιστορία του Dakar Rally είδε τον Ricky Brabec της Monster Energy Honda HRC να χάνει τη νίκη με διαφορά μόλις δύο δραματικών δευτερολέπτων.

Μπαίνοντας στην τελευταία Ειδική Διαδρομή του φετινού Αγώνα, ο Brabec είχε προβάδισμα 3’20’’ έναντι του βασικού του αντιπάλου, Luciano Benavides, έχοντας κερδίσει την Ειδική της προηγούμενης ημέρας. Με 105 χιλιόμετρα χρονομετρημένης διαδρομής να απομένουν, γνώριζε πως ξεκινώντας πρώτος την Ειδική η ακριβής πλοήγηση θα ήταν καθοριστική στην προσπάθειά του για έναν τρίτο Τίτλο Dakar.

Η τελευταία Ειδική περιλάμβανε δύο χρονομετρημένα τμήματα χωρισμένα από μια απλή Ειδική, με τεχνικά ορεινά μονοπάτια αρχικά και στη συνέχεια μια ταχύτερη διαδρομή κατά μήκος της ακτογραμμής της Ερυθράς Θάλασσας προς τον τερματισμό στο bivouac της Yanbu. Ο Brabec ξεκίνησε δυνατά, όμως ένα πρόβλημα πλοήγησης επτά χιλιόμετρα πριν από τον τερματισμό του κόστισε πολύτιμο χρόνο, στερώντας του το Bedouin Trophy.

Ήταν ένα δραματικό φινάλε έπειτα από 49 ώρες και 41 δευτερόλεπτα αγώνα σε 4.737 χιλιόμετρα Ειδικών Διαδρομών στη Σαουδική Αραβία. Παρά τις δύο νίκες σε Ειδικές το 2026 και συνολικά 13 νίκες σε Ειδικές Dakar, ο Brabec ολοκλήρωσε τον Αγώνα με μια γλυκόπικρη 2η θέση στη γενική του Dakar Rally 2026.

Ο Tosha Schareina κατέκτησε βάθρο σε Ειδική την τελευταία ημέρα, ολοκληρώνοντας δύο απαιτητικές εβδομάδες. Ο δευτεραθλητής του 2025 ξεκίνησε ως φαβορί, όμως μια ποινή δέκα λεπτών στην πρώτη μαραθώνια Ειδική τον ανάγκασε να αλλάξει στρατηγική. Με τρεις νίκες σε Ειδικές και δυνατή αντεπίθεση τη δεύτερη εβδομάδα, ανέβηκε στο τελικό βάθρο της Yanbu μαζί με τον συναθλητή του Brabec.

Ο Skyler Howes έζησε έντονες στιγμές στο Dakar. Ένα πρόβλημα με το ελαστικό στην πρώτη μαραθώνια Ειδική επηρέασε την πορεία του, όμως την τελευταία εβδομάδα αντέδρασε δυναμικά, κατακτώντας την πρώτη του νίκη σε Ειδική Dakar και τερματίζοντας 4ος στη γενική.

Ο Adrien Van Beveren αντιμετώπισε ένα δύσκολο 11ο Dakar Rally, με πτώση, πρόβλημα από μεταλλικό σύρμα στην 5η Ειδική και δυσκολία εύρεσης ρυθμού την πρώτη εβδομάδα. Στη συνέχεια, όμως, πραγματοποίησε μια πολύ δυνατή δεύτερη εβδομάδα, κερδίζοντας τη 10η Ειδική και εξασφαλίζοντας την 6η θέση στη Γενική με την Honda CRF450 RALLY.

Μετά από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό Dakar, οι αναβάτες της Monster Energy Honda HRC θα απολαύσουν μια άξια ξεκούραση πριν επιστρέψουν στη δράση σε δύο μήνες στο Rally-Raid Portugal, από τις 17 έως τις 22 Μαρτίου.

Ruben Faria – Γενικός Διευθυντής

«Η τελευταία ημέρα του Dakar 2026 δεν έφερε το αποτέλεσμα που περιμέναμε, αλλά αυτό είναι το Dakar – αυτό είναι το rally raid. Έξι χιλιόμετρα πριν από το τέλος της τελευταίας Ειδικής, ο Ricky έστριψε ελαφρώς αριστερά λίγο νωρίτερα απ’ όσο έπρεπε. Δεν ακολούθησε το σωστό ίχνος, έχασε σημαντικό χρόνο και πέρασε τη γραμμή τερματισμού μόλις δύο δευτερόλεπτα πίσω από τον Luciano».

«Μπαίνοντας στη σημερινή ημέρα, ο Ricky είχε ένα καλό περιθώριο χάρη στα μπόνους χρόνου – μια διαφορά 4 λεπτών και 42 δευτερολέπτων από τη 2η θέση. Με αυτό το μικρό λάθος, χάσαμε το Dakar για μόλις δύο δευτερόλεπτα. Φυσικά, θέλαμε περισσότερα. Θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά πρέπει να αποδεχτούμε το αποτέλεσμα».

«Συνολικά, πάντως, ήταν μια δυνατή εμφάνιση για την ομάδα: ο Ricky τερμάτισε 2ος, ο Tosha 3ος, ο Skyler 4ος και ο Adrien 6ος. Ο Ricky πραγματοποίησε ένα πολύ σταθερό Dakar. Ο Tosha έκανε ένα λάθος την πρώτη εβδομάδα αλλά κατάφερε να ολοκληρώσει με ένα ισχυρό συνολικό αποτέλεσμα. Ο Skyler δυσκολεύτηκε την πρώτη εβδομάδα αλλά ανέκαμψε πολύ καλά στη δεύτερη. Ο Adrien έχασε σχεδόν μία ώρα όταν ένα καλώδιο που βρισκόταν κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά μπλέχτηκε στον τροχό του, ωστόσο είχε μια εξαιρετική δεύτερη εβδομάδα».

«Φυσικά περιμέναμε περισσότερα – ο στόχος ήταν η νίκη και φτάσαμε απίστευτα κοντά. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, να στοχεύουμε στις νίκες στους επόμενους αγώνες και να επιστρέψουμε ακόμη πιο δυνατοί στο επόμενο Dakar. Η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά και οι μοτοσυκλέτες Honda απέδωσαν άψογα σε όλη τη διάρκεια του ράλι».

Ricky Brabec

Ειδική: 8ος | Γενική: 2ος

«Αυτό το Dakar ήταν μια πραγματική μάχη από την αρχή μέχρι το τέλος. Στην τελευταία Ειδική, μια αρκετά μπερδεμένη σημείωση με οδήγησε να επιλέξω μια γραμμή που δεν ήταν η σωστή. Όταν γύρισα πίσω, ο Luciano ερχόταν από πίσω μου και, βλέποντας την κατάσταση, έμεινε στη σωστή διαδρομή, κάτι που έκανε τη διαφορά σε μια τόσο οριακή μάχη».

Skyler Howes

Ειδική: 5ος | Γενική: 4ος

«Πολλά τρελά πράγματα εκεί έξω. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που έφτασα στον τερματισμό αυτού του Αγώνα – πολλή αντίξοη κατάσταση, πολλά να ξεπεράσω και μια πραγματικά καλή οδήγηση. Είμαι ευχαριστημένος με το πώς οδήγησα, η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά, τα πήγαν καταπληκτικά με τους μηχανικούς και τις μεταφορές και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της Monster Energy Honda HRC και που έφτασα στον τερματισμό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να διορθώσω από τη δική μου πλευρά. Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα που μου συνέβησαν σε αυτόν τον Αγώνα, στην 1η Ειδική χρειαζόμουν λίγη περισσότερη υπομονή. Αυτή τη φορά στάθηκα πολύ τυχερός – η μαμά μου με προσέχει και φρόντισε να φτάσω στον τερματισμό. Είμαι πραγματικά περήφανος γι’ αυτό και αυτός ο Αγώνας είναι αφιερωμένος σε εκείνη».

Adrien Van Beveren

Ειδική: 4ος | Γενική: 6ος

Συχνά λένε ότι και μόνο ο τερματισμός σε ένα Dakar είναι από μόνος του μια νίκη, και θέλω να κρατηθώ από αυτό, αλλά νιώθω επίσης ότι θα μπορούσα να είχα χρησιμοποιήσει και μια τρίτη εβδομάδα! Είχα μια δύσκολη πρώτη εβδομάδα, πάλευα να βρω ρυθμό και αντιμετώπισα κάθε είδους δράμα: μια πτώση, ένα κουβάρι σύρματος που πιάστηκε στον τροχό μου. Ήταν μια εξαιρετικά γεμάτη γεγονότα αρχική εβδομάδα. Η δεύτερη εβδομάδα ξεκίνησε πολύ καλύτερα· οι ειδικές ήταν πραγματικά δυνατές, πήραμε μια νίκη και ήμουν κάθε μέρα στη μάχη. Αυτό είναι που θα κρατήσω για να επιστρέψω το 2027. Νομίζω ότι η αυτοπεποίθησή μου είχε δεχθεί ένα πλήγμα στην Πορτογαλία. Το να ξαναβρείς τη φόρμα σου μετά από μια τέτοια πτώση χρειάζεται χρόνο, και πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν.

Tosha Schareina

Ειδική: 3ος | Γενική: 3ος

«Πριν από μερικά χρόνια, πάλευα απλώς για να βρίσκομαι στον Αγώνα. Σήμερα, το να στέκομαι στο βάθρο μοιάζει σχεδόν με κάτι συνηθισμένο. Αλλά πρέπει να είμαι ρεαλιστής, το συναίσθημα να βρίσκομαι στο βάθρο είναι υπέροχο. Έχω παλέψει όλη μου τη ζωή γι’ αυτό. Είμαι χαρούμενος που καταφέραμε να έχουμε δύο Honda στο βάθρο. Ακόμη χρειάζεται να βρω κάποια βελτίωση σε ορισμένους τομείς, αλλά βρίσκομαι στον σωστό δρόμο. Η ποινή δεν με βοήθησε στη γενική, οπότε έπρεπε να αλλάξω στρατηγική. Μερικές φορές πρέπει να δίνεις περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες ή στην πλοήγηση και ήμουν επίσης λίγο εκτός ρυθμού στα τμήματα υψηλής ταχύτητας».