Η Monster Energy Yamaha MotoGP Team παρουσίασε επίσημα την καμπάνια της για το 2026 σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση στην Ινδονησία, σηματοδοτώντας την έναρξη της εποχής V4 για την Yamaha. Η παρουσίαση αποκάλυψε τα ανανεωμένα χρώματα της ομάδας και παρουσίασε τη ριζικά επανασχεδιασμένη YZR-M1.

Η Monster Energy Yamaha MotoGP Team εγκαινίασε μια νέα εποχή για την Yamaha, προκαλώντας μεγάλο ενθουσιασμό στη βιομηχανία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, στα μέσα ενημέρωσης και στους φιλάθλους. Η παρουσίαση της ομάδας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Yamaha Motor Indonesia 3S Dealer Meeting, της μεγαλύτερης συνάντησης εμπόρων Yamaha παγκοσμίως, που έλαβε χώρα στο InterContinental Jakarta στην Ινδονησία. Η δημοφιλής αυτή εκδήλωση αποτέλεσε την ιδανική ευκαιρία για την Monster Energy Yamaha MotoGP Team να παρουσιάσει τη σύνθεση του 2026 και να αποκαλύψει τη νέα M1 του 2026, μαζί με τον ανανεωμένο της χρωματισμό .

Ο Takahiro Sumi, Γενικός Διευθυντής της Motor Sports Development Division της Yamaha Motor Co., Ltd. και Πρόεδρος της Yamaha Motor Racing, και ο Paolo Pavesio, Διευθύνων Σύμβουλος της Yamaha Motor Racing και Επικεφαλής Ομάδας της Monster Energy Yamaha MotoGP, υπογράμμισαν το εντυπωσιακό επίτευγμα της εξέλιξης της νέας YZR-M1 με κινητήρα V4 παράλληλα με τη συμμετοχή στους αγώνες του 2025 – μια πρωτοφανή πρόκληση στη σύγχρονη εποχή του MotoGP. Για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου, τόνισαν επίσης τη σημασία της απόλυτης ευθυγράμμισης μεταξύ Ιαπωνίας και Ιταλίας, καθώς και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο ειδικοί από διαφορετικά υπόβαθρα μπορούν να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Ο Massimo Meregalli, Sport Manager της Yamaha Motor Racing, Team Director της Monster Energy Yamaha MotoGP, πρόσθεσε αργότερα ότι το επίκεντρο του 2026 θα είναι η απόδοση και η οικοδόμηση συνέπειας από αγωνιστικό τριήμερο σε αγωνιστικό τριήμερο, καθώς η ομάδα εξοικειώνεται με τη νέα μοτοσυκλέτα, με τα θετικά αποτελέσματα να αναμένονται ως φυσικό επακόλουθο της σωστής βάσης.

Αυτό το πνεύμα ενότητας και κοινού σκοπού εκτείνεται πέρα από την οικογένεια Yamaha και στις μακροχρόνιες συνεργασίες της. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, η Monster Energy Yamaha MotoGP Team θα μπορεί και πάλι να βασίζεται στην πλήρη υποστήριξη του βασικού χορηγού, Monster Energy Company. Η παγκόσμια συμμαχία της Yamaha με την Monster Energy βασίζεται σε ένα κοινό όραμα για τους αγώνες ως μοναδικό τρόπο επικοινωνίας με τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο του πνεύματος της πρόκλησης που ενώνει τις δύο εταιρείες. Αυτή η ισχυρή σχέση, που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, αγκαλιάζει το μεγαλύτερο μέρος των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Yamaha – από MXGP και SX έως MotoGP – και αντικατοπτρίζεται στο εμβληματικό λογότυπο με τις νυχιές της Monster, το οποίο το 2026 εμφανίζεται ξανά δυναμικά στο σήμα της ομάδας, στις στολές και στις μοτοσυκλέτες.

Στη συνέχεια, στη σκηνή ανέβηκαν μαζί με τη διοίκηση της Monster Energy Yamaha MotoGP οι εργοστασιακοί αναβάτες Fabio Quartararo και Álex Rins, οι οποίοι είχαν την τιμή να αποκαλύψουν τις Monster Energy Yamaha MotoGP YZR-M1 του 2026. Εμφανώς ενθουσιασμένοι από το παθιασμένο κοινό και τη νέα μοτοσυκλέτα, οι δύο συναθλητές μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για τις δοκιμές προετοιμασίας του 2026 και τις προσδοκίες τους για τη νέα σεζόν.

Τα χρώματα της Monster Energy Yamaha MotoGP για το 2026 διατηρούν το χαρακτηριστικό μοτίβο καμουφλάζ, το οποία όμως ανανεώνεται με περισσότερο μπλε και λευκό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον, ένα νέο και σημαντικό λογότυπο εμφανίζεται στην M1: αυτό του νέου επίσημου συνεργάτη μεταφορών, DP World, ενός παγκόσμιου παρόχου logistics και διαχειριστή λιμένων/τερματικών με έδρα το Ντουμπάι, που απασχολεί περισσότερους από 100.000 εργαζομένους παγκοσμίως και διαχειρίζεται περίπου το 10% του παγκόσμιου εμπορίου εμπορευματοκιβωτίων. Η νέα συνεργασία θα παρουσιαστεί επίσημα σύντομα στο Ντουμπάι, σε ειδική εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιανουαρίου.

Ο Fabio Quartararo στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής το 2021 με την Yamaha και φέτος μπαίνει στην 8η σεζόν του με τον κατασκευαστή από την Iwata. Παραμένει ένας από τους πιο αγαπητούς αναβάτες των φιλάθλων, χάρη στο μοναδικό του ταλέντο αλλά και τη φιλική του προσωπικότητα. Ωστόσο, μόλις κατεβάσει τη ζελατίνα, ο γοητευτικός Γάλλος μεταμορφώνεται σε δαίμονα ταχύτητας, με τη δίψα του για επιτυχία να είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Πέρασε την αρχή του 2026 προπονούμενος ασταμάτητα και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τη γεμάτη σεζόν που έρχεται, με τη βοήθεια του επικεφαλής μηχανικού της ομάδας Diego Gubellini.

Έχοντας κάνει το ντεμπούτο του με την Yamaha το 2024, ο έμπειρος Álex Rins παραμένει βασικό στέλεχος της Monster Energy Yamaha MotoGP Team και το 2026. Είναι αποφασισμένος να αποκτήσει γρήγορα αυτοπεποίθηση με τη νέα YZR-M1 του 2026 και να την οδηγήσει στα όριά της, ώστε να επαναφέρει την Yamaha στην κορυφή, με τη στήριξη του επικεφαλής μηχανικού της ομάδας David Muñoz.

Η επερχόμενη σεζόν του MotoGP αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική, με τον τρέχοντα σχεδιασμό να προβλέπει 22 Γύρους και 44 Αγώνες, με τα αγωνιστικά Σαββατοκύριακα να περιλαμβάνουν Sprint το Σάββατο και Αγώνα την Κυριακή.

Η Monster Energy Yamaha MotoGP Team εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να ευχαριστήσει ειλικρινά τους πολυάριθμους μακροχρόνιους Επίσημους Χορηγούς και Επίσημους συνεργάτες για τον ενθουσιασμό τους προς τους αγώνες Grand Prix μοτοσυκλέτας.

TAKAHIRO SUMI

General Manager, Motor Sports Development Division, Yamaha Motor Co., Ltd. & President of Yamaha Motor Racing

«Το 2026 σηματοδοτεί την αρχή της εποχής V4 για την Yamaha και αποτελεί ένα συναρπαστικό κεφάλαιο – όμως απαιτεί πειθαρχία, δεδομένα και αφοσίωση από όλους τους εμπλεκόμενους: το εργοστάσιό μας στην Ιαπωνία, την Yamaha Motor Racing στην Ιταλία, τις Εργοστασιακές Ομάδες και την Ομάδα Δοκιμών. Η παράλληλη εξέλιξη τριών πλατφορμών πέρυσι μάς έδωσε τη βάση για φέτος, ώστε να επικεντρωθούμε στην εξέλιξη της M1 του 2026 με τον νέο κινητήρα V4, ενώ συνεχίζουμε παράλληλα τη δουλειά πάνω στο πρωτότυπο του 2027».

«Έχουμε ήδη δει ενθαρρυντικά σημάδια: βελτιωμένη σταθερότητα στο φρενάρισμα, καλύτερο δυναμικό επιτάχυνσης και πιο σταθερή αίσθηση σε μεγάλες αποστάσεις. Η επιτυχία στην αρχή της σεζόν δεν θα μετρηθεί μόνο από τα αποτελέσματα: κάθε Γύρος προσθέτει γνώση που θα μας ωθήσει μπροστά. Η εστίασή μας για το 2026 είναι η επιτάχυνση της ταχύτητας εξέλιξης και η απρόσκοπτη ενσωμάτωση μεταξύ σχεδίασης, δοκιμών και αγώνων. Στόχος μας είναι να αποκτούμε σταθερά δυναμική – τα αποτελέσματα θα ακολουθήσουν».

PAOLO PAVESIO

Managing Director, Yamaha Motor Racing & Team Principal, Monster Energy Yamaha MotoGP

«Το 2026 είναι κομβικό, γιατί επιταχύνει τον μετασχηματισμό της Yamaha. Είναι η δεύτερη φάση του πλάνου Blue Shift. Η νέα M1 που μόλις παρουσιάσαμε μας προσφέρει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια εξέλιξης από πριν. Οραματίζομαι μια σεζόν κατά την οποία θα αυξάνουμε την κατανόησή μας για τη νέα μοτοσυκλέτα και την απόδοσή μας γύρο με τον γύρο, αγώνα με τον αγώνα».

«Η Ινδονησία είναι το ιδανικό μέρος για να ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο. Φιλοξενεί μία από τις πιο παθιασμένες κοινότητες μοτοσυκλετιστών στον κόσμο: εδώ έχουμε τη μεγαλύτερη βάση αγωνιστικών φιλάθλων μας και, φυσικά, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά για την Yamaha. Η φιλοξενία της παρουσίασης της ομάδας παράλληλα με το YIMM 3S Dealer Meeting υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της περιοχής για το όραμα της Yamaha. Η ενέργεια και ο ενθουσιασμός εδώ μάς εμπνέουν και ενισχύουν τη δέσμευσή μας για τη μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και για μια μακρά σεζόν MotoGP, με 22 Γύρους συνολικά».

«Θέλω επίσης να αναδείξω τις συνεργασίες που τροφοδοτούν το ταξίδι μας. Η Monster Energy αποτελεί μια αξιόπιστη δύναμη δίπλα στην Yamaha για περισσότερα από 10 χρόνια σε πολλαπλές αγωνιστικές κατηγορίες. Στο MotoGP, έγινε βασικός χορηγός μας το 2019 – ένα ορόσημο που ανακοινώθηκε ακριβώς εδώ, στην Τζακάρτα. Αυτή η συνεργασία βασίζεται στην κοινή αγάπη για τους αγώνες και στην ώθηση της απόδοσης στα όρια και μαζί θα επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε πολλά ακόμη αξέχαστα στιγμιότυπα».

«Είμαστε επίσης υπερήφανοι που καλωσορίζουμε την DP World ως νέο συνεργάτη. Η κορυφαία στον κόσμο τεχνογνωσία της στα logistics θα μας βοηθήσει να απλοποιήσουμε τις λειτουργίες μας και να επιτύχουμε απόδοση με απόλυτη ακρίβεια. Η παρουσία της DP World σηματοδοτεί φιλοδοξία και δυναμική – χαρακτηριστικά που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με το ταχέως εξελισσόμενο MotoGP project της Yamaha, καθώς και με άλλες κατηγορίες, κάτι που θα αναλύσουμε εκτενέστερα στο DP World x Yamaha event που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Ντουμπάι».

«Τέλος, ανυπομονώ να δω τον Fabio και τον Álex να οδηγούν τη νέα μοτοσυκλέτα στην Sepang σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Το πρώτο τεστ είναι πάντα ξεχωριστό, γιατί είναι η στιγμή που όλη η δουλειά του χειμώνα παίρνει σάρκα και οστά – αλλά με ένα εντελώς νέο project, αυτή η σεζόν είναι ακόμη πιο ιδιαίτερη»!

MASSIMO MEREGALLI

Sport Manager, Yamaha Motor Racing & Team Director, Monster Energy Yamaha MotoGP

«Η αποκάλυψη αυτής της νέας μοτοσυκλέτας του 2026 είναι μια ξεχωριστή στιγμή, γιατί αντιπροσωπεύει μήνες σκληρής δουλειάς από πολλούς ανθρώπους – στο γκαράζ και πίσω στην Ιαπωνία. Φέτος, η μεγαλύτερη αλλαγή είναι τεχνική: ξεκινάμε με ένα εντελώς νέο project και αυτό σίγουρα θα δημιουργήσει μια συναρπαστική ατμόσφαιρα μέσα στο γκαράζ, ειδικά στα επερχόμενα τεστ και στον εναρκτήριο αγώνα. Θα υπάρξει μια απότομη αλλά ενδιαφέρουσα καμπύλη μάθησης και όλοι – μηχανικοί, μηχανικοί εξέλιξης, αναβάτες – θα πιέζουν προς την ίδια κατεύθυνση από την πρώτη μέρα».

FABIO QUARTARARO

Αναβάτης Monster Energy Yamaha MotoGP

«Είμαι έτοιμος να αρχίσω να οδηγώ ξανά! Η παρουσίαση της ομάδας είναι πάντα η στιγμή που χτίζεται η ενέργεια και ο ενθουσιασμός για τη νέα σεζόν – και δεν θα μπορούσες να ζητήσεις καλύτερο και πιο υποστηρικτικό κοινό από τους φιλάθλους της Ινδονησίας. Είναι συναρπαστικό να ξεκινά αυτό το νέο κεφάλαιο. Ο κινητήρας V4 είναι μια μεγάλη αλλαγή και ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί στην πίστα. Νομίζω ότι και οι φίλαθλοι και τα μέσα είναι πολύ περίεργοι. Προπονήθηκα σκληρά όλο τον χειμώνα, οπότε είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα. Η Ινδονησία είναι το ιδανικό μέρος για να ξεκινήσουμε, γιατί οι φίλαθλοι εδώ είναι απίστευτοι. Όπως πάντα, θα κάνω ό,τι μπορώ για να τους κάνω περήφανους»!

ÁLEX RINS

Αναβάτης Monster Energy Yamaha MotoGP

«Καταρχάς, είναι πάντα υπέροχο να επισκέπτομαι την Ινδονησία. Οι φίλαθλοι εδώ είναι πραγματικά κάτι το ξεχωριστό. Πέρυσι απέκτησα δυναμική προς το τέλος της σεζόν – με το GP της Ινδονησίας να είναι πιθανότατα το καλύτερο Σαββατοκύριακο απ’ όλα. Ξεκινώντας τη σεζόν με την παρουσίαση της ομάδας εδώ στην Τζακάρτα, νιώθω απίστευτα και έχω μεγάλο κίνητρο. Θέλω να μεταφέρω αυτή την ενέργεια που πήρα σήμερα από τους φιλάθλους στη σεζόν του 2026. Η νέα μοτοσυκλέτα μάς προσφέρει περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης και αυτό είναι επίσης ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά ανυπομονώ. Δούλεψα σκληρά σε αυτήν την περίοδο πριν ξεκινήσει η σεζόν για να είμαι έτοιμος από το πρώτο τεστ. Είναι μια νέα εποχή για την Yamaha και χαίρομαι που αποτελώ μέρος της».