του Νεκτάριου Διατσίδη

Η MV Agusta παρουσίασε το νέο μοντέλο Rush Titanio, μια περιορισμένης παραγωγής streetfighter μοτοσυκλέτα βασισμένη στην MV Agusta Brutale 1000 RR.

Με παραγωγή περιορισμένη σε μόλις 300 μονάδες, η Rush Titanio πήρε το όνομά της από τη χρήση εξαρτημάτων από βουρτσισμένο τιτάνιο και διαθέτει χρωματικό συνδυασμό μαύρου με ασημί Argento Magnum, με λεπτομέρειες σε Blu Titanio.

Η Titanio είναι το νεότερο μοντέλο της σειράς Rush της MV Agusta, ακολουθώντας την αρχική γκρι, μπρονζέ και κόκκινη έκδοση του 2020, την στρατιωτικού ύφους Rush Army σε γκρι με κίτρινες πινελιές το 2021, και την κόκκινη-μαύρη Rush Mambo το 2024. Μετά από μια σύντομη παύση που συνέπεσε με τις οικονομικές δυσκολίες του τότε ιδιοκτήτη της MV Agusta, της KTM, η Rush επιστρέφει για το 2026.

Οι πλήρεις προδιαγραφές και η τιμή θα ανακοινωθούν αργότερα, όμως σε αυτή την πρώτη παρουσίαση η MV Agusta έδωσε έμφαση στη σχεδίαση και στην επιλογή χρωμάτων και υλικών. Η Rush Titanio αποκαλύφθηκε στην εκδήλωση International Concours of Elegance (ICE) στο St. Moritz της Ελβετίας, και αντί για τις συνηθισμένες κόκκινες αποχρώσεις της μάρκας, η Titanio υιοθετεί έντονα μπλε στοιχεία, ταιριάζοντας με τη χειμερινή θεματολογία της εκδήλωσης.

Τα πλαστικά μέρη της Rush Titanio συνδυάζουν εκτενώς ανθρακονήματα με ύφανση twill, σε αντίθεση με ανοδιωμένες επιφάνειες αλουμινίου βαμμένες σε γυαλιστερό μπλε και στοιχεία τιτανίου με βουρτσισμένο φινίρισμα. Το ελαφρύ αυτό μέταλλο χρησιμοποιείται επίσης στo νέo τελικό της εξάτμισης Arrow, που αναπτύχθηκε ειδικά για τη Rush. Για τη στήριξη της εξάτμισης τιτανίου έχει τοποθετηθεί μια νέα βάση, κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό. Το εμπρός κάλυμμα στο ρεζερβουάρ έχει επίσης κατασκευαστεί από τιτάνιο και φέρει το λογότυπο «Titanio».

Οι νέες βάσεις του πίνακα οργάνων της μοτοσυκλέτας όπως είναι αναμενόμενο, είναι από τιτάνιο, όπως και η νέα βάση του προβολέα, καθώς και όλες οι βίδες που συγκρατούν το μπροστινό φτερό και τα εξαρτήματα τιτανίου. Το επάνω μέρος του ρεζερβουάρ και η σέλα από Alcantara διακοσμούνται με διαγράμματα της μοριακής δομής ενώσεων τιτανίου τα οποία θυμίζουν και νιφάδες χιονιού, ενισχύοντας τη θεματολογία της εκδήλωσης The I.C.E., στο St. Moritz της Ελβετίας, μια δημοφιλή χειμερινή εκδήλωση που συγκεντρώνει φίλους της μοτοσυκλέτας και του αυτοκινήτου, συλλέκτες και λάτρεις των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Ο τετρακύλινδρος σε σειρά κινητήρας 998 κ.εκ. χρησιμοποιεί επίσης 16 βαλβίδες τιτανίου και σφυρήλατες μπιέλες από τιτάνιο, επιτρέποντάς του να επιτυγχάνει υψηλότερες στροφές λειτουργίας σε σχέση με βαρύτερα εξαρτήματα. Η MV Agusta δεν έχει ακόμη ανακοινώσει αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, επιβεβαίωσε όμως ότι ο κινητήρας πληροί τις προδιαγραφές Euro5+. Το προηγούμενο μοντέλο Rush απέδιδε 205 ίππους στις 13,000 σ.α.λ. και 117 Nm ροπής στις 11,000 σ.α.λ., αλλά κάλυπτε τις παλαιότερες προδιαγραφές Euro5.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη την τιμή της MV Agusta Rush Titanio 2026, ωστόσο αναμένεται αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο Rush, η οποία κόστιζε 42,200€.