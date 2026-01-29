του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Triumph παραμένει αφοσιωμένη στο να εκπληρώνει τα όνειρά μας ειδικά στην κατηγορία cafe racer και για το έτος 2026, η εταιρεία μόλις παρουσίασε μια ειδική έκδοση Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition.

Οι πρώτες εικόνες της νέας Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition της Triumph, προκαλούν μεγάλη εντύπωση καθώς πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα με ρετρό στοιχεία στον σχεδιασμό που την κάνουν να δείχνει πολύ όμορφη. Τα χρώματα σε συνδυασμό με μια τέλεια δόση νοσταλγίας ενσωματωμένη με σύγχρονες σχεδιαστικές γραμμές, δίνουν ένα ξεχωριστό στυλ και είναι σίγουρο πως ο κόσμος που θα τη δει μπροστά του θα τη θαυμάσει.

Λίγοι τυχεροί θα μπορέσουν να την αποκτήσουν, γιατί όπως υποδηλώνει και το όνομα, πρόκειται για περιορισμένη έκδοση, με μόλις 800 μοτοσυκλέτες να κατασκευάζονται.

Βασισμένη στον δικύλινδρο κινητήρα Bonneville 1,200 κ.εκ. της Triumph, η Speed Twin 1200 Cafe Racer αποδίδει 103 ίππους και 112 Nm ροπής. Η μέγιστη ισχύς έρχεται στις 8,000 σ.α.λ., ενώ η Triumph διασφάλισε άμεση απόκριση στο γκάζι, χάρη στον στροφαλοφόρο χαμηλής αδράνειας και τη σειρά ανάφλεξης 270 μοιρών του κινητήρα.

Όσον αφορά την οδική συμπεριφορά, μπροστά υπάρχουν πλήρως ρυθμιζόμενα πιρούνια Marzocchi, ενώ πίσω αναλαμβάνει η Öhlins. Τα φρένα είναι Brembo Stylema και τα ελαστικά Metzeler Racetec RR K3. Όλα αυτά όμως τα συναντάμε και στη στάνταρ Speed Twin 1200. Αυτό που αλλάζει στην Cafe Racer Edition, είναι η εμφάνιση.

Σύμφωνα με την Triumph, η νέα Cafe Racer Edition είναι “τέχνη εν κινήσει”, κάτι που φαίνεται απλώς κοιτώντας τις φωτογραφίες, οπότε σίγουρα θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή από κοντά, ειδικά όταν κινείται. Η εξωτερική εμφάνιση περιλαμβάνει χαμηλά τιμόνια clip-on, ένα νέο πίσω κάλυμμα που κρύβει τη σέλα του συνεπιβάτη και πιο αεροδυναμικό σχήμα. Υπάρχουν επίσης καθρέφτες στα άκρα του τιμονιού, αποκλειστικός χρωματισμός Competition Green και Aluminium Silver, πινελιές από γυαλιστερό αλουμίνιο παντού, το γραφικό νούμερο “12” στα πλαϊνά και μια χρυσή γραμμή Empire Gold που διατρέχει τη μοτοσυκλέτα, χωρίζοντας τα χρώματα. Για όσους θέλουν να κινούνται και με συνεπιβάτη, η Triumph αναφέρει ότι τα σχετικά εξαρτήματα θα περιλαμβάνονται στο κιβώτιο παραλαβής, ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορούν να αντικαταστήσουν το πίσω μέρος της σέλας όποτε το επιθυμούν.

Μιλώντας πριν το λανσάρισμα, ο Paul Stroud, Chief Commercial Officer της Triumph, δήλωσε: «Η τελευταία Speed Twin 1200 έχει ήδη αγγίξει τους αναβάτες σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ που εκτιμούν την απόδοση, το στυλ και την καθημερινή χρηστικότητα», προσθέτοντας: «Χτίζοντας πάνω σε αυτή την επιτυχία, η Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition θα βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας Speed Twin, αντλώντας έμπνευση από τη Βρετανική σκηνή cafe racer της δεκαετίας του 1960. Με παγκόσμια παραγωγή μόλις 800 μοτοσυκλετών, η Cafe Racer Edition θα προσελκύσει συλλέκτες και καθημερινούς αναβάτες, προσφέροντας μεγαλύτερη διάκριση και αποκλειστικότητα, ενώ συνδυάζει την κληρονομιά με εξαιρετικό εξοπλισμό και συναρπαστική απόδοση».

Όσο για την τιμή, παρότι πρόκειται για περιορισμένο μοντέλο με μόλις 800 μοτοσυκλέτες, δεν είναι από τις ακριβότερες της αγοράς. Σύμφωνα με την Triumph, οι αναβάτες θα πρέπει να δώσουν περίπου 15,000 € για την Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition, με τη μεγαλύτερη πρόκληση να είναι οι παραγγελίες που πρέπει να γίνουν πριν εξαντληθούν!