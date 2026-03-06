του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Harley-Davidson μόλις παρουσίασε ένα concept cafe racer μοντέλο που ονομάζεται RMCR και είναι ακριβώς το είδος της μοτοσυκλέτας που θα έπρεπε να κατασκευάζει για να εξασφαλίσει το μέλλον της. Μαζί με αυτή, χρειάζεται και μια μικρή μοτοσυκλέτα όπως μία Pan America με μικρότερο κυβισμό, για να ολοκληρώσει μια γκάμα που ταιριάζει απόλυτα στο όνομα Harley-Davidson.

Επιτέλους το concept cafe racer RMCR της Harley-Davidson είναι αυτό που πολλοί περιμένουν να μπει στην παραγωγή και να συμπληρώσει τη γκάμα της. Η εταιρεία χρειάζεται απολύτως αυτό το μοντέλο στις αντιπροσωπείες το συντομότερο δυνατό.

Μετά από χρόνια στασιμότητας, με μια γκάμα γεμάτη κυρίως από cruiser και bagger μοντέλα, μια αναγκαστική είσοδο στην αγορά των ηλεκτρικών και μια προσπάθεια στην κατηγορία εκτός δρόμου, το πρωτότυπο RMCR μοιάζει ξεκάθαρα Harley, αλλά ταυτόχρονα κοιτάζει και προς το μέλλον.

Και αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ρετρό σχέδιο με V-twin κινητήρα 1,250 κ.εκ., όμως η αγορά και οι φίλοι της Harley ζητούν κάτι πιο νεανικό. Αυτό ακριβώς είναι. Μια ματιά προς το μέλλον χωρίς να προδίδει το παρελθόν της Harley. Είναι μια μοτοσικλέτα που μπορεί να προσελκύσει νεότερο κοινό, να καλύψει ένα κενό στην αγορά που άφησε η Indian και να φέρει νέους ανθρώπους που ποτέ δεν θα κοιτούσαν μια Harley.

Και μαζί με μερικές ακόμη αλλαγές στη γκάμα της, αυτό το γρήγορο μοντέλο είναι η τέλεια δήλωση. Η αρχή μιας νέας εποχής για την Harley-Davidson. Η επιστροφή στην κορυφή. Η επιστροφή στην κερδοφορία. Η επιστροφή σε ένα κοινό που δεν αποτελείται μόνο από ανθρώπους που παίρνουν σύνταξη.

Πρώτα απ’ όλα, η RMCR (Revolution Max Cafe Racer) χρησιμοποιεί όπως είναι αναμενόμενο, τον V-twin κινητήρα Revolution Max της Harley-Davidson. Ο κινητήρας των 1250 κ.εκ. λέγεται ότι είναι τοποθετημένος σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο, αν και φαίνεται ότι πρόκειται για τροποποιημένο πλαίσιο από την Pan America, αφού εκείνη η μοτοσυκλέτα χρησιμοποιεί ήδη τον ίδιο κινητήρα και προσφέρεται για τροποποιήσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η RMCR κατασκευάστηκε για το σόου Mama Tried, το οποίο πραγματοποιείται αυτή την περίοδο και είναι «εμπνευσμένη από την κληρονομιά της αρχικής XLCR café racer». Δημιουργήθηκε ώστε οι σχεδιαστές της Harley να «δουν πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν την πλατφόρμα Revolution Max».

Η εταιρεία πρόσθεσε:

«Το μοντέλο RMCR είναι μια σύγχρονη ερμηνεία ενός επαναστατικού πρωτότυπου και φόρος τιμής στον Willie G., του οποίου η επιρροή εξακολουθεί να καθοδηγεί τον τρόπο που σχεδιάζουμε σήμερα».

Τα εξωτερικά πάνελ είναι από ανθρακονήματα και υπάρχει μια εξάτμιση Akrapovič που σίγουρα αλλάζει τον ήχο του κινητήρα ώστε να ακούγεται ακόμα καλύτερα. Από τις φωτογραφίες δεν είναι ξεκάθαρο ποια ανάρτηση χρησιμοποιείται μπροστά ή πίσω, αλλά φαίνεται ότι είναι βασισμένη στην Pan America, οπότε πιθανότατα υπάρχουν κοινά στοιχεία εκεί, όπως και στα φρένα.

Το συνολικό πακέτο όμως είναι εντυπωσιακό και φαίνεται ότι η Harley θέλει να δει πρώτα πώς θα αντιδράσει το κοινό πριν δεσμευτεί για παραγωγή. Ευτυχώς, φαίνεται ότι όλοι έχουν ενθουσιαστεί.

Αλλά πέρα από την άποψη του κοινού στα social media, η RMCR είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Harley αυτή τη στιγμή και θα μπορούσε να γίνει το κεντρικό στοιχείο μιας νέας στρατηγικής που θα εξασφαλίσει ότι η εμβληματική εταιρεία θα συνεχίσει να υπάρχει για πολλά χρόνια.

Η Harley-Davidson βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα σταυροδρόμι. Το κοινό της είναι σχεδόν ηλικιωμένοι και η οικονομία της δεν είναι σε καλή κατάσταση. Η εταιρεία κοιτάζει έναν ισολογισμό με περισσότερο κόκκινο και λιγότερα κέρδη. Η Harley-Davidson χρειάζεται απεγνωσμένα νέους αγοραστές και όχι απλώς να βασίζεται στους λάτρεις των cruiser που εξυπηρετεί εδώ και τρεις δεκαετίες και κάποια στιγμή δεν μπορούν να οδηγήσουν άλλο λόγω της ηλικίας. Και η νεότερη αγορά ούτε θέλει, ούτε μπορεί να πληρώσει το κόστος μίας bagger μοτοσυκλέτας.

Η RMCR, όμως, είναι σαφώς πιο νεανική και μπορεί να προσελκύσει νέο κοινό. Αλλά δεν μπορεί να είναι το μόνο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζουμε ήδη ότι η Harley εργάζεται πάνω σε μια μοτοσυκλέτα κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου, κάτι που θα μπορούσε να φέρει νέους και νεότερους αναβάτες που δεν θέλουν μια μοτοσυκλέτα 1250 κ.εκ. ή απλώς δεν μπορούν να τη χειριστούν. Αυτό είναι μια εξαιρετική αρχή και η εταιρεία πρέπει να τη βγάλει στην αγορά γρήγορα.

Η Harley δεν πρέπει απλώς να βάλει τον κινητήρα Revolution Max στην RMCR και στην Pan America, αλλά χρειάζεται να εξελίξει μοτοσυκλέτες μεσαίου κυβισμού για να συμπληρωθούν οι κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Αυτή τη στιγμή η Pan America προσφέρεται με τον V-twin κινητήρα των 1250 κ.εκ., αλλά ένα μοντέλο με μικρότερο κυβισμό, λιγότερη τεχνολογία και λιγότερες πολυτέλειες που ανεβάζουν την τιμή θα ήταν καλοδεχούμενο στην αγορά. Επίσης θα μπορούσε να φέρει στην αγορά και μια μικρότερου κυβισμού έκδοση του μοντέλου RMCR.

Οι μεγάλοι κινητήρες είναι διασκεδαστικοί, αλλά είναι ακριβοί και προσθέτουν βάρος. Χρειάζεται κάτι στη μέση. Αυτό που μας εκπλήσσει είναι το πόσο λίγη προβολή δίνει η εταιρεία στο concept RMCR. Υπάρχουν μερικές αναρτήσεις στα social media και βίντεο από το χώρο της έκθεσης που τράβηξαν επισκέπτες… και αυτό είναι όλο. Καμία επίσημη ανακοίνωση τύπου, κανένα βίντεο προς το παρόν, αλλά ίσως έτσι η Harley επιλέγει έναν πιο ασφαλή τρόπο παρουσίασης για να διαπιστώσει πόσο θα τραβήξει την προσοχή μας χωρίς έντονη προβολή.

Αυτό θα μπορούσε να είναι το μοντέλο που θα οδηγήσει την Harley στο μέλλον και που οι νέοι αναβάτες ψάχνουν να βρουν στη γκάμα της. Η RMCR ίσως είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Harley-Davidson για να έχει μεγαλύτερα κέρδη και να αυξήσει τις επιλογές στη γκάμα της.