Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

 

Σε συνεργασία με την Pirelli & Metzeler η Peristeras Tyres είχε ένα εντυπωσιακό περίπτερο στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026, όπου εκτός από τα ελαστικά των δύο εταιριών έβρισκε κανείς και την μοτοσυκλέτα της Aprilia, την RS600 με την οποία αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSPB ο Γιάννης Περιστεράς. Μάλιστα ο Έλληνας οδηγός μόλις επέστρεψε από τον πρώτο Αγώνα της χρονιάς στο Portimao της Πορτογαλίας, βρέθηκε στην Έκθεση και συνομίλησε και φωτογραφήθηκε με πολυάριθμους φίλους της μοτοσυκλέτας που έσπευσαν να δηλώσουν την υποστήριξή τους στην προσπάθεια του μοναδικού Έλληνα που τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο Γιάννης Περιστεράς φωτογραφήθηκε με φίλους των αγώνων και έδωσε συνεντεύξεις και στην Dominika Grnova

Πέρα από αυτές τις ωραίες στιγμές, ο πατέρας του Νίκος Περιστεράς ήταν εκεί για να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για όσους θέλουν να αλλάξουν τα ελαστικά της μοτοσυκλέτας τους. Ακόμη και για τις πιέσεις που πρέπει να χρησιμοποιούν σε καθημερινή χρήση ή όταν μπαίνουν σε μια πίστα για να κάνουν ένα track day.

O Νίκος Περιστεράς ήταν εκεί με τις πολύτιμες συμβουλές του

Τα ελαστικά είναι η σύνδεσή μας με το δρόμο, την άσφαλτο ή το χώμα και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τα ελαστικά μας σε καλή κατάσταση και με τη σωστή πίεση. Το ενδιαφέρον του κοινού της Έκθεσης ήταν μεγάλο και η Peristeras Tyres ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Aprilia RS660 με την οποία αγωνίζεται ο Γιάννης Περιστεράς στο WorldSPB

