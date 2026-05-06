του Νεκτάριου Διατσίδη

Αυτή η carbon-fiber flat track μοτοσυκλέτα, κατασκευασμένη από την Picasso Automotive, δημιουργήθηκε στην Ελβετία για να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Flat Track, αλλά πλέον υπάρχει και έκδοση νόμιμη για δρόμο. Η αρχική διαφήμιση του πρωτότυπου μοντέλου, πέτυχε τον σκοπό της.

Μια χορηγούμενη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τράβηξε την προσοχή του κόσμου, καθώς η νέα flat track μοτοσυκλέτα των 450 κ.εκ., διαθέτει πλαίσιο από ανθρακονήματα. Και τώρα, υπάρχει και έκδοση με φώτα για να κινείται στον δρόμο. Η Picasso OMT 450 δεν είναι απλώς μια αγωνιστική flat track μοτοσυκλέτα με πλήρες πλαίσιο από ανθρακονήματα για να ζυγίζει όσο το δυνατόν λιγότερο, αλλά υπάρχει και έκδοση με φώτα και βάση για πινακίδα, κάτι που έχει μεγάλο ενδιαφέρον για μια τόσο ελαφριά μοτοσυκλέτα από πλευράς επιδόσεων και ευκολίας χειρισμών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα RideApart, η Picasso OMT 450 αποδίδει 55 ίππους χάρη στον κινητήρα της Honda CRF450R και ζυγίζει μόλις 100 κιλά. Το αποτέλεσμα αυτό είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε ο Stefano Picasso ιδρυτής της Picasso Automotive το 2020, συνδυάζοντας την αγάπη του για τα αυτοκίνητα και τους αγώνες. Μαζί με μια νεανική και φιλόδοξη ομάδα, δημιούργησε από το μηδέν ένα supercar στο San Vittore της Ελβετίας. Το αποτέλεσμα ήταν το Picasso 660 LMS, ένα αυτοκίνητο κάτω από 1,150 κιλά, με 660 ίππους από έναν V6 κινητήρα με διπλό τούρμπο και πάνω από 1,100 εξαρτήματα από ανθρακονήματα.

Τώρα η εταιρεία εφαρμόζει την ίδια φιλοσοφία σε μια flat track μοτοσυκλέτα – το πρώτο της project σε δύο τροχούς – σχεδιασμένη για Διεθνείς αγώνες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα μοντέλα OMT 450 και OMT450s STRADALE αξιοποιούν πλήρως τα σύνθετα υλικά και εισάγουν μια νέα δομική φιλοσοφία που εστιάζει στην προσαρμοστικότητα, την ακρίβεια και την απόδοση.

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν ένα αρθρωτό πλαίσιο που ονομάζεται DAST (Dynamic Adaptive Stiffness Technology), το οποίο συνδυάζει ανθρακονήματα με κράμα αλουμινίου 7075-T6. Αυτό επιτρέπει γρήγορες ρυθμίσεις του πλαισίου μεταξύ αγώνων, ώστε οι αναβάτες να προσαρμόζουν τη μοτοσυκλέτα ανάλογα με την πίστα και τις συνθήκες πρόσφυσης.

Τα carbon fiber πάνελ προσφέρουν συνδυασμό ελαφρότητας, αντοχής και υψηλής απόδοσης, χρησιμοποιώντας τεχνολογία από το υπεραυτοκίνητο 660 LMS.

Ο κινητήρας είναι τετράχρονος μονοκύλινδρος 450 κ.εκ., προερχόμενος από το μοντέλο CRF450R, συμβατός με προδιαγραφές EURO 5+, με τρεις χαρτογραφήσεις απόδοσης, ενώ η μοτοσυκλέτα διαθέτει traction control και τροχούς 19 ιντσών.

Η Picasso OMT450 είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία μέσω της RedMoto, μιας Ιταλικής εταιρείας που ειδικεύεται σε αγωνιστικές κατασκευές βασισμένες σε μοντέλα της Honda. Η τιμή δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά αναμένεται υψηλή λόγω των ανθρακονημάτων. Η έκδοση STRADALE δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, αλλά μια τόσο ξεχωριστή κατασκευή που μπορεί να κινηθεί στον δρόμο, αξίζει την αναμονή.