του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο – και στο γρήγορο, απαιτητικό Silverstone όλα είναι ανοιχτά!

Η αναμονή έφτασε στο τέλος της και το MotoGP επιστρέφει στη δράση. Αυτό το Σαββατοκύριακο, η θρυλική πίστα του Silverstone φιλοξενεί το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τη πιο αμφίρροπη μάχη Τίτλου που έχει υπάρξει ποτέ να μεταφέρεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για την έναρξη του δεύτερου μισού της σεζόν. Ας θυμηθούμε πού είχαμε μείνει.

Πιο κοντά από ποτέ: η μάχη του Τίτλου κρίνεται στις λεπτομέρειες

Πέντε αναβάτες βρίσκονται μέσα σε διαφορά μόλις 24 βαθμών, κάτι που αποτελεί τη μικρότερη διαφορά στην ιστορία του πρωταθλήματος σε αυτό το σημείο της σεζόν.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Jorge Martin (Aprilia Racing), ο οποίος έχει δείξει στιγμές απόλυτης κυριαρχίας, όπως την εντυπωσιακή διπλή νίκη στην Γαλλία. Παράλληλα, έχει διατηρήσει σταθερά υψηλό επίπεδο απόδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ωστόσο, μετά από εκείνο το διπλό θρίαμβο δεν έχει καταφέρει να είναι ο ταχύτερος του grid και μένει να φανεί αν θα ανεβάσει ξανά ρυθμό στο Silverstone.

Ισχυρός αντίπαλος αναμένεται να είναι και ο συναθλητής του, Marco Bezzecchi, ο οποίος επιδιώκει να αφήσει πίσω του μια περίοδο γεμάτη ατυχίες και προβλήματα.

Ο αναβάτης με το #72 ξεκίνησε εντυπωσιακά τη χρονιά, όμως πλέον βρίσκεται στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης. Μετά την επιστροφή του από τραυματισμό και δύσκολες στιγμές, το Silverstone ίσως αποτελεί την ιδανική πίστα για την αντεπίθεσή του, καθώς εδώ πέτυχε την πρώτη του νίκη με την Aprilia την περσινή σεζόν.

Ασταμάτητοι: Marc Marquez και Ai Ogura ανεβάζουν ρυθμό

Ένας ακόμη βασικός διεκδικητής είναι ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team). Ο Ισπανός βρίσκεται πλέον σταθερά μέσα στη μάχη του τίτλου, καταλαμβάνοντας την 3η θέση της βαθμολογίας.

Εκμεταλλεύτηκε κάθε ευκαιρία όταν οι αντίπαλοί του έχασαν βαθμούς, ενώ παράλληλα βελτίωσε σημαντικά τη φυσική του κατάσταση μετά το σοβαρό ατύχημα στο Le Mans και τη νέα χειρουργική επέμβαση. Για πολλούς, το γκαράζ του #93 θυμίζει πλέον την ταινία “Jaws”, καθώς πλησιάζει συνεχώς τους πρωτοπόρους. Ωστόσο, το Silverstone δεν αποτελεί παραδοσιακά μία από τις πιο επιτυχημένες πίστες του, καθώς οι τελευταίες έντεκα διοργανώσεις έχουν αναδείξει έντεκα διαφορετικούς νικητές.

Ανάλογη δυναμική παρουσιάζει και ο Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team). Ο Ιάπωνας ξεχωρίζει για τον εξαιρετικό του ρυθμό στα τελευταία στάδια των αγώνων, μειώνοντας συχνά μεγάλες διαφορές στους τελευταίους γύρους.

Με δύο βάθρα στο Brno, την πρώτη του νίκη στο Assen και μία ακόμη 2η θέση στην Γερμανία, ο Oguraβρίσκεται μόλις 14 βαθμούς πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας. Από τον αγώνα της Jerez και μετά έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλον αναβάτη (157), με τον Marc Marquez να ακολουθεί με 145 και τον Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) με 134.

Fabio Di Giannantonio στην καταδίωξη

Ο Fabio Di Giannantonio βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας, μόλις 24 βαθμούς πίσω από τον Jorge Martin.

Έχει ήδη πανηγυρίσει νίκη φέτος στη Βαρκελώνη και, μέχρι τον Αγώνα της Γερμανίας, είχε βρεθεί εκτός πρώτης πεντάδας μόνο μία φορά μετά την Ταϊλάνδη, στην Ουγγαρία, όπου ενεπλάκη σε συμβάν του πρώτου γύρου χωρίς δική του υπαιτιότητα.

Ο Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) είχε επίσης αρκετές ατυχίες, όμως εξακολουθεί να βρίσκεται σε απόσταση 49 βαθμών από την κορυφή, έχοντας ήδη κερδίσει Sprint μέσα στο 2026.

Ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) ακολουθεί 60 βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση, ενώ ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) απέχει 65 βαθμούς. Ο Ιταλός είχε κερδίσει στο Silverstone το 2022 και επιδιώκει να επιστρέψει στις εμφανίσεις που τον οδήγησαν στους τίτλους των προηγούμενων ετών.

Το δεύτερο μισό της σεζόν ξεκινά

Ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), περσινός νικητής του Sprint στο Silverstone, επιστρέφει μετά τη θερινή διακοπή πλήρως ανανεωμένος και έτοιμος να διεκδικήσει ακόμη και τη νίκη.

Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Iker Lecuona, που αντικαθιστά τον τραυματία Fermin Aldeguer, προερχόμενος από το WorldSBK.

Ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), επίσης νικητής στο Silverstone στο παρελθόν, θέλει να ξεκινήσει δυναμικά το δεύτερο μισό της χρονιάς, όπως και ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing).

Ο Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3), νικητής του 2016, συνεχίζει την προσπάθειά του να επιστρέψει στις υψηλές επιδόσεις μετά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε.

Cal Crutchlow επιστρέφει μπροστά στο κοινό του

Ο Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) επιβεβαιώθηκε ότι θα συμμετάσχει στον εντός έδρας αγώνα του, καθώς ο Johann Zarco συνεχίζει την αποθεραπεία του.

Ο πρώτος Βρετανός νικητής σε Αγώνα MotoGP μετά τον Barry Sheene συνεχίζει να βελτιώνει σταδιακά τις επιδόσεις του στην επιστροφή του στη δράση και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την εμπειρία του στο Silverstone.

Ο συναθλητής του, Diogo Moreira (Pro Honda LCR), πραγματοποιεί ιδιαίτερα θετική rookie σεζόν, ενώ οι Joan Mir (Honda HRC Castrol) και Luca Marini (Honda HRC Castrol) συνεχίζουν τη μάχη για σημαντικούς βαθμούς, με τον Marini να είναι ο μοναδικός αναβάτης που έχει βαθμολογηθεί σε κάθε Grand Prix της χρονιάς.

Στόχος: η πρώτη δεκάδα

Ο Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην πρώτη του χρονιά στο MotoGP. Από τις τελευταίες θέσεις των χειμερινών Δοκιμών, έφτασε πλέον να διεκδικεί σταθερά είσοδο στην πρώτη δεκάδα.

Ο συναθλητής του Jack Miller έχει επίσης δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο, ενώ οι Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) και Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) αναζητούν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Ο Quartararo, παρά τα προβλήματα εξέλιξης της νέας V4 μοτοσυκλέτας της Yamaha, παραμένει ο κορυφαίος αναβάτης της Ιαπωνικής εταιρείας και ο μοναδικός που έχει καταφέρει να βαθμολογηθεί σε Sprint μέσα στο 2026.

Όλα έτοιμα για το Silverstone

Από πρώην στρατιωτικό αεροδρόμιο σε μία από τις πιο ιστορικές πίστες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Silverstone είναι έτοιμο να φιλοξενήσει ακόμη ένα καθοριστικό κεφάλαιο της φετινής σεζόν.

Με μόλις λίγους βαθμούς να χωρίζουν τους κορυφαίους αναβάτες και 37 πολύτιμους βαθμούς να διακυβεύονται αυτό το Σαββατοκύριακο, όλα δείχνουν ότι η μάχη του τίτλου θα γίνει ακόμη πιο συναρπαστική στο Qatar Airways Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας.