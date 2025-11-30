του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Red Bull KTM Factory Racing είναι “READY TO RACE” για το Rally Dakar του 2026, μετά από μια εξαιρετική σεζόν το 2025, κατά την οποία κυριάρχησε στο FIM World Rally-Raid Championship (W2RC). Οι επικεφαλής της προσπάθειας για την KTM θα είναι οι Daniel Sanders, Luciano Benavides και Edgar Canet, με τον νεαρό Ισπανό να ανεβαίνει για πρώτη φορά στην κατηγορία RallyGP.

Μετά από μια σεζόν γεμάτη επιτυχίες, ο Daniel Sanders κατευθύνεται στο Dakar ως ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Rally-Raid και νικητής του Dakar 2025. Ο Αυστραλός είχε μια υποδειγματική χρονιά, κερδίζοντας τους τέσσερις από τους πέντε Γύρους του W2RC και έγινε μόλις ο δεύτερος αναβάτης στην ιστορία που ήταν επικεφαλής του Dakar από την αρχή μέχρι το τέλος. Σίγουρος και σε κορυφαία φόρμα, ο Sanders είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί τον Τίτλο του και να προσθέσει ακόμη έναν θρίαμβο στην εντυπωσιακή καριέρα του.

Daniel Sanders:

«Όλα πηγαίνουν σύμφωνα με το πλάνο, κρατάω το ίδιο setup στις ρυθμίσεις, οπότε νιώθω πολύ άνετα με τη μοτοσυκλέτα. Είμαι σίγουρος για τη φυσική μου κατάσταση, όλα φαίνονται εξαιρετικά μετά το Μαρόκο και είμαστε ξανά σε μαχητική φόρμα. Βρισκόμαστε στο μέσο ενός προπονητικού κύκλου με την ομάδα στο Μαρόκο τις επόμενες εβδομάδες, αλλά ανυπομονώ πραγματικά για το Dakar. Φυσικά υπάρχει πίεση μετά τη φετινή νίκη, αλλά προπονούμαστε σκληρά για αυτό και ξέρω ότι μπορώ να αποδώσω. Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, νιώθω έτοιμος, οπότε είμαστε όλοι αποφασισμένοι να βγούμε έξω και να κάνουμε ξανά τη δουλειά. Είναι ένας μεγάλος αγώνας. Κάθε Dakar είναι διαφορετικό, οπότε το αντιμετωπίζουμε μέρα με τη μέρα και δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Η διάθεση είναι στα ύψη μετά τις επιτυχίες μας, οπότε ανυπομονώ για τον Ιανουάριο»!

Ο Luciano Benavides είχε μια δυνατή και σταθερή σεζόν το 2025, με πολλά βάθρα και εντυπωσιακή ταχύτητα σε κάθε είδους τερέν. Ο Αργεντινός πέτυχε επίσης το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στο Dakar με την 4η θέση τον Ιανουάριο, επιβεβαιώνοντας τη συνεχώς αυξανόμενη δυναμική του ως διεκδικητής. Αν και ένας τραυματισμός τον ανάγκασε να αποσυρθεί από το Rallye du Maroc τον Οκτώβριο, ο Luciano έχει πλέον επιστρέψει σε πλήρη φόρμα και στοχεύει το συνολικό βάθρο όταν επιστρέψει στη δράση στην Σαουδική Αραβία.

Luciano Benavides:

«Η προετοιμασία για το Dakar ήταν αρκετά δύσκολη μετά την πτώση μου στο Μαρόκο. Ο βασικός μου στόχος ήταν να δυναμώνω κάθε μέρα και να επιστρέψω στη μοτοσυκλέτα όσο πιο γρήγορα γίνεται για να είμαι έτοιμος να τρέξω στο Dakar. Υπάρχουν τόσα πολλά θετικά φέτος, ακόμη και από τον τραυματισμό μου, καθώς με ανάγκασε να κάνω ένα βήμα πίσω και να επικεντρωθώ 100% στον εαυτό μου. Είναι υπέροχο που επέστρεψα στη μοτοσυκλέτα τώρα για προπόνηση και δοκιμές στο Μαρόκο και είμαι σίγουρος ότι θα είμαι σε ακόμη καλύτερη κατάσταση μέχρι το Dakar. Πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο ψυχολογικά, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα τρέξω στο Dakar μετά από πρόσφατο τραυματισμό, αλλά όπως πάντα, ο στόχος μου είναι να δίνω το 100% κάθε μέρα. Έχω αποκτήσει πολλή εμπειρία και προοπτική με τα χρόνια, οπότε ξέρω ότι για μένα δουλεύει το να επικεντρώνομαι στον εαυτό μου και να μην συγκρίνω χρόνους με άλλους αναβάτες. Θα τα δώσω όλα σε κάθε χιλιόμετρο κάθε Ειδικής! Αν το κάνω αυτό, πιστεύω ότι μπορώ να ανέβω στο βάθρο. Ανυπομονώ να βγω εκεί έξω»!

Τη σύνθεση αναβατών συμπληρώνει ο Edgar Canet, ο οποίος κάνει ένα τεράστιο βήμα στην καριέρα του καθώς ενώνεται με τους συναθλητές του στην Red Bull KTM Factory Racing στην κατηγορία RallyGP. Ο Παγκόσμιος Κυπελλούχος Rally2 του 2025 εντυπωσίασε με κυριαρχικές νίκες και συνολικά αποτελέσματα στην πρώτη δεκάδα στη χρονιά του ντεμπούτου και τώρα θέλει να δοκιμάσει τον εαυτό του απέναντι στους κορυφαίους του κόσμου στη μεγαλύτερη σκηνή του rally.

Edgar Canet:

«Είμαστε έτοιμοι για το Dakar 2026! Έχω περάσει πολλές ώρες πάνω στη μοτοσυκλέτα, οπότε νιώθω πολύ σίγουρος πριν από τον Ιανουάριο. Το να ανεβαίνω στην κορυφαία κατηγορία με τα μεγάλα ονόματα του RallyGP μετά από μόλις έναν χρόνο είναι συναρπαστικό. Έχω πολύ καλή αίσθηση με τη μοτοσυκλέτα και είμαι χαρούμενος με τη φυσική μου κατάσταση, καθώς δούλεψα σκληρά για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Ξέρω πόσο απρόβλεπτο μπορεί να είναι το Dakar από μέρα σε μέρα, αλλά πιστεύω ότι έχω την ταχύτητα και τις ικανότητες πλοήγησης για να είμαι μπροστά όλη την ώρα. Έμαθα πολλά από το Dakar 2025 από τους συναθλητές μου, οπότε νιώθω πολύ πιο προετοιμασμένος για τη δεύτερη προσπάθειά μου. Πρέπει να διαχειριστούμε τον αγώνα και να τον αντιμετωπίζουμε μέρα με τη μέρα, αλλά έχουμε μια σπουδαία ομάδα πίσω μας και ανυπομονώ να ξεκινήσουν όλα στην Σαουδική Αραβία».

Υπό την καθοδήγηση του Team Manager Andreas Hölzl, η ομάδα προετοιμάζεται στο Μαρόκο για να τελειοποιήσει τις ρυθμίσεις της μοτοσυκλέτας και τη στρατηγική πριν από το Rally Dakar 2026, το οποίο ανοίγει και το FIM World Rally-Raid Championship. Μετά το Dakar, η Red Bull KTM Factory Racing θα συμμετάσχει ξανά στο πλήρες καλεντάρι των πέντε Γύρων του W2RC.

Η 48η έκδοση του Dakar Rally θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 17 Ιανουαρίου 2026, με εκκίνηση και τερματισμό στην Yanbu, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας της Σαουδικής Αραβίας. Καλύπτοντας περίπου 8,000 χλμ., συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης απόστασης Ειδικών Διαδρομών στην ιστορία, η διαδρομή θα εξερευνήσει νέα τερέν στη δυτική και κεντρική Σαουδική Αραβία, αποφεύγοντας για πρώτη φορά την Empty Quarter. Οι αναβάτες θα αντιμετωπίσουν δύο μαραθώνιες Ειδικές χωρίς καμία βοήθεια, με μια ημέρα ξεκούρασης στην Ριάντ στις 10 Ιανουαρίου να αποτελεί το μοναδικό διάλειμμα σε έναν εξαιρετικά απαιτητικό αγώνα.

Andreas Hölzl – Rally Team Manager:

«Είμαστε έτοιμοι για το Dakar! Ο Chucky είναι εξαιρετικά προετοιμασμένος μετά την απίστευτη σεζόν του και έχει αποδείξει ότι είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Μπαίνοντας στο Dakar 2026 ως Πρωταθλητής, φυσικά θα θέλει να υπερασπιστεί τον Τίτλο του, οπότε οι περισσότερες ρυθμίσεις του θα παραμείνουν ίδιες. Ο Edgar είναι πολύ ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στην κατηγορία RallyGP! Έκανε καταπληκτική δουλειά φέτος στην κατηγορία Rally2, κερδίζοντας το World Cup και πιέζοντας τους κορυφαίους όλη τη σεζόν. Ο Luciano έχει αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του στον τελευταίο Γύρο στο Μαρόκο και απολαμβάνει ξανά την προπόνηση με τα παιδιά πριν τον Ιανουάριο. Η ομάδα κάνει απίθανη δουλειά από τεχνικής πλευράς προετοιμάζοντας άψογα τις μοτοσυκλέτες, δουλεύοντας σκληρά κάθε μέρα πίσω από τα παρασκήνια. Ανυπομονούμε να πάμε στην Σαουδική Αραβία και να υπερασπιστούμε τους Τίτλους μας»!