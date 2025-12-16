του Νεκτάριου Διατσίδη

Η ηλεκτρική μοτοσυκλέτα Solaris φαντάζεται ένα μέλλον όπου η ηλιακή ενέργεια θα τροφοδοτεί μοτοσυκλέτες για να λειτουργούν αποκλειστικά με το φως του ήλιου και δεν θα χρειάζονται ποτέ την πρίζα.

Υπάρχουν πολλά concept που υπόσχονται να αλλάξουν τον κόσμο της μοτοσυκλέτας αλλά δεν ξεπέρασαν ποτέ το στάδιο της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση την ανάπτυξης και της παραγωγής. Έχουμε δει πρωτότυπα μοντέλα που αναδιπλώνονται, που έχουν ξεχωριστό φουτουριστικό σχεδιασμό και που εξαντλούν κάθε πιθανή μηχανική ιδέα για να ολοκληρώσουν τον απλό σχεδιασμό μιας ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας, προσθέτοντας πολλά στοιχεία. Και τώρα έρχεται άλλη μία για τη συλλογή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα RideApart, αυτή τη φορά η πρωτότυπη μοτοσυκλέτα προέρχεται από την MASK Architects, ένα Ιταλικό στούντιο σχεδιασμού που αντιμετωπίζει την κινητικότητα σαν λευκό καμβά αντί για λίστα ελέγχου. Δεν είναι στούντιο σχεδιασμού μοτοσυκλετών ή αυτοκινήτων με την κλασική έννοια, και ίσως γι’ αυτό οι ιδέες τους μοιάζουν περισσότερο με αφιλτράριστη δημιουργικότητα παρά με σχεδιασμό προϊόντος. Το πιο πρόσφατο ονειρικό τους δημιούργημα λέγεται Solaris και είναι ακριβώς αυτό που φανταζόμαστε: μια αυτοφορτιζόμενη ηλιακή μοτοσυκλέτα που, όταν παρκάρει, ξεδιπλώνει κυκλικά φωτοβολταϊκά πάνελ για να εκμεταλλευτεί το φως του ήλιου και μάλιστα να μοιάζει σαν φυτό!

Είναι μια από τις πιο ωραίες ιδέες που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Είναι μια σύλληψη κυριολεκτικά από όνειρα και έχει πραγματικό ενδιαφέρον γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν είναι πραγματικά αδύνατο. Η τεχνολογία ήδη υπάρχει. Ολόκληρα κάμπινγκ εκτός δικτύου τροφοδοτούνται με φορητά ηλιακά πάνελ και μπαταρίες λιθίου. Αυτοκίνητα εκμεταλλεύονται την επιφάνεια του ουρανού και του εμπρός καπό με φωτοβολταϊκά πάνελ, ενώ έχουμε ήδη μεγάλη εξέλιξη σε ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες με αναγεννητική πέδηση, ελαφριά σύνθετα πλαίσια και συστήματα διαχείρισης ηλιακής ενέργειας. Οπότε, θεωρητικά, μπορεί μια μοτοσυκλέτα να συλλέγει ηλιακή ενέργεια, να την αποθηκεύει και να φεύγει χωρίς να χρειάζεται ποτέ η πρίζα.

Η MASK Architects βασίστηκε σε ένα σύστημα αποθήκευσης με μπαταρίες λιθίου που τροφοδοτείται από αυτούς τους αναδιπλούμενους φωτοβολταϊκούς δακτυλίους. Όταν η μοτοσυκλέτα παρκάρει, τα πάνελ σε σχήμα φτερού ανοίγουν κυκλικά και ξαφνικά εμφανίζεται μια συμπαγής ηλιακή συστοιχία. Εν κινήσει, η Solaris συμπεριφέρεται σαν μια κανονική ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Κάτω από την καλλιτεχνική δημιουργικότητα κρύβεται ένας ηλεκτρικός κινητήρας υψηλής ροπής, σύστημα αναγεννητικής πέδησης και ένα πλαίσιο που συνδυάζει αλουμίνιο με σύνθετα ανθρακονήματα για χαμηλό βάρος. Η μικρή οθόνη της μοτοσυκλέτας δείχνει δεδομένα ηλιακής φόρτισης και μετρήσεις απόδοσης, ενώ μια προαιρετική εφαρμογή προβάλλει τις ίδιες πληροφορίες στο κινητό τηλέφωνο.

Ο σχεδιασμός αντλεί έμπνευση από την λεοπάρδαλη. Το μακρύ μπροστινό τμήμα, η στάση, τα σχήματα του πλαισίου – όλα προέρχονται από τη μελέτη της κίνησης μιας λεοπάρδαλης. Και κατά κάποιο τρόπο η παρομοίωση έχει βάση, γιατί η μοτοσυκλέτα δείχνει επιμηκυμένη, ισορροπημένη και αεροδυναμική χωρίς υπερβολή. Το αν θα φτάσει ποτέ σε εκθεσιακή αίθουσα με αυτή ακριβώς την εμφάνιση, είναι εντελώς άλλη ιστορία.

Κατά μία έννοια, η Solaris θα μπορούσε να είναι μια μοτοσυκλέτα που πραγματικά λειτουργεί. Την ίδια στιγμή, η ακριβής μορφή και οι υποσχέσεις απόδοσης δεν είναι εφικτές με τη σημερινή τεχνολογία εκτός αν μπορεί να σταθμεύσει για πολλές ώρες της ημέρας και να κινηθεί λίγο για μικρή απόσταση. Ίσως σε 10 χρόνια με την τεχνολογία των μπαταριών να εξελίσσεται γρήγορα και την απόδοση των φωτοβολταϊκών να βελτιώνεται κάθε χρόνο, είναι πιθανό να τη δούμε σε κάποια έκθεση. Τα υλικά γίνονται ελαφρύτερα, φθηνότερα και ισχυρότερα. Το χάσμα ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα συνεχώς μικραίνει.

Οπότε ναι, η Solaris μπορεί να μείνει για πάντα ένα όμορφο concept ή μπορεί να είναι μια μοτοσυκλέτα από το μέλλον. Προς το παρόν μας χαρίζει άλλη μία απίθανη ιδέα για να προσθέσουμε στη λίστα των μηχανών που μας κάνουν να σκεφτόμαστε ότι ίσως το μέλλον να είναι τελικά διασκεδαστικό.