του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Ténéré Yamaha Rally Team, σε συνεργασία με το Riders for Health (powered by Two Wheels for Life), απόλαυσε ακόμη ένα εξαιρετικό σκέλος του Africa Eco Race 2026. Οι αναβάτες του Ténéré Spirit Experience, Kevin Gallas και António Maio, κατέκτησαν τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα, με τον πρώτο να βρίσκεται πλέον 2ος στη γενική κατάταξη, ενώ ο Alessandro Botturi τερμάτισε 4ος και ο Gautier Paulin ανέβηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης, αφού ολοκλήρωσε την Ειδική Διαδρομή στην 6η θέση.

Η 9η Ειδική Διαδρομή του Africa Eco Race (AER) είδε τους αγωνιζόμενους να αναχωρούν από τον καταυλισμό στο Aidzidine και να κατευθύνονται προς το Ouad Naga, με 65 χλμ απλής διαδρομής (liaison) και μια χρονομετρημένη Ειδική 426 χλμ, η οποία περιλάμβανε πολύ μαλακή άμμο και αμμόλοφους. Με τις θερμοκρασίες στην έρημο να ξεπερνούν τους 40°C, ο βαθμός δυσκολίας αυξήθηκε σημαντικά για τους αναβάτες, καθώς το ράλι πλησίαζε στον τελικό του προορισμό, το Dakar.

Για ακόμη μία φορά, ο αναβάτης της ομάδας Ténéré Spirit Experience (TSE), Gallas, ήταν αυτός που ξεχώρισε κάτω από τον καυτό ήλιο της ερήμου. Ο Γερμανός αναβάτης, πρώην Παγκόσμιος Πρωταθλητής Junior Super Enduro, ο οποίος συμμετέχει μόλις στο τρίτο του rally raid, διέσχισε δυναμικά τους αμμόλοφους με την Ténéré 700 Rally και κατέγραψε το πέμπτο του βάθρο στο φετινό ράλι, συμπεριλαμβανομένων δύο νικών σε Ειδικές Διαδρομές, τερματίζοντας 2ος με χρόνο τέσσερις ώρες, 22 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Αυτό τον ανέβασε στη 2η θέση της γενικής κατάταξης, 18 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρωτοπόρο, με τρείς Ειδικές να απομένουν.

Στο βάθρο τον συνόδευσε ο Πορτογάλος αναβάτης Maio —το 13ο βάθρο για Ténéré στη φετινή διοργάνωση του AER— ο οποίος τερμάτισε μόλις 6 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πίσω από τον Gallas, συνεχίζοντας την εξαιρετική του πορεία. Ο έξι φορές τερματίσας στο Dakar ανέβηκε έτσι στην 6η θέση της γενικής κατάταξης.

Ο Botturi πραγματοποίησε μια εμφάνιση «παλιάς κοπής» για να εξασφαλίσει την 4η θέση. Ο έμπειρος Ιταλός, που έχασε πάνω από μία ώρα στην 4η Ειδική λόγω τεχνικού προβλήματος, έδειξε τη μαχητικότητά του, επιδεικνύοντας το γνωστό του σθένος και την ικανότητά του στους αμμόλοφους, κερδίζοντας χρόνο και ανεβαίνοντας στην 7η θέση της γενικής κατάταξης.

Ο συναθλητής του Botturi, Paulin, άνοιξε την Ειδική Διαδρομή, αλλά παρά αυτό το μειονέκτημα, πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση. Στην πρώτη του συμμετοχή στον Αγώνα AER στην κατηγορία μοτοσυκλετών, ο δύο φορές νικητής Ειδικών Διαδρομών πίεσε δυνατά, έχοντας όμως και το βλέμμα του στην κρίσιμη 10η Ειδική όπου το ράλι μπορεί να κερδηθεί ή να χαθεί και αποφάσισε να χαλαρώσει προς το τέλος για να εξασφαλίσει την ιδανική θέση εκκίνησης για την επόμενη ημέρα. Ο 35χρονος τερμάτισε 6ος και ανέβηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης, 32 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρωτοπόρο, με τα πάντα ακόμη ανοιχτά.

Ο αναβάτης του TSE, Mike Wiedemann, είχε επίσης μια καλή ημέρα, τερματίζοντας 7ος, κάτι που σήμαινε ότι πέντε Ténéré βρέθηκαν στην πρώτη επτάδα και εξασφαλίστηκε το απόλυτο “top-five” για την Ténéré στην κατηγορία +650 κ.εκ. Αυτό τον ανέβασε και στην 4η θέση της γενικής κατάταξης, πράγμα που σημαίνει ότι η Yamaha καταλαμβάνει όχι μόνο 5 από τις πρώτες 7 θέσεις της γενικής, αλλά και τις 3 πρώτες θέσεις στην κατηγορία +650 κ.εκ.

Ακολουθεί η 10η Ειδική μία από τις πιο κρίσιμες ημέρες του ράλι. Η χρονομετρημένη Ειδική είναι ένα loop stage που ξεκινά και ολοκληρώνεται στον καταυλισμό του Ouad Naga, με 25 χλμ απλών διαδρομών και μια απαιτητική Ειδική 445 χλμ, με πολλές διασχίσεις αμμόλοφων και εξαιρετικά δύσκολη πλοήγηση. Η 10η Ειδική είναι καθοριστική, καθώς είναι η τελευταία πλήρους μήκους Ειδική Διαδρομή του ράλι, πριν από τη συντομότερη 11η Ειδική των 131 χλμ και την παραδοσιακή διαδρομή κατά μήκος της παραλίας στην 12η Ειδική, η οποία δεν προσμετράται στη γενική κατάταξη. Αυτό το καθιστά την ιδανική ευκαιρία για τους αναβάτες να επιτεθούν και να διεκδικήσουν τη νίκη.

Kevin Gallas – 2ος Γενικής – 33h10m09s

Ténéré Spirit Experience

«Ήταν άλλη μία διασκεδαστική Ειδική. Απολαμβάνω πραγματικά τους αμμόλοφους με την Ténéré μου και η πλοήγησή μου ήταν καλή, παρότι ήταν η πρώτη φορά που αγωνιζόμουν στην Μαυριτανία. Οι θερμοκρασίες σήμερα έκαναν την Ειδική σωματικά πολύ απαιτητική για τους αναβάτες και τις μοτοσυκλέτες, αλλά την περάσαμε χωρίς προβλήματα και είμαι χαρούμενος για ακόμη ένα βάθρο. Τώρα ήρθε η ώρα για την κρίσιμη 10η Ειδική, όπου στο παρελθόν το ράλι έχει κερδηθεί και χαθεί. Στόχος μου είναι να πιέσω όσο μπορώ για να μειώσω τη διαφορά από τον πρωτοπόρο, αλλά δεν θα είναι εύκολο, καθώς εκκινώ 2ος και δεν θα έχω πολλούς αναβάτες να ακολουθήσω. Παρ’ όλα αυτά, μου αρέσει έτσι, γιατί μπορώ να μπω στο ρυθμό μου και να οδηγήσω με τον δικό μου ρυθμό».

Gautier Paulin – 3ος Γενικής – 33h23m29s

Ténéré Yamaha Rally Team

«Άλλη μία απίστευτη ημέρα. Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα που νιώθεις οδηγώντας αυτή την καταπληκτική μοτοσυκλέτα στην έρημο. Είναι κάτι που δεν έχω ξαναζήσει και είμαι πολύ ευγνώμων που μπορώ να το βιώνω. Η οδήγηση στους αμμόλοφους της Μαυριτανίας είναι από τις πιο δύσκολες που υπάρχουν, αλλά σήμερα κατάφερα να πιέσω και να κερδίσω χρόνο, παρότι άνοιγα την Ειδική. Ωστόσο, είχαμε αποφασίσει ως τακτική από πριν ότι δεν ήθελα να τερματίσω πολύ ψηλά, ώστε να έχω καλύτερη θέση εκκίνησης για την καθοριστική 10η Ειδική. Η τακτική λειτούργησε: θα εκκινήσω 6ος και θα χρησιμοποιήσω τους αναβάτες μπροστά μου ως σημεία αναφοράς, ώστε να επιτεθώ πραγματικά. Υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μέχρι το Dakar, αλλά το να βρίσκομαι στις θέσεις του βάθρου της γενικής είναι απίστευτο».

Alessandro Botturi – 7ος Γενικής – 34h59m35s

Ténéré Yamaha Rally Team

«Ήταν μια καλή Ειδική. Δύσκολη, με πολύ ζέστη και απαιτητική, αλλά και πολύ διασκεδαστική. Προφανώς, μετά το τεχνικό πρόβλημα στην 4η Ειδική, δεν είμαι πλέον διεκδικητής της νίκης, αλλά πιέζω όσο μπορώ και μέρα με τη μέρα κερδίζουμε χρόνο και θέσεις στη γενική κατάταξη. Η 10η Ειδική, όπως πάντα, θα είναι καθοριστική για όλο το ράλι, οπότε είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε ως ομάδα για να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

Marc Bourgeois

Ténéré Yamaha Rally Team – Team Manager

«Τι να πω; Για άλλη μία φορά, είχαμε μια σπουδαία ημέρα. Ο Kevin και ο António χάρισαν ακόμη ένα διπλό βάθρο στην Ténéré και ο Gautier ανέβηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης. Η κυριαρχία της Ténéré έχει φανεί πραγματικά σε αυτό το Africa Eco Race ράλι, ειδικά απέναντι στους αντιπάλους μας με τις μονοκύλινδρες 450 κ.εκ. μοτοσυκλέτες. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πέντε από τους αναβάτες μας στην πρώτη επτάδα της γενικής. Είμαι περήφανος για κάθε μέλος της ομάδας, αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας, οπότε πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να δουλέψουμε μαζί για να εξασφαλίσουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην 10η Ειδική».

Αποτελέσματα 9ης ΕΔ:

Γενική Κατάταξη μετά την 9η ΕΔ: