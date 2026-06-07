του Νεκτάριου Διατσίδη

Η SuperFile δεσμεύεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP μαζί με την Trackhouse, μέσω μιας πολυετούς συμφωνίας για τα δικαιώματα ονομασίας τίτλου – δύο Αμερικανικά brands που αναπτύσσονται μαζί στην παγκόσμια σκηνή.

Η Trackhouse MotoGP Team ανακοίνωσε τη νέα και συναρπαστική συνεργασία της με την SuperFile στον εντός έδρας Αγώνα της, στην πίστα Circuit of the Americas, πριν από το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών. Αγωνιζόμενη στην πίστα COTA με τα λογότυπα της SuperFile στο εμπρόσθιο τμήμα και των δύο μοτοσυκλετών Trackhouse Aprilia RS-GP26, η ομάδα παρουσίασε στη συνέχεια το πρώτο πλήρες αγωνιστικό σχέδιο της SuperFile, το οποίο κάλυπτε τα πλαϊνά τμήματα των μοτοσυκλετών καθώς και τις αγωνιστικές φόρμες των αναβατών της, Raul Fernandez και Ai Ogura, στο Grand Prix της Ισπανίας στην πίστα της Jerez.

Τώρα, η συμφωνία μεταξύ της Trackhouse MotoGP Team, με έδρα την Charlotte της Βόρειας Καρολίνας, και της SuperFile, που έχει ως βάση την «πόλη των ανέμων», το Chicago, εξελίσσεται σε μια πολύ πιο σημαντική συνεργασία μέσω μιας πλήρους συμφωνίας ονομαστικών δικαιωμάτων τίτλου, σε μακροπρόθεσμη βάση.

Η συμφωνία αυτή ενώνει δύο νέους, δυναμικούς και προοδευτικούς οργανισμούς στη γρηγορότερη και πιο προηγμένη σειρά αγώνων δύο τροχών στον κόσμο, μέσω μιας πολυετούς συνεργασίας. Στόχος της είναι να αναδείξει την τεχνολογία της SuperFile – η οποία ωφελεί τόσο τον εταιρικό κόσμο όσο και την καθημερινή ψηφιακή εμπειρία των χρηστών – μέσα στο πρωτοποριακό περιβάλλον του κορυφαίου μηχανοκίνητου αθλητισμού, παρουσιάζοντας την αξία της διαχείρισης και της ασφάλειας αρχείων, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται και νέες, συναρπαστικές εμπειρίες για το μέλλον.

Η SuperFile φέρνει μια πολυαναμενόμενη αλλαγή στην ασφάλεια δεδομένων με την πρώτη παγκοσμίως λύση διαμοιρασμού αρχείων που είναι αδύνατο να παραβιαστεί, πλήρως ανιχνεύσιμη και ανακτήσιμη. Σε έναν κόσμο όπου ζούμε και εργαζόμαστε με ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς, η ηλεκτρονική εγκληματικότητα και η κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης απειλούν τα πιο ευαίσθητα δεδομένα μας. Η SuperFile δίνει σε κυβερνήσεις, οργανισμούς και δημιουργούς τον απόλυτο έλεγχο των πιο πολύτιμων ψηφιακών τους περιουσιακών στοιχείων.

Η κρυπτογράφηση αρχείων τύπου Zero Trust και η πλήρης δυνατότητα παρακολούθησης προστατεύουν το αρχείο από τη στιγμή που εγκαταλείπει έναν υπολογιστή, ενώ τα αρχεία μπορούν ακόμη και να ανακληθούν από την κοινοποίηση με το πάτημα ενός κουμπιού. Η SuperFile χτίζει το μέλλον της ανταλλαγής αρχείων, προσφέροντας την εμπιστοσύνη, τον έλεγχο και την απλότητα που απαιτούνται για την προστασία του σημαντικότερου περιουσιακού μας στοιχείου: των δεδομένων μας.

Η Trackhouse MotoGP Team εισήλθε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP στις αρχές της σεζόν του 2024 και ξεκίνησε ήδη την τρίτη της χρονιά στη κορυφαία κατηγορία των αγώνων μοτοσυκλέτας, συμμετέχοντας με δύο πρωτότυπες Aprilia RS-GP26 για τους αναβάτες της, τον #25 Raul Fernandez και τον #79 Ai Ogura. Είναι η μοναδική Αμερικανική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP και δημιουργήθηκε υπό την ομπρέλα της Trackhouse Entertainment Group, η οποία ανήκει στον Justin Marks, ιδρυτή της Trackhouse Racing, που συμμετέχει με τρία αυτοκίνητα στο NASCAR Cup Series.

Η Trackhouse και η SuperFile συνεργάστηκαν αρχικά για το Daytona 500 του 2026, με τα χαρακτηριστικά έντονα κίτρινα γραφικά της SuperFile να καλύπτουν το #97 Trackhouse Chevrolet, το οποίο οδηγούσε ο Shane van Gisbergen, στον κορυφαίο Αμερικανικό Αγώνα. Η συνεργασία αυτή ενισχύθηκε πρόσφατα όταν ο van Gisbergen έφτασε στη νίκη στην πίστα Watkins Glen, ενώ πλέον η SuperFile γίνεται και ο ονομαστικός χορηγός τίτλου του Trackhouse #97 Chevrolet.

Η φιλοδοξία της SuperFile να αναπτυχθεί σε παγκόσμιες αγορές ενισχύει το ενδιαφέρον της για την Trackhouse MotoGP Team, η οποία αγωνίζεται σε ένα πρωτάθλημα που επισκέπτεται πέντε ηπείρους μέσα σε ένα ημερολόγιο 22 αγώνων – την ιδανική πλατφόρμα για την SuperFile, η οποία προσφέρει τεχνολογία ασφάλειας και ελέγχου που αλλάζει τα δεδομένα στον τεχνολογικό κόσμο.

Shane Valdez, Ιδρυτής & CEO – SuperFile

«Κάθε παιδί ονειρεύεται να αποτελεί μέρος κάτι μεγαλύτερου από τον εαυτό του. Αν μου έλεγαν όταν ήμουν 12 ετών ότι μια μέρα θα στεκόμουν εδώ ως ονομαστικός χορηγός τίτλου μιας ομάδας MotoGP, θα γελούσα. Κι όμως, να που βρισκόμαστε εδώ».

«Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο δεν είναι να βλέπω το όνομα της SuperFile πάνω στη μοτοσυκλέτα. Είναι το με ποιον χτίζουμε αυτό το μέλλον. Η Trackhouse έχει αλλάξει τα δεδομένα κάνοντας τα πράγματα διαφορετικά. Έφερε νέα ενέργεια, νέα οπτική και τη διάθεση να αμφισβητήσει τα όρια του εφικτού. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο χτίσαμε και την SuperFile. Η καινοτομία δεν είναι κάτι για το οποίο απλώς μιλάμε. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε».

«Όταν κοιτάζω την Trackhouse, βλέπω μια ομάδα γεμάτη ταλέντο παγκόσμιας κλάσης, εξαιρετικούς αναβάτες και ηγεσία πρόθυμη να επενδύσει στο μέλλον. Ο Justin έχει δημιουργήσει κάτι πραγματικά ξεχωριστό και από τις πρώτες κιόλας συζητήσεις μας ήταν ξεκάθαρο ότι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για το πού κατευθύνονται τα πράγματα».

«Οι καλύτερες συνεργασίες δημιουργούνται όταν δύο οργανισμοί βλέπουν τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο και δεν φοβούνται να ξεπεράσουν τα όρια. Αυτό ακριβώς είναι αυτή η συνεργασία. Για εμάς, πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια χορηγία. Είναι η αρχή ενός εγχειρήματος για το οποίο είμαστε εξαιρετικά περήφανοι. Φέρνουμε την τεχνολογία μας, τη φιλοδοξία μας και την πίστη μας στις δυνατότητες του μέλλοντος σε μία από τις μεγαλύτερες σκηνές του μηχανοκίνητου αθλητισμού».

«Αυτή είναι μια τεράστια στιγμή για την SuperFile και την Trackhouse, αλλά πιστεύω ειλικρινά ότι το πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτής της ιστορίας είναι αυτό που έρχεται στη συνέχεια».

Justin Marks, Ιδιοκτήτης – Trackhouse MotoGP Team

«Αυτή είναι μια μεγάλη στιγμή για την Trackhouse MotoGP Team. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε τη σχέση μας με την SuperFile να εξελίσσεται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική δέσμευση και αποτελεί πραγματική τιμή να τους καλωσορίζουμε ως ονομαστικό συνεργάτη τίτλου».

«Το να βλέπουμε τα χρώματα αυτού του πρωτοποριακού τεχνολογικού οργανισμού, που όπως και η Trackhouse αποτελεί πραγματικό καινοτόμο σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον που καθοδηγείται από την τεχνολογία, πάνω στις μοτοσυκλέτες μας είναι συναρπαστικό».

«Βρίσκονται ήδη μαζί μας στο αυτοκίνητο #97 στο NASCAR Cup Series και τώρα το να τους έχουμε και στις δύο RS-GP MotoGP μοτοσυκλέτες μας, καθώς ταξιδεύουμε στο παγκόσμιο καλεντάρι του MotoGP τα επόμενα χρόνια, αποτελεί απόδειξη των φιλοδοξιών τόσο της SuperFile όσο και της Trackhouse να πρωταγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού».

Η συνεργασία τίτλου μεταξύ SuperFile και Trackhouse MotoGP Team θα κάνει το πλήρες αγωνιστικό της ντεμπούτο στο Grand Prix της Ουγγαρίας και στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται σε όλους τους Αγώνες του 2026, εκτός από την Ινδονησία και την Μαλαισία, όπου η Trackhouse και η Gulf θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας ονομαστικών δικαιωμάτων, οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας της Trackhouse στις πίστες θα αποκτήσουν τον τίτλο SuperHouse.