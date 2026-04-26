του Νεκτάριου Διατσίδη

Αποκάλυψη του πρώτου πλήρως σχεδιασμού χρωμάτων της SuperFile στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, στο Grand Prix Ισπανίας.

Η ομάδα Trackhouse MotoGP ανακοίνωσε μια συναρπαστική νέα συνεργασία με την SuperFile στον «εντός έδρας» αγώνα της – στην πίστα Circuit of the Americas – πριν από το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έχοντας ήδη εμφανιστεί στην πίστα COTA με τα λογότυπα της SuperFile στο μπροστινό μέρος και των δύο μοτοσυκλετών Trackhouse Aprilia RS-GP26, η Αμερικανική ομάδα αποκαλύπτει τώρα την πρώτη πλήρη σχεδίαση των χρωμάτων της SuperFile, που καλύπτει τα πάνελ των μοτοσυκλετών και τις αγωνιστικές φόρμες των αναβατών της – Raul Fernandez και Ai Ogura – η οποία θα βρίσκεται στην πίστα καθ’ όλη τη διάρκεια του Grand Prix Ισπανίας, στην πίστα της Χερέθ.

Η συμφωνία μεταξύ της Trackhouse MotoGP Team, με έδρα την Charlotte της Βόρειας Καρολίνας, και της SuperFile, με βάση την «ανεμώδη πόλη του Σικάγο», φέρνει κοντά δύο νεαρές, δυναμικές και καινοτόμες οργανώσεις στη γρηγορότερη και πιο προηγμένη κατηγορία αγώνων δύο τροχών στον κόσμο.

Η SuperFile πρωτοπορεί στον έλεγχο ψηφιακών αρχείων, μια καινοτόμο υποδομή που επιτρέπει διαρκή ασφάλεια, ταυτοποίηση, παρακολούθηση και επιβολή ελέγχου σε ευαίσθητα δεδομένα ακόμη και μετά τη λήψη τους. Σχεδιασμένη για μια εποχή που χαρακτηρίζεται από κυβερνοπόλεμο, εσωτερικούς κινδύνους και κατάχρηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η SuperFile δίνει σε επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και δημιουργούς πλήρη έλεγχο των πιο πολύτιμων ψηφιακών τους περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και μετά τη διανομή τους. Η SuperFile διαμορφώνει το μέλλον της ψηφιακής εμπιστοσύνης, όπου η ιδιοκτησία, ο έλεγχος και η ασφάλεια συνοδεύουν το ίδιο το αρχείο.

Η Trackhouse MotoGP Team εισήλθε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP στις αρχές της σεζόν 2024 και διανύει πλέον τον τρίτο της χρόνο στην κορυφαία κατηγορία των αγώνων μοτοσυκλέτας, με δύο πρωτότυπες Aprilia RS-GP26 για τους αναβάτες της #25 Raul Fernandez και #79 Ai Ogura. Είναι η μοναδική Αμερικανική ομάδα στο MotoGP και δημιουργήθηκε υπό την ομπρέλα της Trackhouse Entertainment Group, ιδιοκτησίας του Justin Marks, ιδρυτή της Trackhouse Racing, που συμμετέχει με τρία αυτοκίνητα στο NASCAR Cup Series.

Η Trackhouse και η SuperFile συνεργάστηκαν για πρώτη φορά στον Αγώνα Daytona 500 του 2026, όπου τα χαρακτηριστικά έντονα κίτρινα γραφικά της SuperFile κάλυψαν την #88 Trackhouse Chevrolet, με οδηγό τον Shane van Gisbergen. Η ανάπτυξη της SuperFile σε παγκόσμιες αγορές ενισχύει το ενδιαφέρον της για τη συνεργασία με την Trackhouse MotoGP Team, η οποία συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα που επισκέπτεται 5 ηπείρους σε ένα ημερολόγιο 22 Αγώνων. Μια ιδανική πλατφόρμα για την SuperFile, που φέρνει τεχνολογία ασφάλειας και ελέγχου που αλλάζει τα δεδομένα στον τεχνολογικό κόσμο.

Shane Valdez, Ιδρυτής & CEO – SuperFile:

«Το MotoGP είναι το ταχύτερο και πιο προηγμένο αγωνιστικό περιβάλλον στον πλανήτη. Είναι παγκόσμιο, αμείλικτο και βασίζεται στην ακρίβεια σε κάθε επίπεδο. Εκεί ακριβώς ανήκει η SuperFile. Αυτό που χτίζουμε με την Trackhouse ξεκινά εδώ, αλλά είναι μόνο η αρχή. Είναι ο πρώτος γύρος μιας πολύ μεγαλύτερης, πολυετούς στρατηγικής. Δεν δημιουργούμε απλώς καλύτερη ανταλλαγή αρχείων. Δημιουργούμε έλεγχο. Σε έναν κόσμο που κινείται με τέτοια ταχύτητα, τα δεδομένα δεν μπορούν να χάνουν την προστασία τους μόλις φύγουν από τα χέρια σου. Πρέπει να παραμένουν προστατευμένα, ανιχνεύσιμα και υπό ιδιοκτησία, όπου κι αν βρίσκονται. Αυτό είναι το μέλλον, και το φέρνουμε σε παγκόσμια σκηνή. Η Trackhouse το καταλαβαίνει. Δραστηριοποιείται στην αιχμή της απόδοσης, πιέζοντας τα όρια σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά περιβάλλοντα στον κόσμο. Αυτή η ευθυγράμμιση είναι πραγματική. Δεν είναι μια στιγμή. Είναι ένα μήνυμα. Και μόλις ξεκινήσαμε».

Justin Marks, Ιδιοκτήτης – Trackhouse MotoGP Team:

«Είναι πραγματικά τιμή και μια σημαντική στιγμή για την Trackhouse MotoGP Team να καλωσορίσει την SuperFile ως συνεργάτη. Το να βλέπουμε τα χρώματα αυτής της πρωτοποριακής τεχνολογικής εταιρείας, που όπως και η Trackhouse φέρνει ανατροπές σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο και τεχνολογικά καθοδηγούμενο περιβάλλον, είναι εξαιρετικά συναρπαστικό. Έχουν ήδη ενταχθεί μαζί μας στο NASCAR Cup Series και τώρα, το να τους έχουμε και στις δύο RS-GP MotoGP μοτοσυκλέτες μας, σε ένα ταξίδι που θα εξελιχθεί μέσα από το παγκόσμιο καλεντάρι αγώνων έως το 2026, αποτελεί απόδειξη των φιλοδοξιών τόσο της SuperFile όσο και της Trackhouse να είναι νικητές στο υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού».

Η συνεργασία Trackhouse MotoGP Team – SuperFile θα περιλαμβάνει την πλήρη σχεδίαση χρωμάτων σε τρεις Αγώνες το 2026 – Ισπανία, Ιαπωνία και Κατάρ. Τα λογότυπα της SuperFile θα εμφανίζονται ως μέρος του σχεδιασμού των μοτοσυκλετών και των αγωνιστικών στολών σε όλους τους υπόλοιπους Αγώνες της σεζόν.