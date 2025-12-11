του Νεκτάριου Διατσίδη

Η αναβιωμένη Τσεχική εταιρεία Jawa παρουσίασε δύο μοτοσυκλέτες στην Γαλλία, στο πλαίσιο της συνεχώς διευρυνόμενης Ευρωπαϊκής της παρουσίας.

Η Jawa μπορεί να μην είναι μια γνωστή μάρκα στην παγκόσμια αγορά μοτοσυκλετών, αλλά έχει μια κληρονομιά που προέρχεται αρκετά χρόνια πριν. Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Τσεχία στις αρχές του 1900 και έγινε γνωστή για τις ανθεκτικές, απλές μοτοσυκλέτες με ρετρό στυλ.

Αναβάτες σε όλη την Ευρώπη, την Ασία και ακόμη και σε μέρη της Αφρικής έβλεπαν την Jawa ως μια μάρκα που πρόσφερε τίμια απόδοση χωρίς περιττές πολυπλοκότητες. Τα ελαφριά δίχρονα και τα μονοκύλινδρα μοντέλα της έγιναν γνώριμες εικόνες στους δρόμους και κάποια από αυτά γνώρισαν ακόμη και επιτυχία στους αγώνες, στην καλή εποχή της μάρκας.

Η Jawa άρχισε να χάνεται με την πάροδο του χρόνου και παραγωγή επιβράδυνε, ενώ άλλες μάρκες πήραν τη θέση της και η βιομηχανία εξελίχθηκε με τρόπο που άφησε πίσω της αυτό το παλιό όνομα από την Τσεχία. Θα μπορούσε να είχε τελειώσει εκεί, αλλά η Ινδική Classic Legends εμφανίστηκε και έφερε την Jawa ξανά στη σύγχρονη εποχή. Με την υποστήριξη της Mahindra αναδόμησαν ολοκληρωτικά τη γκάμα τους, αναβάθμισαν τους κινητήρες, ανανέωσαν τη σχεδίαση και αύξησαν τις πωλήσεις σταδιακά στις μοτοσυκλέτες στην Ινδία και περιορισμένα στην Ευρώπη.

Με αυτά τα νέα δεδομένα η εταιρία προχώρησε ένα βήμα και στράφηκε στην βοήθεια της Γαλλίας. Πρόκειται για μια αγορά που αγαπά τα ρετρό μοντέλα, τις μεσαίου κυβισμού γυμνές μοτοσυκλέτες, τις τουριστικές και τις ενδιάμεσες κατηγορίες. Είναι ανταγωνιστική και απαιτητική, οπότε το γεγονός ότι η Jawa αποφασίζει να εδραιωθεί εκεί δείχνει ότι η μάρκα παίρνει σοβαρά το χτίσιμο της Ευρωπαϊκής της παρουσίας. Έτσι ανέπτυξε μια συνεργασία με την Tendance Roadster που της προσφέρει έναν σωστό διανομέα με πραγματική υποστήριξη κάτι που περιμένουν οι Γάλλοι αναβάτες όταν μια ιστορική μάρκα επιστρέφει.

Τα δύο πρώτα μοντέλα που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι τα 350 CL και 350 42 FJ. Και οι δύο μοτοσυκλέτες χρησιμοποιούν έναν μονοκύλινδρο κινητήρα 334 κ.εκ., σχεδιασμένο να είναι ομαλός, φιλικός και προσιτός ως προς το συνολικό κόστος αγοράς. Αυτές οι μοτοσυκλέτες δεν θα επικεντρώνονται στη μεγάλη ιπποδύναμη αλλά έχουν στόχο να κάνουν την οδήγηση εύκολη είτε μέσα στην κίνηση της πόλης είτε σε χαλαρές βόλτες στην εξοχή.

Η 350 CL είναι το κλασικό ρετρό μοντέλο με γυαλιστερό χρώμιο, καμπύλες γραμμές και εκείνη τη παλιομοδίτικη σιλουέτα που φαίνεται άμεσα οικεία. Είναι ουσιαστικά η απάντηση της Jawa στην Royal Enfield Classic 350, με έναν παρόμοιο προσανατολισμό ώστε να παραμένει άνετη για τους αναβάτες που προτιμούν μια μοτοσυκλέτα εύκολη στους χειρισμούς και με χαμηλή θέση οδήγησης για να απολαμβάνουν τη διαδρομή.

Η 350 42 FJ, είναι λίγο διαφορετική και χρησιμοποιεί την ίδια πλατφόρμα αλλά με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση. Ο σχεδιασμός είναι πιο καθαρός, οι γραμμές πιο επιθετικές και συνολικά αποπνέει μια ρετρό αίσθηση μαζί με μοντέρνα στοιχεία. Το όνομά της με τα αρχικά FJ τιμά τον ιδρυτή František Janeček, συνδέοντας έτσι το μοντέλο με τις ρίζες της μάρκας, ενώ παράλληλα ακολουθεί το σύγχρονο ύφος. Κάτω από όλα αυτά παραμένει η ίδιο προσιτή μονοκύλινδρη μοτοσυκλέτα.

Οι τιμές στην Γαλλία τοποθετούν την 350 CL στα 5,490 € και την 350 42 FJ στα 4,990 €. Έτσι και τα δύο μοντέλα μένουν ξεκάθαρα στην προσιτή κατηγορία για όποιον θέλει μια στιλάτη, απλή μοτοσυκλέτα για τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου αλλά και για ευκολία στις μετακινήσεις στην πόλη. Το κλασικό στυλ στις μοτοσυκλέτες εξακολουθεί να έχει ζήτηση στην Ευρώπη και το ερώτημα είναι αν υπάρχει άραγε χώρος και για τα μοντέλα της Jawa σε αυτήν τη νέα προσέγγιση.