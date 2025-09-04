του Δημήτρη Διατσίδη

Μετά την πρώτη φορά στο καλεντάρι το 1992, αυτό είναι το 34ο συνεχόμενο έτος που το Circuit de Barcelona-Catalunya φιλοξενεί ένα MotoGP. Μόνο οι πίστες στο Assen (71, 1949-2019) και στην Jerez (39) έχουν χρησιμοποιηθεί διαδοχικά για περισσότερα χρόνια. Με δύο GP εδώ πέρυσι, αυτή είναι η 35η φορά που η πίστα φιλοξενεί το πιο συναρπαστικό άθλημα στη Γη.

Ένας Ισπανός αναβάτης έχει ανέβει στο βάθρο του MotoGP σε αυτή την πίστα κάθε χρόνο από το 2007, εκτός από το 2021. Οι Ισπανοί έχουν 12 νίκες εδώ: Alex Criville το 1995 & 1999, Carlos Checa το 1996, Dani Pedrosa το 2008, Jorge Lorenzo το 2010, 2012, 2013, 2015 & 2018, Marc Marquez το 2014 & 2019 και Aleix Espargaro το 2023.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTO GP ΣΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ GRID

Marc Marquez 2 (2014, 2019) – Fabio Quartararo 2 (2020, 2022) – Francesco Bagnaia 2 (2024/1, 2024/2) – Miguel Oliveira 1 (2021) – Aleix Espargaro 1 (2023)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Aleix Espargaro 2 (2023, 2024/1) – Bagnaia 1 (2024/2)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νίκες GP: Yamaha 14 – Honda 11 – Ducati 6 – KTM 1 – Suzuki 1 – Aprilia 1

Νίκες Sprint: Aprilia 2 – Ducati 1

Η τελευταία νίκη της Yamaha στο MotoGP™ εδώ ήταν το 2022 με τον Quartararo. Η Yamaha έχει τις περισσότερες νίκες σε αυτή την πίστα, μοιρασμένες ανάμεσα σε 5 αναβάτες:

Valentino Rossi (2004, 2005, 2006, 2009, 2016), Lorenzo (2010, 2012, 2013, 2015), Quartararo (2020, 2022), Wayne Rainey (1992, 1993), Luca Cadalora (1994).

Η τελευταία νίκη της Honda στο MotoGP™ εδώ ήταν με τον Marc Marquez το 2019. Η Honda έχει 11 νίκες, συμπεριλαμβανομένων 5 συνεχόμενων με τους Alex Criville, Carlos Checa και Mick Doohan από το 1995 έως το 1999, καθώς και νίκες με Rossi (2001, 2002), Pedrosa (2008), Casey Stoner (2011) και Marc Marquez (2014, 2019).

Οι τελευταίες νίκες της Ducati στο MotoGP™ εδώ ήταν με τον Bagnaia, που κέρδισε και τα δύο GP της Καταλονίας και της Αλληλεγγύης το 2024. Η Ducati έχει 6 νίκες εδώ, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης της νίκης στο MotoGP με τον Loris Capirossi το 2003. Ο Bagnaia επίσης κέρδισε το Sprint εδώ το 2024.

Η Aprilia πέτυχε την 3η της νίκη στο MotoGP με τον Aleix Espargaro το 2023, ο οποίος τερμάτισε μπροστά από τον Maverick Viñales για το πρώτο 1-2 της Aprilia στην κατηγορία. Ο Espargaro κέρδισε επίσης το Sprint το 2023 και το 2024. Πήρε pole εδώ το 2022 και το 2024 με την Aprilia.

Η KTM κέρδισε τον Αγώνα MotoGP™ το 2021 εδώ με τον Miguel Oliveira, που ήταν η 4η νίκη του Αυστριακού κατασκευαστή στην κατηγορία. Τερμάτισαν επίσης στο βάθρο του Sprint εδώ το 2024 με τον Pedro Acosta στην 3η θέση.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΙ ΣΤΟ GP ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑΣ

MotoGP™ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών: Ducati

Η Ducati ξεκινά με διαφορά 276 βαθμών από την Aprilia και 289 από την KTM στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών MotoGP.

Μπορεί να κατακτήσει τον Tίτλο για 7η φορά στην κατηγορία αν τελειώσει το Grand Prix με προβάδισμα 259 βαθμών ή περισσότερο από τον πλησιέστερο αντίπαλό της. Μπορεί ακόμη και να πάρει τον Tίτλο μετά το Sprint αν έχει προβάδισμα 284 βαθμών ή περισσότερο.

Moto3™ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών: KTM

Με διαφορά 181 βαθμών, η KTM μπορεί να κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών Moto3™ αν τελειώσει τον Αγώνα με 175 βαθμούς διαφορά ή περισσότερο.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

11 αναβάτες στο grid έχουν ανέβει στο βάθρο εδώ στη συγκεκριμένη κατηγορία:

Marc Marquez (8), Jorge Martin (4), Quartararo (3), Johann Zarco (2), Bagnaia (2), Viñales (1), Joan Mir (1), Alex Rins (1), Jack Miller (1), Oliveira (1) και wildcard Aleix Espargaro (1).

5 έχουν πάρει pole: A. Espargaro (3), Quartararo (2), Bagnaia (2), M. Marquez (1), Franco Morbidelli (1).

Οι Valentino Rossi (2006/Yamaha), Jorge Lorenzo (2010/Yamaha, 2018/Ducati) και Bagnaia (2024/Ducati) είναι οι μόνοι αναβάτες που έχουν κερδίσει τον Αγώνα εδώ από την pole στην σύγχρονη εποχή.

Μόνο ένας αναβάτης έχει βαθμολογηθεί σε όλους τους 14 Αγώνες Tissot Sprint φέτος: Marc Marquez.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

95 Αν ένας αναβάτης της Ducati προκριθεί στην πρώτη τριάδα, θα είναι το 95ο συνεχόμενο GP που η Ducati ξεκινάει από την πρώτη σειρά, μια ακολουθία που ξεκίνησε από την Valencia 2020.

81 Η Ducati έχει 80 διαδοχικά βάθρα. Άλλο ένα θα επεκτείνει το ρεκόρ της σε 81. Ο μόνος κατασκευαστής με πάνω από 81 στη σειρά είναι η Honda με 83 από το FIM GP 1993 έως το GP της Imola το 1999.

20 Ο rookie Fermin Aldeguer θα είναι 20 ετών και 155 ημερών την Κυριακή και θα ήταν ο 2ος νεότερος νικητής στο MotoGP μετά τον Marc Marquez (20 ετών και 63 ημερών στο Austin, 2013), αν κερδίσει την Κυριακή.

14 Αν ο Marc Marquez κερδίσει την Κυριακή, θα ισοφαρίσει τον θρύλο Andrea Dovizioso στην 3η θέση των πιο επιτυχημένων αναβατών της Ducati στο MotoGP με 14 νίκες, πίσω από Francesco Bagnaia (30) και τον θρύλο Casey Stoner (23).

10 Αν ο Marc Marquez πάρει 10 ή περισσότερους βαθμούς από τον Alex Marquez, θα έχει την πρώτη του ευκαιρία να κερδίσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP στο Misano το επόμενο Σαββατοκύριακο.

8 Ο Marc Marquez έχει κερδίσει 7 διαδοχικά Sprint. Άλλη μία νίκη θα επεκτείνει το δικό του ρεκόρ σε 8.

8 Αν ο Marc Marquez κερδίσει την Κυριακή, θα είναι η πρώτη φορά από το 2014 που θα έχει 8 συνεχόμενες νίκες σε GP και η δεύτερη φορά στην καριέρα του.

7 Επτά αναβάτες στο grid θα μπορούσαν να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Raul Fernandez, Pedro Acosta, Luca Marini, rookies Ai Ogura, Fermin Aldeguer, Somkiat Chantra και έκτακτη συμμετοχή “wildcard” Lorenzo Savadori.