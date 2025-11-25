του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο δρόμος προς την ουδετερότητα άνθρακα για την Yamaha δεν αφορά μόνο τη διακοπή παραγωγής κινητήρων εσωτερικής καύσης και τη μετάβαση αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση. Γι’ αυτό η Ιαπωνική εταιρία υιοθετεί αυτό που ονομάζει multi-pathway approach, μια στρατηγική για ένα πιο πράσινο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και προκλήσεις κάθε αγοράς.

Μέχρι το 2050, η Yamaha στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές CO₂ κατά ένα ποσοστό που είναι περισσότερο από το 86% σε σχέση με τα επίπεδα του 2024. Ένας τολμηρός στόχος, ειδικά αν υπολογίσουμε ότι σχεδόν το 90% των εκπομπών αυτών προέρχεται από τις μοτοσυκλέτες της που βρίσκονται σε χρήση παγκοσμίως. Η απάντηση της εταιρείας δεν είναι μια ενιαία λύση για όλους. Πιστή στη φιλοσοφία της, η Yamaha αναζητά την ισορροπία, συνδυάζοντας την καινοτομία με την πρακτικότητα, χωρίς να αφήνει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης εκτός πλάνου.

Η Yamaha γνωρίζει ότι για τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου πωλείται η πλειονότητα των μοτοσυκλετών της, η πλήρης εξάρτηση από την ηλεκτροκίνηση είναι δύσκολη. Οι μπαταρίες αυξάνουν το μέγεθος και το κόστος των μοντέλων, ενώ επηρεάζουν επίσης τον σχεδιασμό τους. Γι’ αυτό η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει τρόπους βελτίωσης της απόδοσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης, εξερευνώντας παράλληλα εναλλακτικές πηγές καυσίμων.

Για παράδειγμα, η Yamaha συνεχίζει να παράγει Flex-Fuel κινητήρες που μπορούν να λειτουργήσουν με 100% βιοαιθανόλη στην Βραζιλία. Ωστόσο, η εκκίνηση αυτών των κινητήρων δυσκολεύει σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες, γι’ αυτό διατίθενται κυρίως σε τροπικές χώρες. Στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, η Yamaha εξετάζει τη χρήση υδρογόνου στους κινητήρες της, κάνοντάς το ασφαλέστερο για ευρεία χρήση.

Φυσικά, τα ηλεκτρικά οχήματα παραμένουν σημαντικό κομμάτι του πλάνου και θα έχουν μεγάλο μερίδιο στις πωλήσεις. Η γκάμα των ηλεκτρικών σκούτερ αλλά και των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης της Yamaha συνεχώς επεκτείνεται, με συνεργασίες που περιλαμβάνουν εταιρείες όπως η Lola Cars, προμηθευτή της Formula E και η Torqeedo που ειδικεύεται στην ηλεκτρική προώθηση για τα σκάφη. Παράλληλα, κατασκευάζει και διαθέτει ηλεκτρικά σκούτερ σε συνεργασία με την Ινδική εταιρεία World of River, ενώ στη Γερμανία συνεργάζεται με την Brose για την ανάπτυξη ενός ηλεκτρικά υποβοηθούμενου συστήματος ποδηλάτου με την ονομασία “e-kit”.

Όλες οι ενέργειες της Yamaha εντάσσονται στο όραμα της εταιρείας “carbon-neutral fun mobility”. Είτε πρόκειται για μοτοσυκλέτα, είτε για εξωλέμβιο κινητήρα, είτε για golf car, η Yamaha θέλει να προσφέρει στους ανθρώπους χαρά στην κίνηση με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Γιατί στο τέλος, δεν πρόκειται μόνο για τη διάσωση του πλανήτη, πρόκειται για μια πολύ μεγάλη και σωστά συντονισμένη προσπάθεια ώστε να μη χαθεί ποτέ ο ήχος της επιτάχυνσης, η αίσθηση της ροπής και το πνεύμα της οδήγησης.