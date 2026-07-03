του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Yamaha διαθέτει ηλεκτρικά μοντέλα μοτοσυκλετών –στην ουσία ηλεκτρικά scooter– στις αγορές της Ασίας και της Ευρώπης εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, όμως το περσινό πρωτότυπο Proto BEV θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για ένα μελλοντικό μοντέλο. Παρότι οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες δεν κατάφεραν να καθιερωθούν τόσο γρήγορα όσο προέβλεπαν οι πρώτοι υποστηρικτές της τεχνολογίας, οι κατασκευαστές εξακολουθούν να επενδύουν στην εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης. Μπορεί οι κινητήρες εσωτερικής καύσης να εξακολουθούν να κυριαρχούν στις πωλήσεις, όμως η Yamaha συνεχίζει αθόρυβα την ανάπτυξη ενός ηλεκτρικού σπορ μοντέλου, όπως επιβεβαιώνει μια νέα πατέντα.

Στο περσινό Tokyo Mobility Show, η Yamaha έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός παρουσιάζοντας το ηλεκτρικό πρωτότυπο Proto BEV. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Cycle World, αν και πρόκειται για μοτοσυκλέτα αποκλειστικά για χρήση σε πίστα, τα νέα σχέδια της πατέντας αποκαλύπτουν μια έκδοση προσανατολισμένη στον δρόμο, η οποία διατηρεί τη βασική σχεδιαστική φιλοσοφία του πρωτότυπο Proto BEV. Ξεχωρίζουν το περιμετρικό πλαίσιο που περιβάλλει τη μεγάλη συστοιχία μπαταριών, καθώς και οι διαστάσεις που θυμίζουν έντονα την YZF-R7.

Το αντικείμενο της νέας πατέντας της Yamaha είναι σχετικά απλό και αφορά κυρίως τις λεπτομέρειες του συστήματος πέδησης. Όπως συμβαίνει σε πολλές ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, απουσιάζει το πεντάλ του πίσω φρένου, το οποίο αντικαθίσταται από μία μανέτα στο αριστερό άκρο του τιμονιού, στη θέση όπου συνήθως βρίσκεται η μανέτα του συμπλέκτη.

Η πατέντα αποσκοπεί στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας της Yamaha σχετικά με τη θέση της μονάδας ABS. Αντί να βρίσκεται κάτω από τη σέλα, όπως στις περισσότερες μοτοσυκλέτες, η υδραυλική μονάδα ελέγχου του ABS είναι τοποθετημένη ακριβώς πίσω από τον λαιμό του πλαισίου. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το μήκος των σωληνώσεων που συνδέουν τη μονάδα με τις αντλίες των εμπρός και πίσω φρένων, κάτι που, σύμφωνα με την πατέντα, βελτιώνει τον χρόνο απόκρισης του συστήματος αντιμπλοκαρίσματος. Αν και η κατοχύρωση αυτής της λύσης ίσως αποδειχθεί δύσκολη, καθώς παρόμοια διάταξη έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλους κατασκευαστές, η πατέντα αποκαλύπτει παράλληλα περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνολική σχεδίαση της μοτοσυκλέτας.

Το έγγραφο αναφέρεται επίσης στον ταχυφορτιστή AC της μοτοσυκλέτας, ο οποίος χρησιμοποιεί υποδοχή Mennekes/Type 2 –την ίδια που συναντάμε στη νέα Honda WN7–, το πιο διαδεδομένο πρότυπο μονοφασικής και τριφασικής φόρτισης στην Ευρωπαϊκή αγορά. Η υποδοχή τροφοδοτεί την μονάδα ελέγχου φόρτισης, ο οποία βρίσκεται πάνω από τη μεγάλη ορθογώνια μπαταρία, ενώ η μονάδα ελέγχου του ηλεκτροκινητήρα είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος της μοτοσυκλέτας, ακριβώς μπροστά από τον ηλεκτροκινητήρα. Το περίβλημα της μπαταρίας είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, προσφέροντας παράλληλα δομική στήριξη στα εξαρτήματα που είναι στερεωμένα πάνω του.

Η ύπαρξη υποδοχής ταχείας φόρτισης AC υποδηλώνει ότι η χωρητικότητα και οι επιδόσεις της μπαταρίας βρίσκονται σε πιο προηγμένο επίπεδο σε σχέση με τις περισσότερες σημερινές ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες. Μόνο λίγα μοντέλα της αγοράς διαθέτουν αντίστοιχη δυνατότητα, όπως ορισμένα μοντέλα της Zero, τα Can-Am Pulse και Origin, καθώς και η Honda WN7. Αυτό σημαίνει ότι η μοτοσυκλέτα θα μπορεί να αξιοποιεί μονοφασικούς φορτιστές 7.4 kW και τριφασικούς 22 kW, επιτυγχάνοντας σημαντικά ταχύτερους χρόνους φόρτισης σε σχέση με μια απλή οικιακή πρίζα.

Η εντατικοποίηση της εξέλιξης ηλεκτρικών μοντέλων από την Yamaha δείχνει ότι, εφόσον η Honda WN7 –η πρώτη υψηλών επιδόσεων και μαζικής παραγωγής ηλεκτρική μοτοσυκλέτα από έναν από τους τέσσερις μεγάλους Ιάπωνες κατασκευαστές– γνωρίσει εμπορική επιτυχία, η Yamaha θα μπορούσε να είναι η πρώτη που θα παρουσιάσει έναν άμεσο ανταγωνιστή.