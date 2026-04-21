του Νεκτάριου Διατσίδη

Η ομάδα Yamalube YART Yamaha EWC Official Team των Marvin Fritz, Karel Hanika και Leandro Mercado πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη στον Αγώνα αντοχής 24 Heures Motos, πραγματοποιώντας μια άψογη εμφάνιση και εξασφαλίζοντας δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο Le Mans, ξεκινώντας ιδανικά την υπεράσπιση του Τίτλου της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Endurance.

Αφού κατέκτησαν την pole position την Παρασκευή, με τον Hanika να σημειώνει και νέο απόλυτο ρεκόρ γύρου EWC με 1:34.267 στην πίστα Bugatti Circuit, εξασφαλίζοντας το μέγιστο των 5 διαθέσιμων βαθμών και δείχνοντας εξαιρετικό ρυθμό όλη την εβδομάδα, η YART ήταν έτοιμη να διεκδικήσει τη νίκη πριν σβήσουν τα φώτα για την 49η έκδοση του Αγώνα 24 Heures Motos.

Μετά από μια εκκίνηση που τους έριξε προσωρινά στην 8η θέση, αντεπιτέθηκαν άμεσα, κυνηγώντας τους πρωτοπόρους και μειώνοντας τη διαφορά. Μετά από 3 ώρες πέρασαν στην κορυφή και άρχισαν να ανοίγουν διαφορά, καθώς οι Fritz, Hanika και το νέο απόκτημα για το 2026, Mercado, διατηρούσαν έναν ασταμάτητο ρυθμό με την εξοπλισμένη με ελαστικά Bridgestone, YART R1 με το #1.

Καθώς οι ώρες περνούσαν, η μάχη για τη νίκη εξελίχθηκε σε μονομαχία με την #37 BMW. Η YART είχε τον ρυθμό και αύξησε το προβάδισμά της στα 30 δευτερόλεπτα, όμως η καλύτερη κατανάλωση καυσίμου των αντιπάλων τους επέτρεπε να κάνουν τέσσερις επιπλέον γύρους ανά περίοδο. Αυτό ανάγκασε την YART να χάσει προσωρινά την πρωτοπορία λόγω ενός επιπλέον pit stop.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πρωτοπορία άλλαζε χέρια σε κάθε στάση στα pits και όλα έδειχναν ότι η μάχη θα κριθεί στο τέλος, με την YART να εξασφαλίζει 9 βαθμούς στα σημεία των 8 και 16 ωρών τερματίζοντας 2η εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, μετά από 17 ώρες, η BMW εγκατέλειψε τη μάχη για τη νίκη έπειτα από πτώση, δίνοντας στην YART προβάδισμα τεσσάρων γύρων.

Από εκεί και πέρα, οι Fritz, Hanika και Mercado συνέχισαν να πιέζουν, αυξάνοντας τη διαφορά τους με μια αψεγάδιαστη εμφάνιση από την Αυστριακή ομάδα. Με το πέρασμα των ωρών, διεύρυναν ακόμη περισσότερο το προβάδισμά τους, και ο Fritz πήρε την καρό σημαία ολοκληρώνοντας 859 γύρους, 5 περισσότερους από τους πλησιέστερους αντιπάλους, σφραγίζοντας μια κυριαρχική νίκη.

Αυτή η επιτυχία όχι μόνο χάρισε στην YART Yamaha δεύτερη συνεχόμενη νίκη στον θρυλικό Αγώνα αντοχής, αλλά την ανέδειξε και ως την πιο επιτυχημένη ομάδα της Yamaha στην ιστορία του Αγώνα 24 Heures Motos με 3 νίκες, ενώ η Yamaha έχει πλέον συνολικά 6 νίκες στο Le Mans. Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι η YART ξεκίνησε εξαιρετικά την υπεράσπιση του Τίτλου της στο EWC, συγκεντρώνοντας 63 από τους 65 διαθέσιμους βαθμούς. Υπήρξε επιτυχία και για την Yamaha στην κατηγορία Production, καθώς η Legacy Competition, με τους Jordy Manneveau, Pierre Gelas και Ludovic Hauser, κατέκτησε τη νίκη με σύνολο 774 γύρων.

Δυστυχώς, η ομάδα ELF Marc VDS Racing Team/KM99 των Randy de Puniet, Florian Marino και Alessandro Del Bianco, παρότι προκρίθηκε 5η και είχε εξαιρετική εκκίνηση, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω τεχνικού προβλήματος μετά από 4 ώρες.

Επόμενος Αγώνας για το EWC 2026 είναι ο Αγώνας 8 Hours of Spa στις 6 Ιουνίου.

Δηλώσεις αναβατών:

Marvin Fritz – 1η θέση – Γύροι 859

Yamalube YART Yamaha EWC Official Team

«Απίστευτος τρόπος να ξεκινήσουμε τη χρονιά με το νούμερο 1 στη μοτοσυκλέτα μας. Το να πετυχαίνουμε δεύτερη συνεχόμενη νίκη εδώ στο Le Mans είναι απίστευτο. Πέρυσι συνέβη στα γενέθλιά μου και φέτος λίγο νωρίτερα, οπότε ίσως έκανα ένα πρόωρο δώρο στον εαυτό μου. Η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά. Δυσκολευτήκαμε στην αρχή της εβδομάδας και ξεκίνησα το Σαββατοκύριακο με πτώση στα χαλίκια, αλλά καθίσαμε όλοι μαζί, δουλέψαμε και μετατρέψαμε τη μοτοσυκλέτα σε νικητήριο πακέτο. Στον Aγώνα ένιωθα απίστευτα, και ακόμη και στο τέλος, όταν προσπάθησα να ρίξω ρυθμό, η ταχύτητα ήταν εκεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα YART, ειδικά στους συναθλητές μου. Έκαναν φανταστική δουλειά, χωρίς λάθη, και έτσι κερδίζεις στο Le Mans».

Karel Hanika – 1η θέση – Γύροι 859

Yamalube YART Yamaha EWC Official Team

«Είναι ένα εκπληκτικό ξεκίνημα στη σεζόν και με ακόμη περισσότερους βαθμούς από πέρυσι, είναι ο ιδανικός τρόπος να αρχίσουμε. Δεν ήταν τέλειο Σαββατοκύριακο γιατί είχαμε κάποια προβλήματα στις δοκιμές. Προσπαθούσαμε να βρούμε τη σωστή κατεύθυνση γιατί κάποια πράγματα δεν λειτουργούσαν όπως συνήθως, οπότε κάναμε μερικές αλλαγές στη μοτοσυκλέτα και προσαρμόσαμε την οδήγησή μας. Κάναμε όμως εξαιρετική δουλειά, προοδεύσαμε και στον Αγώνα η μοτοσυκλέτα ήταν φανταστική. Δεν είχαμε τεχνικά προβλήματα ούτε λάθη στα pit stops, οπότε συνολικά ήταν ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Πήραμε το ρεκόρ γύρου, την pole position και τη νίκη, οπότε δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε περισσότερα. Τώρα κοιτάμε τον επόμενο Αγώνα».

Leandro Mercado – 1η θέση – Γύροι 859

Yamalube YART Yamaha EWC Official Team

«Νιώθω σαν να είναι όνειρο. Να ενταχθώ σε αυτή την ομάδα για τον πρώτο μου Αγώνα και να φύγω με pole position και νίκη είναι απίστευτο. Ο Αγώνας ήταν τέλειος, ήταν μια μοναδική αίσθηση. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα για τη φανταστική δουλειά. Οι συναθλητές μου ήταν επίσης πολύ γρήγοροι και μαζί δεν κάναμε κανένα λάθος. Ήμασταν άψογοι σε κάθε pit stop, ήταν ένας καθαρός Αγώνας και είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι ένα καταπληκτικό συναίσθημα».

Mandy Kainz

Yamalube YART Yamaha EWC Official Team – Team Manager

«Αυτός είναι ένας από εκείνους τους σπάνιους αγώνες αντοχής όπου σχεδόν όλα πήγαν τέλεια. Κάναμε ουσιαστικά μηδενικά λάθη, η μοτοσυκλέτα λειτούργησε εξαιρετικά και όλη η ομάδα απέδωσε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τίποτα δεν χάλασε, τίποτα δεν πήγε στραβά και μετά από τόσους γύρους η μοτοσυκλέτα λειτουργούσε όπως στην αρχή. Ήταν απλά μια τέλεια εμφάνιση. Το να κερδίσουμε τον αγώνα και να πάρουμε όλους τους βαθμούς από τις Κατατακτήριες σημαίνει ότι μπορούμε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος».

24 Heures Motos – Πλήρη αποτελέσματα Αγώνα: