του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Zero Motorcycles παρουσίασε το επόμενης γενιάς λειτουργικό οικοσύστημα Cypher 4, το οποίο υπόσχεται έξυπνη συνδεσιμότητα και προσαρμοζόμενη απόδοση, μέσα από μια νέα ηλεκτρική πρωτότυπη μοτοσυκλέτα.Το Lompico Concept είναι ένα μοντέλο σχεδιασμένο για να αναδείξει την τεχνολογία του μέλλοντος της εταιρείας.

Σύμφωνα με την Zero, η μπαταρία των 8,8 kWh είναι βέλτιστα σχεδιασμένη για υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και αυτονομία. Η Zero αναφέρει ότι το σύστημα κίνησης αποδίδει 40 ίππους και μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να φορτίζει έως και 80% σε λιγότερο από 60 λεπτά. Το νέο λειτουργικό σύστημα Cypher 4 εισάγει μια ολοκαίνουργια διεπαφή με αυξημένη συνδεσιμότητα και προγνωστική διάγνωση. Μια ενσωματωμένη οθόνη και μια εφαρμογή για κινητά επιτρέπουν στους αναβάτες να παρακολουθούν την απόδοση και να προσαρμόζουν τα προγράμματα οδήγησης.

Βασισμένο σε 20 χρόνια πρωτοπορίας στην ηλεκτρική κινητικότητα, το Lompico Concept εισάγει το Cypher 4, ένα ολοκαίνουργιο λειτουργικό σύστημα σχεδιασμένο να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι αναβάτες συνδέονται με τις μοτοσυκλέτες τους. Αυτό το οικοσύστημα νέας γενιάς προσφέρει έξυπνη συνδεσιμότητα και μια πραγματικά νέα εμπειρία για τον αναβάτη, μέσω μιας νέας ενσωματωμένης οθόνης και υποστήριξης εφαρμογής για κινητά, επιτρέποντας την παρακολούθηση της απόδοσης, να προγραμματίζουν τη φόρτιση και να προσαρμόζουν τα προγράμματα οδήγησης από οπουδήποτε.

Από πλευράς λογισμικού, το Lompico λειτουργεί ως πλατφόρμα δοκιμών για μια νέα σχεδιαστική γλώσσα και παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα επόμενης γενιάς της Zero. Το Cypher 4 θα προσφέρει «ενισχυμένη συνδεσιμότητα, προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις απόδοσης, προγνωστική διάγνωση και διευρυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας». Το σύστημα θα δείχνει τις ανάλογες ενδείξεις τόσο σε μια ενσωματωμένη οθόνη όσο και σε εφαρμογή για κινητά, επιτρέποντας στους αναβάτες να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν τα προγράμματα οδήγησης εξ αποστάσεως. Περισσότερες λεπτομέρειες για το λειτουργικό σύστημα Cypher 4 θα γίνουν γνωστές αργότερα μέσα στο 2026.

«Το Lompico είναι το όχημα μέσω του οποίου η Zero Motorcycles δείχνει στον κόσμο το επόμενο βήμα στην εξέλιξη των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών. Προκαλώντας συζήτηση και διευρύνοντας τα όρια, δεν παρουσιάζουμε απλώς ένα νέο προϊόν — ωθούμε την καινοτομία ακόμα πιο μπροστά», δηλώνει ο Pierre-Martin Bos, Διευθύνων Σύμβουλος της Zero Motorcycles.

Η σχεδίαση του Lompico Concept δείχνει προς ποια κατεύθυνση ενδέχεται να κινηθεί η Zero με την επόμενη γενιά μοτοσυκλετών της — πιο κομψές, πιο ολοκληρωμένες και σχεδιασμένες γύρω από τη συμπαγή φύση ενός ηλεκτρικού συστήματος κίνησης. Το ποια ακριβώς θα είναι αυτά τα επόμενα μοντέλα μένει να φανεί.