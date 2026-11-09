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Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Harley-Davidson Athens, μέλος του Ομίλου Φάις, παρουσιάζει τη νέα Sprint 440, μια μοτοσυκλέτα που συνδυάζει την αναγνωρίσιμη εμφάνιση, τον ήχο και την αίσθηση της Harley-Davidson με τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης.

Ο αυθεντικός χαρακτήρας Harley-Davidson της Sprint 440, συνδυάζει καθημερινή απόλαυση και ευκολία οδήγησης, (κατάλληλη για αναβάτες με δίπλωμα Α2) με ένα μονοκύλινδρο κινητήρα 440 κ.εκ. και προσιτή εργονομία.

Η Harley-Davidson Sprint 440, απευθύνεται σε νέους αναβάτες, σε όσους επιστρέφουν στη μοτοσυκλέτα και σε έμπειρους οδηγούς που αναζητούν μια εύχρηστη, διασκεδαστική πρόταση.

Η cruiser σιλουέτα, το χαρακτηριστικό ρεζερβουάρ, το κοντό πίσω φτερό και η σέλα fastback συνδέουν τη Sprint 440 με τη σχεδιαστική παράδοση της μάρκας.

Διατίθεται στις αποχρώσεις Dark Billiard Gray, Vivid Black και Teal Thunder, με πορτοκαλί γραφικό και καρό μοτίβο στο ρεζερβουάρ.

Στο πλαϊνό κάλυμμα εμφανίζεται ο νέος χαρακτήρας Harley Hare, εκφράζοντας την ευκινησία του μοντέλου.

Ο αεροελαιόψυκτος μονοκύλινδρος κινητήρας των 440 κ.εκ. αποδίδει 27 hp στις 6.000 σ.α.λ. και 38 Nm στις 4.000 σ.α.λ., με έμφαση στη ροπή στις χαμηλές στροφές.

Διαθέτει έναν εκκεντροφόρο επικεφαλής, δύο βαλβίδες, ηλεκτρονικό ψεκασμό EFI και αντικραδασμικό άξονα.

Το εξατάχυτο κιβώτιο περιλαμβάνει έκτη σχέση overdrive, ενώ ο συμπλέκτης υποβοήθησης και ολίσθησης προσφέρει ελαφρύτερη λειτουργία της μανέτας και ομαλότερα κατεβάσματα.

Η κατανάλωση ανέρχεται σε 3,1 λίτρα/100 χιλιόμετρα σε συνδυασμένη χρήση, με ρεζερβουάρ 9 λίτρων.

Η σέλα στα 671 χιλιοστά, το στενό προφίλ της και το βάρος των 189 κιλών σε κατάσταση λειτουργίας διευκολύνουν τη διαχείριση της μοτοσυκλέτας.

Οι αναρτήσεις περιλαμβάνουν ανεστραμμένο πιρούνι 43 χιλιοστών, διπλού φυσιγγίου, με διαδρομή 130 χιλιοστών και δύο πίσω αμορτισέρ με εξωτερικά δοχεία και επτά θέσεις προφόρτισης ενώ η διαδρομή του πίσω τροχού είναι 76 χιλιοστά.

Το σύστημα πέδησης διαθέτει εμπρός δίσκο 320 χιλιοστών με διπίστονη δαγκάνα και πίσω δίσκο 240 χιλιοστών με μονοπίστονη δαγκάνα, με ABS στον στάνταρ εξοπλισμό.

Οι χυτοί τροχοί αλουμινίου δέκα ακτίνων είναι 19 ιντσών εμπρός και 17 πίσω, με ελαστικά 100/90-19 και 150/60ZR17 αντίστοιχα.

Τον εξοπλισμό συμπληρώνουν έγχρωμη οθόνη TFT 3,5 ιντσών, φωτισμός εξ ολοκλήρου LED και θύρα USB-C 5V.

Η γκάμα Genuine Harley-Davidson® Motor Parts & Accessories προσφέρει δυνατότητες εξατομίκευσης, με πλαϊνές τσάντες Throw-Over Saddlebags συνολικής χωρητικότητας 7 λίτρων, Sissy Bar με μαξιλάρι πλάτης, διάφανη ζελατίνα και σέλες Reach®, Tallboy® και Brawler Solo Seat.

Διατίθενται επίσης αξεσουάρ Willie G Skull, τιμόνι Moto Handlebar και ατσάλινο προστατευτικό κινητήρα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα Sprint 440 στο harley-davidson-athens.gr όπως και στην επίσημη αντιπροσωπεία στη Harley-Davidson Athens (Λεωφόρο Ευελπίδων και Ηφαίστου 2, Κορωπί) όπου η νέα Sprint είναι πλέον διαθέσιμη.