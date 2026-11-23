Με διευρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα, μεγαλύτερη συμμετοχή ομάδων και αναβαθμίσεις στις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες, το Harley-Davidson Bagger World Cup ετοιμάζεται για τη δεύτερη χρονιά του, με σημαντικές αλλαγές που παρουσιάστηκαν στην EICMA 2026.

Στην EICMA 2026, η Harley-Davidson παρουσίασε το ολοκληρωμένο πλάνο αλλαγών για τη σεζόν του 2027 στο FIM Harley-Davidson Bagger World Cup Tuned by Dynojet. Μετά την κατάκτηση του πρώτου Τίτλου στην ιστορία του θεσμού από τον Archie McDonald, το ενιαίο πρωτάθλημα της αμερικανικής εταιρείας περνά στη δεύτερη χρονιά του με περισσότερους Διεθνείς αγώνες, βελτιωμένες αγωνιστικές μοτοσυκλέτες και νέες ευκαιρίες για ομάδες και θεατές.

Οκτώ αγωνιστικά Σαββατοκύριακα στο πρόγραμμα

Η Harley-Davidson διευρύνει το ημερολόγιο, επιδιώκοντας να ενισχύσει το ενδιαφέρον που δημιουργήθηκε από την πρώτη χρονιά του Bagger World Cup, να προσελκύσει νέο κοινό και να εδραιώσει ακόμη περισσότερο την παρουσία του πρωταθλήματος στους αγώνες MotoGP.

Η σεζόν θα ξεκινήσει και πάλι από το Grand Prix των ΗΠΑ, στις 23-25 Απριλίου, στην πίστα Circuit of The Americas (COTA), στο Austin του Texas. Θα προηγηθεί Επίσημη Δοκιμή προετοιμασίας στις 17 και 18 Απριλίου.

Στο πρόγραμμα προστίθενται τρεις νέοι Αγώνες: το Grand Prix της Γαλλίας στο Le Mans, το Grand Prix της Καταλονίας στην Βαρκελώνη και το Grand Prix της Πορτογαλίας στο Portimão, όπου θα πραγματοποιηθεί και ο τελευταίος Αγώνας της χρονιάς. Το ημερολόγιο συμπληρώνουν τα Grand Prix Ιταλίας, Ολλανδίας, Αυστρίας και Aragón, διατηρώντας τέσσερις από τις διοργανώσεις της πρώτης σεζόν.

Ο Jeffrey Schuessler, Διευθυντής των Παγκόσμιων Αγωνιστικών Προγραμμάτων της Harley-Davidson, δήλωσε:

«Για το 2027, επεκτείνουμε το Bagger World Cup σε οκτώ αγωνιστικά Σαββατοκύριακα και 16 Αγώνες, με τρεις νέες πίστες. Περισσότεροι αγώνες, περισσότερες ομάδες, περισσότεροι αναβάτες, περισσότεροι θεατές και μεγαλύτερος ανταγωνισμός: αυτή είναι η φιλοδοξία μας για τη δεύτερη σεζόν του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα αυξάνεται κατά δύο διοργανώσεις και εκτιμούμε ότι η συνολική προσέλευση των θεατών στα αγωνιστικά Σαββατοκύριακα θα αυξηθεί σχεδόν κατά 60%. Από περισσότερους από 800,000 θεατές το 2026, αναμένουμε να φτάσουμε περίπου τα 1.3 εκατομμύρια το 2027.

Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες σε συνεργασία με τις ομάδες και τους τεχνικούς συνεργάτες μας, επιδιώκοντας ακόμη καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Αυτή η προσπάθεια βρίσκεται στον πυρήνα της Harley-Davidson Factory Racing και των προϊόντων Screamin’ Eagle Parts & Accessories, καθώς μας επιτρέπει να αξιοποιούμε την τεχνογνωσία που αποκτάται στις πίστες για την εξέλιξη των μοτοσυκλετών και των προϊόντων υψηλών επιδόσεων που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Ωστόσο, η ανάπτυξη δεν αφορά μόνο τους αριθμούς, αλλά κυρίως τους ανθρώπους και τις σχέσεις που δημιουργούνται μέσα από τη μοτοσυκλέτα και τους αγώνες. Οι αντιπρόσωποί μας και τα παραρτήματα του H.O.G. (Harley Owners Group) έχουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Το Austin θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για τη συνάντηση ιδιοκτητών Harley-Davidson, αντιπροσώπων, μελών του H.O.G. και φίλων του MotoGP, εντός και εκτός πίστας, δημιουργώντας εμπειρίες που θα μπορούμε να επεκτείνουμε όσο μεγαλώνει το πρωτάθλημα».

Προσωρινό αγωνιστικό πρόγραμμα 2027

1ος Αγώνας | 23-25 Απριλίου – Grand Prix ΗΠΑ, COTA

2ος Αγώνας | 14-16 Μαΐου – Grand Prix Γαλλίας, Le Mans

3ος Αγώνας | 28-30 Μαΐου – Grand Prix Ιταλίας, Mugello

4ος Αγώνας | 11-13 Ιουνίου – Grand Prix Καταλονίας, Βαρκελώνη

5ος Αγώνας | 25-27 Ιουνίου – Grand Prix Ολλανδίας, Assen

6ος Αγώνας | 27-29 Αυγούστου – Grand Prix Αυστρίας, Red Bull Ring

7ος Αγώνας | 17-19 Σεπτεμβρίου – Grand Prix Aragón, MotorLand Aragón

8ος Αγώνας | 1-3 Οκτωβρίου – Grand Prix Πορτογαλίας, Portimão

Κάθε αγωνιστικό Σαββατοκύριακο θα περιλαμβάνει δύο Αγώνες με πλήρη βαθμολογία για το πρωτάθλημα, μία περίοδο Κατατακτήριων Δοκιμών και δύο περιόδους Ελεύθερων Δοκιμών.

Οι ομάδες και οι αναβάτες της δεύτερης χρονιάς

Το FIM Harley-Davidson Bagger World Cup έχει επιβεβαιώσει αρχικά τη συμμετοχή πέντε ομάδων με συνολικά 11 μοτοσυκλέτες για τη δεύτερη σεζόν. Στη λίστα συνδυάζονται οι ομάδες που συμμετείχαν ήδη στο πρωτάθλημα με νέες συμμετοχές.

Η προσωρινή λίστα περιλαμβάνει:

Joe Rascal – 3 μοτοσυκλέτες

Saddlemen Race Development – 3 μοτοσυκλέτες

Niti Racing – 3 μοτοσυκλέτες

KWR (Kyle Wyman Racing) – 1 μοτοσυκλέτα

Mad Monkey / Tobacco Road Harley-Davidson – 1 μοτοσυκλέτα

Περισσότερες επιδόσεις για το 2027

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές για τη νέα χρονιά είναι η εισαγωγή μιας σειράς τεχνικών αναβαθμίσεων, οι οποίες εξελίχθηκαν κατά την πρώτη αγωνιστική σεζόν, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη και νέες βελτιώσεις.

Η εξέλιξη ακολουθεί δύο κατευθύνσεις: αφενός τη συνεχή προσπάθεια της Harley-Davidson Factory Racing για υψηλότερες επιδόσεις και αφετέρου τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.

Οι βασικές αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν:

Κινητήρας: Αύξηση της μέγιστης ισχύος κατά περίπου 2-3%, ενώ το όριο περιστροφής ανεβαίνει από τις 7,000 στις 7,200 σ.α.λ.

Αύξηση της μέγιστης ισχύος κατά περίπου 2-3%, ενώ το όριο περιστροφής ανεβαίνει από τις 7,000 στις 7,200 σ.α.λ. Κιβώτιο ταχυτήτων: Περαιτέρω βελτιώσεις στη μετάδοση και νέος αισθητήρας quickshifter της Dynojet, που εξελίχθηκε από κοινού με την Harley-Davidson.

Περαιτέρω βελτιώσεις στη μετάδοση και νέος αισθητήρας quickshifter της Dynojet, που εξελίχθηκε από κοινού με την Harley-Davidson. Αναρτήσεις και οδική συμπεριφορά: Νέα καπάκια πιρουνιού που επιτρέπουν μεγαλύτερο εύρος ρύθμισης του ύψους του εμπρός μέρους, αναβαθμισμένα πίσω αμορτισέρ με ανεξάρτητες ρυθμίσεις απόσβεσης και τροποποιημένο ψαλίδι για καλύτερη πρόσφυση του πίσω τροχού.

Νέα καπάκια πιρουνιού που επιτρέπουν μεγαλύτερο εύρος ρύθμισης του ύψους του εμπρός μέρους, αναβαθμισμένα πίσω αμορτισέρ με ανεξάρτητες ρυθμίσεις απόσβεσης και τροποποιημένο ψαλίδι για καλύτερη πρόσφυση του πίσω τροχού. Ηλεκτρονικά: Σύστημα ενεργής παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, που θα παρέχει επιπλέον πληροφορίες στις ομάδες και τους αναβάτες.

Σύστημα ενεργής παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, που θα παρέχει επιπλέον πληροφορίες στις ομάδες και τους αναβάτες. Αξιοπιστία: Στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αντοχής των μοτοσυκλετών σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Παράλληλα, προγραμματίζονται και άλλες αλλαγές που θα ανακοινωθούν σύντομα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται σημαντικές αεροδυναμικές βελτιώσεις και αλλαγές στα πλαστικά μέρη, με στόχο τη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης και την καλύτερη συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας. Θα υπάρξουν επίσης εργονομικές βελτιώσεις, με περισσότερες δυνατότητες ρύθμισης στα χειριστήρια του τιμονιού, στη θέση των μαρσπιέ και στη διαμόρφωση της σέλας, ώστε κάθε αναβάτης να μπορεί να προσαρμόζει τη θέση οδήγησης στις προτιμήσεις του.

Όλες οι τεχνικές αναβαθμίσεις θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους συμμετέχοντες, διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού. Παράλληλα, η τεχνογνωσία που αποκτάται από τους αγώνες θα αξιοποιείται στην εξέλιξη μελλοντικών μοντέλων Harley-Davidson παραγωγής και προϊόντων υψηλών επιδόσεων Screamin’ Eagle.

Ο Jason Kehl, Τεχνικός Διευθυντής και επικεφαλής της ομάδας Harley-Davidson Factory Racing, δήλωσε:

«Από την αρχή αντιμετωπίσαμε το Bagger World Cup ως ένα αγωνιστικό πρόγραμμα που εξελίσσεται συνεχώς και δεν μένει ποτέ στάσιμο. Επιδιώκουμε διαρκώς καλύτερες επιδόσεις, είτε αυτό σημαίνει αύξηση της ισχύος, βελτίωση της πρόσφυσης του πίσω τροχού, αναβάθμιση των αναρτήσεων ή καλύτερη εργονομία για τον αναβάτη. Αυτή η συνεχής αναζήτηση επιδόσεων αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας στον τομέα της μηχανικής εξέλιξης και η συμμετοχή σε ένα πρωτάθλημα ενιαίου τύπου δεν αλλάζει αυτή την προσέγγιση.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής πολλών ομάδων με πανομοιότυπες μοτοσυκλέτες είναι ότι μπορούμε να αξιοποιούμε τις τεχνικές γνώσεις που προκύπτουν από τις διαφορετικές προσεγγίσεις και εμπειρίες τους. Οι παρατηρήσεις τους μάς βοηθούν να εντοπίζουμε νέες δυνατότητες βελτίωσης. Μάλιστα, ορισμένες από τις αλλαγές για το 2027, όπως η αύξηση του ορίου περιστροφής του κινητήρα και τα νέα καπάκια του πιρουνιού, προέκυψαν άμεσα από αυτή τη συνεργασία.

Συνδυάζουμε τις προτάσεις των ομάδων με τη δική μας σχεδιαστική και τεχνική εργασία, ώστε κάθε βελτίωση να είναι διαθέσιμη σε όλους τους συμμετέχοντες. Πέρα από το πρωτάθλημα, οι αγώνες μάς δίνουν τη δυνατότητα να εξελίσσουμε και να δοκιμάζουμε τεχνικές λύσεις σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Τα δεδομένα και η εμπειρία που συγκεντρώνουμε μπορούν να συμβάλουν στην εξέλιξη μελλοντικών μοτοσυκλετών Harley-Davidson παραγωγής και προϊόντων υψηλών επιδόσεων Screamin’ Eagle. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικότερα οφέλη του αγωνιστικού μας προγράμματος».

Η Dynojet νέος κεντρικός χορηγός – Συνεχίζεται η συνεργασία με την Dunlop

Η Dynojet, μακροχρόνιος τεχνικός και αγωνιστικός συνεργάτης της Harley-Davidson, αναλαμβάνει από το 2027 τον ρόλο του κεντρικού χορηγού του πρωταθλήματος. Έτσι, η επίσημη ονομασία του θεσμού διαμορφώνεται σε FIM Harley-Davidson Bagger World Cup Tuned by Dynojet.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας με τη Dunlop, η οποία θα συνεχίσει να είναι ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών. Εκτός από την παροχή των αγωνιστικών ελαστικών, η Dunlop θα εξακολουθήσει να προσφέρει τεχνική υποστήριξη απευθείας στις πίστες και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποστήριξη σε όλο το διευρυμένο Διεθνές πρόγραμμα.

Η εταιρεία θα συνεχίσει επίσης να υποστηρίζει το πρόγραμμα επιβράβευσης των συμμετεχόντων στο Harley-Davidson Bagger World Cup Racing Contingency Program powered by Dunlop.

Αποκλειστικές παροχές για τους φίλους του Bagger World Cup

Το Grand Prix των ΗΠΑ στο Circuit of The Americas (COTA), στις 23-25 Απριλίου, θα ανοίξει τη σεζόν του 2027, προσφέροντας παράλληλα μια ξεχωριστή εμπειρία στους ιδιοκτήτες Harley-Davidson και στους φίλους του MotoGP, με τη δυνατότητα να βρεθούν πιο κοντά στη δράση των αγώνων.

Το Harley-Davidson Bagger World Cup Fan Experience Pass περιλαμβάνει:

Δεσμευμένες θέσεις στην ειδική κερκίδα της Harley-Davidson στη στροφή 15.

Αποκλειστικό χώρο στάθμευσης για μοτοσυκλέτες.

Ασφαλή φύλαξη τεχνικού ρουχισμού και εξοπλισμού μοτοσυκλέτας.

Γύρο παρέλασης στην πίστα COTA με τη δική τους μοτοσυκλέτα.

Το πακέτο προσφέρει επίσης συναντήσεις με τους αναβάτες και δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων, οργανωμένες ξεναγήσεις στα paddock του Bagger World Cup, ευκαιρίες για αυτόγραφα, πρόσβαση στον χώρο φιλοξενίας της Harley-Davidson Factory Racing και στις δραστηριότητες Screamin’ Eagle, καθώς και ένα αποκλειστικό H-D Fan Pack.

Το τριήμερο Harley-Davidson Bagger World Cup Fan Experience Pass διατίθεται αυτή την περίοδο σε ειδική προνομιακή τιμή προπώλησης129 ευρώ, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους ηλεκτρονικά, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων, με τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις.

Τα μέλη του H.O.G. (Harley Owners Group) έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν το ίδιο τριήμερο πακέτο σε ειδική τιμή προπώλησης 94 ευρώ, μέσω της ιστοσελίδας μελών του H.O.G., επίσης μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων και με τους αντίστοιχους όρους συμμετοχής.