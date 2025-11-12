του Δημήτρη Διατσίδη

Λογότυπο του Πρωταθλήματος της Harley-Davidson, πρωτότυπο μοντέλο και 3 επίσημες ομάδες, μεταξύ των οποίων η Ιταλική Cecchini Racing, παρουσιάστηκαν στην EICMA στο Μιλάνο. 6 Γύροι στο παγκόσμιο ημερολόγιο, 2 Αγώνες ανά Σαββατοκύριακο.

Η Harley-Davidson επέλεξε την EICMA του Μιλάνου για να αποκαλύψει νέες λεπτομέρειες σχετικά με το Bagger World Cup: τη σειρά που, ξεκινώντας από το 2026, θα συνοδεύει το MotoGP σε 6 Γύρους του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.

Η σειρά έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο MotoAmerica, εφευρημένη από τον πρώην πρωταθλητή Wayne Rainey υπό το όνομα King of the Baggers.

Ξεκίνησε αρχικά ως ένας μοναδικός Αγώνας που διοργανώθηκε από το MotoAmerica σε συνεργασία με τις Harley-Davidson και Indian Motorcycle.

Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2020 στην πίστα WeatherTech Raceway Laguna Seca (Καλιφόρνια) κατά τη διάρκεια του τελευταίου Σαββατοκύριακου της σεζόν του MotoAmerica.

Η πρώτη αυτή έκδοση, σχεδιασμένη σχεδόν ως ένα θεαματικό πείραμα, σημείωσε τεράστια επιτυχία τόσο στο κοινό όσο και στα μέσα ενημέρωσης: 13 baggers (βαριές τουριστικές μοτοσυκλέτες τροποποιημένες για πίστα) αγωνίστηκαν, με τον Tyler O’Hara (Indian Challenger) να κερδίζει μπροστά από τον Hayden Gillim (Harley-Davidson).

Μετά τη μεγάλη επιτυχία, η κατηγορία King of the Baggers έγινε επίσημη σειρά του MotoAmerica από το 2021, με περισσότερους Γύρους στο ημερολόγιο και ομάδες που υποστηρίζονται απευθείας από τους κατασκευαστές.

2021: Πρώτη επίσημη σεζόν με 3 Γύρους.

2022: Η σειρά αποκτά δημοτικότητα, με περισσότερες επίσημες ομάδες και μεγάλη προβολή στα μέσα.

2023: Οι Indian και Harley-Davidson γίνονται πρωταγωνιστές, με αναβάτες όπως οι Kyle Wyman και Tyler O’Hara να μάχονται για τον Τίτλο.

2024: Το King of the Baggers γίνεται μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες του MotoAmerica, με 8 Γύρους και στόχο τη Διεθνή επέκταση – στόχο που πλέον υλοποιείται με το Harley-Davidson Bagger World Cup 2026.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση τον Αύγουστο και λίγες εβδομάδες αφότου επιβεβαιώθηκε η αποχώρησή της MotoE, η νέα κατηγορία των “bagger bikes”, που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έφτασε στην Ευρώπη το 2025, είναι έτοιμη για το μεγάλο παγκόσμιο βήμα.

Νέο λογότυπο και πρωτότυπο μοντέλο

Στην EICMA, η Harley-Davidson παρουσίασε το νέο λογότυπο του Bagger World Cup: μια σύγχρονη επανερμηνεία του θρυλικού Bar & Shield, ένα σήμα που συνδυάζει παράδοση και καινοτομία, σύμβολο της επιθυμίας της εταιρείας του Milwaukee να εισέλθει στο μέλλον των αγώνων χωρίς να ξεχνά τις ρίζες της.

Το λογότυπο συνοδεύτηκε από το πρωτότυπο μοντέλο της μοτοσυκλέτας – το απόλυτο αστέρι του περιπτέρου και η πρώτη γεύση από όσα θα δούμε στις πίστες το 2026.

3 επιβεβαιωμένες ομάδες, ανάμεσά τους και Ιταλική

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Harley-Davidson επιβεβαίωσε τις 3 πρώτες επίσημες ομάδες:

Cecchini Racing (Ιταλία), με επικεφαλής τον Francesco Cecchini (αναβάτης flat track με πολλούς Τίτλους) και τον πατέρα του Fabrizio (τεχνικό με μεγάλη εμπειρία στο MotoGP με την ομάδα Gresini),

Saddlemen Racing (Ηνωμένες Πολιτείες)

Joe Rascal Racing (Αυστραλία).

Η παρουσία της Cecchini Racing επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της Ιταλίας στο έργο και προσθέτει μια πινελιά Ιταλικού πάθους και τεχνογνωσίας σε μια σειρά Διεθνούς εμβέλειας.

Μάλιστα και άλλες γνωστές ομάδες του MotoGP, όπως η KLINT Forward συζητούν τη συμμετοχή τους, με το κόστος για δύο μοτοσυκλέτες και τη σχετική υποστήριξη από το εργοστάσιο των ΗΠΑ, να ανέρχεται στα 800,000€!

6 Γύροι στο ημερολόγιο του MotoGP 2026

Το Harley-Davidson Bagger World Cup θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των Σαββατοκύριακων του MotoGP, με δύο Αγώνες ανά Γύρο, συνολικά 12 Αγώνες στις πιο εμβληματικές πίστες του κόσμου.

Προσωρινό ημερολόγιο 2026:

GP of the Americas – Circuit of the Americas (ΗΠΑ), 27–29 Μαρτίου

Italian GP – Mugello (Ιταλία), 29–31 Μαΐου

Dutch GP – TT Circuit Assen (Ολλανδία), 26–28 Ιουνίου

British GP – Silverstone (Ηνωμένο Βασίλειο), 7–9 Αυγούστου

GP of Aragon – MotorLand Aragón (Ισπανία), 28–30 Αυγούστου

GP of Austria – Red Bull Ring (Αυστρία), 18–20 Σεπτεμβρίου



Η Harley-Davidson επιστρέφει στο MotoGP

Για την Harley-Davidson, το Bagger World Cup αντιπροσωπεύει μια νέα πρόκληση σε αθλητικό και επικοινωνιακό επίπεδο. Μετά από χρόνια απουσίας από τη Διεθνή σκηνή, η Αμερικανική μάρκα επιστρέφει στις πίστες του MotoGP, φέρνοντας μαζί της την αγωνιστική της κληρονομιά και τη γνήσια φιλοσοφία “Made in USA”.

Η νέα σειρά στοχεύει να συνδυάσει διασκέδαση, δύναμη και στυλ, επανερμηνεύοντας το αγνό πνεύμα της Harley-Davidson με σύγχρονο τρόπο. Το μέλλον των αγώνων bagger μόλις ξεκίνησε — και υπόσχεται να είναι θορυβώδες, θεαματικό και, πάνω απ’ όλα, Διεθνές.

Γιατί είναι επιτυχημένη;

Η κατηγορία King of the Baggers κατάφερε να συνδυάσει τη διασκέδαση, την Αερικανική ταυτότητα και τον πραγματικό ανταγωνισμό. Οι μοτοσυκλέτες ζυγίζουν νορμάλ πάνω από 270 κιλά, αλλά μεταμορφώνονται με αγωνιστικές αναρτήσεις, φρένα και ελαστικά, προσφέροντας μια μοναδική αντίθεση σε σχέση με τις παραδοσιακές superbikes.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχει γίνει μία από τις πιο εμβληματικές και viral αγωνιστικές φόρμουλες της μοτοσυκλετιστικής σκηνής των τελευταίων ετών.