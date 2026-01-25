του Δημήτρη Διατσίδη

Η Harley-Davidson προχωρά στις προετοιμασίες για το νέο Πρωτάθλημα που θα γίνεται μαζί με τους Αγώνες του MotoGP!

Niti Racing προστίθεται στη λίστα, η πλειονότητα των Γύρων θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή, ενώ ξεκινούν οι πωλήσεις για αποκλειστικά πακέτα εισιτηρίων για τους φιλάθλους

Το εναρκτήριο Harley-Davidson Bagger World Cup έρχεται το 2026. Καθώς η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται, η Harley-Davidson και το MotoGP™ ανακοινώνουν με ενθουσιασμό σημαντικά νέα ορόσημα για την πρώτη σεζόν του θεσμού: μια νέα ομάδα, το πρόγραμμα του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου και αποκλειστικά πακέτα εισιτηρίων για όλους τους 6 Γύρους του πρωταθλήματος 2026.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ GRΙD ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ: προσθήκη νέας ομάδας

Η Harley-Davidson επιβεβαίωσε συμφωνία με την Niti Racing (Ινδονησία), η οποία προστίθεται στις ήδη ανακοινωμένες ομάδες Saddlemen Race Development (ΗΠΑ), Cecchini Racing Garage (Ιταλία) και Joe Rascal Racing (Αυστραλία) στη λίστα των προσωρινών συμμετοχών.

Η Niti Racing εισέρχεται στο Bagger World Cup ως η πρώτη ομάδα της Ινδονησίας στη σκηνή του MotoGP™, φέρνοντας μια τολμηρή νέα ταυτότητα στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Βασισμένη σε ισχυρά θεμέλια Εθνικής αγωνιστικής ανάπτυξης και επαγγελματικής λειτουργίας ομάδας, η Niti Racing εκφράζει τη φιλοδοξία της Ινδονησίας να ανταγωνιστεί, να εξελιχθεί και να πρωταγωνιστήσει σε Διεθνές επίπεδο. Συνδυάζοντας την Ινδονησιακή/Εθνική κληρονομιά με τη σύγχρονη αγωνιστική αριστεία, η Niti Racing φέρνει φρέσκια ενέργεια, παγκόσμιο όραμα και μακροπρόθεσμη δέσμευση στο μέλλον των παγκόσμιων αγώνων μοτοσυκλέτας.

Ως επιπλέον ενίσχυση για την εναρκτήρια σεζόν, η Joe Rascal Racing έλαβε έγκριση να επεκτείνει τη συμμετοχή της από 2 σε 3 αναβάτες, ενδυναμώνοντας περαιτέρω το συνολικό grid για τη χρονιά του ντεμπούτου.

«Με την προσθήκη της Niti Racing και την έγκριση 3ου αναβάτη για την Joe Rascal Racing, η προσωρινή λίστα συμμετοχών αριθμεί πλέον 4 ομάδες και 9 αναβάτες», δήλωσε ο Jeffrey Schuessler, Global Director of Racing Programs της Harley-Davidson. «Αυτό μας δίνει μια ισχυρή και ανταγωνιστική βάση για τον πρώτο χρόνο και, με τις συνεχιζόμενες συζητήσεις με επιπλέον ομάδες, ενθαρρυνόμαστε από το επίπεδο παγκόσμιου ενδιαφέροντος καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε τη σειρά με δομημένο και βιώσιμο τρόπο».

Η προσωρινή λίστα αναβατών θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ: αγώνες Σάββατο–Κυριακή στους περισσότερους Γύρους

Η επόμενη σημαντική ανακοίνωση αφορά το πρόγραμμα, με τη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν να ακολουθεί τη διεξαγωγή αγώνων Σάββατο–Κυριακή. Εξαίρεση αποτελεί το Ιταλικό Grand Prix στο Mugello.

Στα Grand Prix Ηνωμένων Πολιτειών, Ολλανδίας, Μεγάλης Βρετανίας, Αραγονίας και Αυστρίας, το αγωνιστικό τριήμερο θα έχει την εξής μορφή:

Παρασκευή: Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1 και Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2

Σάββατο: Κατατακτήριες δοκιμές γύρω στο μεσημέρι, ακολουθούμενες από τον 1ο Αγώνα το απόγευμα, αμέσως μετά το MotoGP™ Tissot Sprint

Κυριακή: 2ος Αγώνας, είτε το πρωί είτε το απόγευμα, ανάλογα με τη διοργάνωση

Στο Ιταλικό Grand Prix στο Mugello, θα ισχύσει τροποποιημένο προγραμμα:

Παρασκευή: ΕΔ1, ΕΔ2 και Κατατακτήριες

Σάββατο: 1ος και 2ος Αγώνας Bagger World Cup



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: οι πωλήσεις άνοιξαν

Για τους φιλάθλους που μετρούν αντίστροφα τις ημέρες, τα ειδικά πακέτα εισιτηρίων του Harley-Davidson Bagger World Cup είναι πλέον διαθέσιμα και για τις 6 διοργανώσεις του εναρκτήριου ημερολογίου, προσφέροντας αποκλειστική πρόσβαση και ξεχωριστές εμπειρίες.

Κάθε πακέτο εισιτηρίων περιλαμβάνει:

Πρόσβαση σε κερκίδα με branding Harley-Davidson

Ειδικό χώρο στάθμευσης μοτοσυκλετών

Φύλαξη κράνους και μπουφάν (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Αποκλειστικό Harley-Davidson Fan Pack

Πρόσβαση στο paddock και στα γκαράζ των ομάδων

Πρόσβαση στο MotoGP™ και στη νέα Harley-Davidson Fan Zone

Οι τιμές και η διαθεσιμότητα βρίσκονται στις αντίστοιχες σελίδες κάθε Grand Prix:

United States – Circuit of the Americas (Austin): 27–29 Μαρτίου

Italy – Autodromo Internazionale del Mugello: 29–31 Μαΐου

Netherlands – TT Circuit Assen: 26–28 Ιουνίου

Great Britain – Silverstone Circuit: 7–9 Αυγούστου

Aragón (Spain) – MotorLand Aragon: 28–30 Αυγούστου

Austria – Red Bull Ring: 18–20 Σεπτεμβρίου (Γύρος Πρωταθλήματος)

Τα πακέτα εισιτηρίων είναι περιορισμένα και οι φίλαθλοι προτρέπονται να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους!