Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Υπάρχουν σπάνιες μοτοσυκλέτες, αλλά υπάρχουν και μοτοσυκλέτες τόσο σπάνιες που αγγίζουν τα όρια του μύθου.

Μια από αυτές είναι η αγωνιστική Harley Davidson 8-Valve Board Track Racer του 1916 που έτρεχε σε αγώνες που γίνονταν σε οβάλ ξύλινες πίστες.

Η αγώνες μοτοσυκλέτας Board Track ήταν εξαιρετικά δημοφιλείς στις Η.Π.Α. στις αρχές του προηγούμενου αιώνα (δεκαετίες 1910 & 1920).

Η Harley Davidson κατασκεύασε μόνο έξι 8-Valve Board Track Racer και όλες ήταν για αγωνιστική χρήση από την ομάδα του εργοστασίου.

Σήμερα, πιστεύεται ότι σώζεται μόνο μια πλήρης μοτοσυκλέτα, κάτι που την κάνει όχι μόνο σπάνια αλλά αναμφισβήτητα μία από τις πιο ιστορικά σημαντικές μοτοσυκλέτες στον πλανήτη.

Με όλα τα παραπάνω είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί, όταν το σφυρί έπεσε στην πιο πρόσφατη δημοπρασία, αυτή η μοναδική μοτοσυκλέτα του Fred Lange Restorations έφτασε σε εξαψήφια τιμή.

Ο θρύλος της 8-Valve Board Track Racer σφυρηλατήθηκε στις πίστες της Αμερικής, όπου οι μοτοσυκλέτες βρυχώνταν στις ξύλινες οβάλ πίστες με ταχύτητες που ήταν εξωπραγματικές για την εποχή.

Χωρίς φρένα, χωρίς αναρτήσεις και χωρίς συμπλέκτη, οι αγώνες πίστας ήταν απόλυτα πρωτόγονοι επικίνδυνοι.

Το 1916, αυτή η 8-Valve Board Track Racer κέρδισε τον αγώνα 300 μιλίων Dodge City, σημειώνοντας χρόνο ρεκόρ 3 ωρών, 45 λεπτών και 36 δευτερολέπτων.

Ήταν η ταχύτερη μοτοσυκλέτα στον κόσμο και η απάντηση της Harley στην κυριαρχία της Indian στις ξύλινες οβάλ πίστες.

Αναβάτης ήταν ο Irving Janke και η μέση ωριαία ταχύτητά του ήταν 130 χλμ./ώρα, πριν από εκατό χρόνια!

Αυτό που την έκανε ακόμη πιο σοκαριστική ήταν η τιμή. Με πέντε φορές το κόστος μιας συγκρίσιμης Indian, η Harley 8-Valve δεν ήταν απλώς ακριβή, αλλά και μοναδική.

Μόνο οι εργοστασιακοί αναβάτες της Harley μπορούσαν να αποκτήσουν μία, καθιστώντας την μια καθαρά αγωνιστική μοτοσυκλέτα απλησίαστη για το κοινό.

Ήταν η Harley-Davidson στην πιο φιλόδοξη και ανταγωνιστική της μορφή, διεκδικώντας την κορυφή του πρώιμου αμερικανικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ήταν ένα από τα αρχικά παραδείγματα νίκης την Κυριακή, πώλησης τη Δευτέρα, και δεν ήταν μόνο γρήγορη αλλά, όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας, είναι και πανέμορφη.

Μεταφερόμαστε στο σήμερα και το έργο της διατήρησης αυτού του κομματιού ιστορίας των δύο τροχών έπεσε στα ικανά χέρια του Fred Lange.

Γνωστός σε όλο τον κόσμο για τις σχολαστικές αναπαλαιώσεις του, ο Lange έχει αφιερώσει περισσότερες από τρεις δεκαετίες στην αναβίωση των πρώιμων Harley-Davidson από το 1900 έως το 1929.

Το σύνθημα του, «ανασταίνοντας το παρελθόν, διατηρώντας το μέλλον», δεν είναι απλώς μάρκετινγκ, είναι μια φιλοσοφία που ισχύει για κάθε project που αναλαμβάνει.

Στα 79 του χρόνια, το βιογραφικό του Lange μοιάζει με ερωτική επιστολή για τις vintage μοτοσικλέτες.

Έχει οδηγήσει από ακτή σε ακτή τις Η.Π.Α., με το Motorcycle Cannonball, δύο φορές, οδηγώντας μοτοσυκλέτες ενός αιώνα που ανακατασκεύασε ο ίδιος.

Έχει οδηγήσει κινητήρες στο Bonneville, έχει περάσει μια ζωή βυθισμένος στη μυρωδιά του λαδιού, στην αίσθηση των εργαλείων και στην επιδίωξη της αυθεντικότητας.

Αλλά η πραγματική του εμμονή είναι οι αγώνες σε ξύλινες οβάλ πίστες.

Παρασυρμένος από την τρέλα των αναβατών που διακινδυνεύουν τη ζωή τους σε ξύλινες πίστες με κλίση 60 μοιρών, προς το εσωτερικό, ο Lange έχει θέσει ως αποστολή του να κρατήσει ζωντανό αυτό το επικίνδυνο κεφάλαιο της ιστορίας μέσω των αποκαταστάσεών του.

Η αλήθεια είναι ότι χωρίς άντρες σαν τον Lange, οι ιστορίες και οι μοτοσυκλέτες εκείνης της εποχής θα ήταν πλέον άγνωστες.

Το κατάστημα του κοντά στη Σάντα Μαρία της Καλιφόρνια είναι κάτι περισσότερο από ένα εργαστήριο, είναι ένας καθεδρικός ναός για την πρώιμη μοτοσικλέτα.

Με 900 τετραγωνικά μέτρα χώρου αφιερωμένου στη συγκόλληση, την κατεργασία, την κατασκευή και τη βαφή, κάθε εργασία αποκατάστασης μπορεί να γίνει εσωτερικά.

Είναι η μάχη ενός ανθρώπου ενάντια στον χρόνο, διασφαλίζοντας ότι οι μοτοσυκλέτες που διαφορετικά θα διαλυόντουσαν σε ξεχασμένα κειμήλια θα ξαναζωντανέψουν σε πλήρη, λειτουργική δόξα.

Και αυτή η 8-βάλβιδη 8-Valve Board Track Racer αγωνιστική μοτοσικλέτα του 1916 είναι το στολίδι του.

Η συγκεκριμένη αποκατάσταση καταγράφεται σε ένα βιβλίο, που παρακολουθεί τη διαδικασία από τις σκουριασμένες αρχές μέχρι η προσοχή στις λεπτομέρειες και το φινίρισμα σε κορυφαίο επίπεδο.

Πιστός στη φιλοσοφία του, ο Lange διατήρησε κάθε αρχικό κομμάτι της 8-Valve Board Track Racer όπου ήταν είναι δυνατόν, κατασκευάζοντας εξαρτήματα μόνο όταν δεν υπήρχε άλλη επιλογή.

Και όπως φαίνεται από το τελικό αποτέλεσμα, η δέσμευσή του να κατασκευάζει εξαρτήματα με πιστότητα εποχής είναι άψογη.

Από το πολυτελές δέρμα της σέλας, μέχρι το άψογο χρώμα και τον εκρηκτικό 8βάλβιδο κινητήρα V-Twin με το μανιατό της Bosch.

Το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι απλώς μια ανακαίνιση, είναι μια ανάσταση.

Η μοτοσυκλέτα στέκεται σήμερα σχεδόν ακριβώς όπως ήταν όταν έκανε θραύση στο Dodge City πριν από έναν αιώνα.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια μοτοσυκλέτα με μεγαλύτερη παρουσία.

Κάθε γραμμή, κάθε βίδα, κάθε γρατσουνιά αφηγείται μια ιστορία για την πρώτη και πιο τολμηρή προσπάθεια της Harley-Davidson να κυριαρχήσει τους αγώνες.

Μία από τις έξι κατασκευασμένες, η μοναδική 8-Valve Board Track Racer που σώζεται ολοκληρωμένη και αναπαλαιωμένη από το πιο σεβαστό όνομα στις πρώτες Harley-Davidson, αυτή η δικύλινδρη αερόψυκτη V2 8βάλβιδη μοτοσυκλέτα πίστας του 1916 δεν είναι απλώς σπάνια.

Είναι η ζωντανή απόδειξη μιας εποχής που οι άνθρωποι, το ξύλο και ο χάλυβας συγκρούονταν στην επιδίωξη της ταχύτητας και όταν η Harley-Davidson ήταν πρόθυμη να ρισκάρει τα πάντα για να κερδίσει.