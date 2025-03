Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Harley-Davidson έκανε μια παρουσίαση της CVO Road Glide RR του 2025 – με το όνομα RR να σημαίνει Race Replica.

Αυτή η Harley προσφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αγωνιστικής μοτοσυκλέτας που τρέχει στους Αγώνες King of the Baggers, διαθέτοντας τον μεγαλύτερο κινητήρα στην ιστορία της Motor Co., και είναι μια από τις πιο ακριβές μοτοσυκλέτες που έχει η μεγάλη επωνυμία κατασκευαστή τον τελευταίο καιρό.

Η Harley δεν ακολουθεί την μέτρηση των κυβικών εκατοστών για να δηλώσει τη χωρητικότητα του κινητήρα της, αλλά χρησιμοποιεί κυβικές ίντσες, ακριβώς όπως και τα αυτοκίνητα στην Αμερική.

Και η CVO Road Glide RR δεν είναι διαφορετική, με τον κινητήρα 131 κυβικών ιντσών Screamin’ Eagle.

Μετατρέποντας τις 131 κυβικές ίντσες η χωρητικότητα αυτή είναι 2,147 κυβικά εκατοστά και όλος αυτός ο κυβισμός προσφέρει 153 ίππους και 204 Nm ροπής!

Όλα αυτά σημαίνουν ότι αυτός είναι ο πιο ισχυρός κινητήρας που έχει προσφέρει ποτέ η Harley-Davidson από το εργοστάσιο.

Οι επιδόσεις αυτές επιτυγχάνονται μέσω μιας σειράς εξαρτημάτων που προσφέρονται από την Harley για να κάνουν τις μοτοσυκλέτες γρηγορότερες και τα οποία σχεδιάστηκαν, κατασκευάστηκαν και παράχθηκαν από την ομάδα King of the Baggers της μάρκας.

Υπάρχουν νέοι εκκεντροφόροι, υγρόψυξτες κεφαλές κυλίνδρων, πλήρως μηχανικά κατεργασμένοι θάλαμοι καύσης και θυρίδες εισαγωγής βελτιωμένες για καλύτερη ροή αέρα με μια διαδικασία κατεργασίας εμπνευσμένη από αγώνες.

Το σώμα γκαζιού είναι 68mm με αλουμινένιο σύστημα εισαγωγής και το μικρότερο γρανάζι του κιβωτίου προσφέρει ακόμη καλύτερη επιτάχυνση από στάση.

Η CVO Road Glide RR έχει επίσης εξάτμιση Akrapovic τιτανίου και σύμφωνα με την Harley, είναι νόμιμη σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ.

Η ισχύς και η ροπή μεταφέρεται μέσω ενός νέου κιβωτίου ταχυτήτων Screamin’ Eagle Racing King 6 ταχυτήτων που προέρχεται κυριολεκτικά από τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες της ομάδας.

Τα πίσω αμορτισέρ της Ohlins προεξέχουν από τις βαλίτσες έχοντας τη δυνατότητα όλων των ρυθμίσεων όπως και τα στελέχη του πιρουνιού μπροστά.

Σύμφωνα με τη μάρκα, οι μπροστινές αναρτήσεις είναι οι 43mm Ohlins FGR 253 Hypersport Superbike, αναρτήσεις που κατασκευάστηκαν σε συνεργασία με την εταιρεία ανάρτησης και καταλήγουν σε 4-πίστονες δαγκάνες Brembo GP4-RX.

Η πίσω ανάρτηση χρησιμοποιεί τις εξαιρετικές απομακρυσμένες δεξαμενές εκτόνωσης (Piggyback) της Ohlins που έχουν οι αγωνιστικές μοτοσυκλέτες και καταλήγουν σε ένα πλήρως μηχανικά κατεργασμένο ψαλίδι και σε μια μοναδική 4-πίστονη δαγκάνα της Brembo.

Όλα τα υπόλοιπα μέρη είναι από ανθρακονήματα. Οι βαλίτσες, τα προστατευτικά φτερά, ακόμα και η βάση της σέλας είναι από ανθρακονήματα.

Όλα αυτά τα ανθρακονήματα, συμβάλουν στον περιορισμό του βάρους της Harley, όπως και τα εξαρτήματα από κατεργασμένο αλουμίνιο, με αποτέλεσμα η CVO Road Glide RR να είναι 22.7 κιλά πιο ελαφριά σε σχέση με την κανονική CVO Road Glide.

Η Harley-Davidson θα ζητήσει 110,000$ (102,800 €) για κάθε CVO Road Glide RR του 2025, κάνοντάς την μία από τις πιο ακριβές Harley που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.

Θα είναι επίσης εξαιρετικά περιορισμένη σε μόνο 131 μονάδες.

Πρώτοι σε σειρά θα είναι οι κορυφαίοι έμποροι της Αμερικής – αυτό το μοντέλο είναι διαθέσιμο μόνο στις ΗΠΑ – καθώς έχουν το πρώτο δικαίωμα να την αποκτήσουν.

Μετά από αυτό, θα υπάρξει κλήρωση για τους πελάτες που θα αιτηθούν το προνόμιο της ιδιοκτησίας.