του Δημήτρη Διατσίδη

Με την ευκαιρία της επίσκεψης στην Ελλάδα του Ηarley Davidson Demo Truck 2025* επισκεφθήκαμε το νέο επίσημο κατάστημα Harley Davidson στην Αττική όπου είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε στην Ελλάδα τις νέες Adventure Touring Pan America 1250 της Harley Davidson.

Επίσης ενημερωθήκαμε από τον Κωνσταντίνο Καλατζόπουλο (Εμπορικός Διευθυντής Harley Davidson) και τον Κωνσταντίνο Νούσια, (Διευθυντής Μάρκετινγκ Ομίλου Φάις), για τις δυνατότητες και υπηρεσίες που προσφέρει ο νέος αυτός ”ναός” της μοτοσυκλετιστικής κουλτούρας αλλά και τις νέες Adventure Touring της Harley Davidson.

Το νέο κατάστημα Harley-Davidson

Το νέο dealership στην Αττική ανήκει στον Όμιλο Φάις** και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ηφαίστου 2 και Λεωφόρου Ευελπίδων στο Κορωπί.

Το νέο κάθετο κατάστημα, σε έναν χώρο 1.200 τ.μ. διαθέτει όλα τα στοιχεία που ορίζουν τις έννοιες biker (μοτοσυκλετιστής) και Harley-Davidson.

Από τις πιο πρόσφατες μοτοσυκλέτες του brand, τα αυθεντικά είδη ένδυσης και αξεσουάρ, και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες ειδικευμένου σέρβις για όλα τα μοντέλα του θρυλικού κατασκευαστή από τις ΗΠΑ μέχρι και σημείο εστίασης καφέ Harley Davidson.

Αυτό που κρατήσαμε από την συνολική εικόνα και την παρουσίαση ήταν η πληρότητα των εγκαταστάσεων, ο επαγγελματισμός των στελεχών και εργαζόμενων στη νέα Harley Davidson και το πλήρες στοκ σε μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ανταλλακτικά της μάρκας, κάτι που πραγματικά είχαν λείψει τα τελευταία χρόνια από την Ελληνική αγορά.

Στη συνέχεια οδηγήσαμε, σε μια σύντομη άλλα περιεκτική διαδρομή, τις Adventure Touring Pan America 1250 Special, Pan America 1250 ST και την πλούσια και μοναδική έκδοση CVO Pan America.

Κατά τη διάρκεια του Harley Davidson Demo Truck Experience 2025 στην Αθήνα είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε και τη νέα Sport Harley Davidson Nightster καθώς και την Touring Street Glid, άλλα για τα συγκεκριμένα μοντέλα θα επανέλθουμε με ξεχωριστό άρθρο.

Η γκάμα Harley Davidson Pan America 1250

Οι σειρά των Adventure μοντέλων Pan America της Harley Davidson ξεχωρίζει στη γκάμα του Αμερικάνου κατασκευαστή μιας και δεν ανήκει σε καμία από τις, κλασικές για Harley, κατηγορίες των Cruiser, Sportster ή Trike.

Η Pan America αποτελεί την πρόταση του Αμερικάνου κατασκευαστή στην δυναμική κατηγορία των μοτοσυκλετών adventure και περιλαμβάνει τις τρεις παρακάτω εκδόσεις:

Pan America 1250 ST – H Crossover έκδοση με τροχούς 17” εμπρός και πίσω, χυτές ζάντες και αναρτήσεις της Showa.

– H έκδοση με τροχούς 17” εμπρός και πίσω, χυτές ζάντες και αναρτήσεις της Showa. Pan America 1250 Special – H στάνταρ advnenture έκδοση με τροχούς 19” εμπρός και 17” πίσω, χυτούς ή με ακτίνες, που φοράνε ελαστικά tubeless, είναι επίσης εξοπλισμένη με ημιενεργές αναρτήσεις της Showa και προστατευτικά κάγκελα.

– H στάνταρ advnenture έκδοση με τροχούς 19” εμπρός και 17” πίσω, χυτούς ή με ακτίνες, που φοράνε ελαστικά είναι επίσης εξοπλισμένη με ημιενεργές αναρτήσεις της Showa και προστατευτικά κάγκελα. CVO Pan America – Η κορυφαία έκδοση με πλουσιότατο στάνταρ εξοπλισμό που περιλαμβάνει ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες ημιενεργές αναρτήσεις της Showa, σετ τριπλέτα βαλίτσες, πρστατευτικά κάγκελα, και αποκλειστικό χρωματισμό Carbon Blue, με την υπογραφή του τμήματος Harley-Davidson Custom Vehicle Operations (CVO)

Όλες οι εκδόσεις, ST, Special και CVO είναι εξοπλισμένες με το σύγχρονο V2 (με περιεχόμενη γωνία 60°) υγρόψυκτο κινητήρα Revolution Max 1250 της Harley Davidson που αποδίδει σχεδόν 150 ίππους και περισσότερα από 13 kg.m ροπής από 1.252 κ.εκ.

Το κιβώτιο ταχυτήτων έχει 6 σχέσεις ο συμπλέκτης έχει σύστημα Drag-Torque Slip Control System (C-DSCS) που δεν αφήνει τον πίσω τροχό να γλιστρήσει στο κλείσιμο του γκαζιού ή/και στα κατεβάσματα σχέσεων και η τελική μετάδοση γίνεται με αλυσίδα.

Τα φρένα σε όλες τις εκδόσεις είναι της Brembo με ακτινικές δαγκάνες εμπρός και φυσικά δικάναλο Cornering ABS, μπροστινό σύστημα της Showa με καλάμια διαμέτρου 47 χιλιοστών και μονό πίσω αμορτισέρ, επίσης της Showa.

Ο πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός ασφαλείας περιλαμβάνει: quickshifter, Vehicle Hold Control (VHC), Cornering Enhanced Anti-lock Brake System (C-ABS), Traction Control System (TCS), DSCS, Electronic Linked Braking (ELB) και Wheel Lift Mitigation.

Επίσης στο στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται: οθόνη TFT 6,8 ιντσών, φώτα LED, Adaptive Headlight, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών TPMS και θύρα φόρτισης.

Οδική δοκιμή

Η διαδρομή από το κατάστημα προς το Λαύριο και πίσω περιλάμβανε κομμάτια σε ανοικτούς δρόμους, Λεωφόρος Λαυρίου, όπου είχαμε την ευκαιρία να καταλάβουμε τον τρόπο απόδοσης του κινητήρα και τις επιδόσεις, κομμάτια με στροφές σε στενό επαρχιακό δόμο και ένα μικρό σύντομο κομμάτι στη Λεωφόρο Ευελπίδων με αρκετή κυκλοφορία σε συνθήκες σχεδόν πόλης.

Σίγουρα δεν είχαμε το χρόνο για πλήρη δοκιμή άλλα σε αυτά τα περίπου 100 χιλιόμετρα που διανύσαμε προλάβαμε να σχηματίσουμε μια σχεδόν πλήρη εικόνα για τις δυνατότητες και τον χαρακτήρα της σειράς Adventure Touring Pan America της Harley Davidson.

Φυσικά δεν ήταν η πρώτη επαφή με τη σειρά Pan America μιας και ήδη είχαμε οδηγήσει τα περισσότερα νέα 2025 μοντέλα της Harley Davidson, ανάμεσά τους και τις νέες Adventure Touring, κατά τη διάρκεια του Harley Davidson Demo Truck Experience 2025 τον Απρίλιο στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Με την ευκαιρία αναφέρουμε ότι η σειρά Adventure Touring Pan America 1250 της Harley Davidson ξεχωρίζει από τη μοναδική εμφάνιση που καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα ξεχωριστή χωρίς να είναι δείχνει ”ιδιαίτερη”.

Επίσης πιστεύουμε ότι τα στοιχεία της μοτοσυκλέτας, απόδοση, επιδόσεις, εξοπλισμός και τιμές είναι ξεκάθαρα μέσα στα όρια της αγοράς των premium adventure μοτοσυκλετών.

Ξεκινάμε την ”corssover” Pan America 1250 ST που είναι και η καταλληλότερη, κατά τη γνώμη μας, εκδοσή για καθημερινή χρήση στην πόλη άλλα και σε κάθε διαδρομή που δεν περιλαμβάνει χώμα.

Η Pan America 1250 ST, με τροχούς 17” εμπρός και πίσω, χυτές ζάντες και ρυθμιζόμενες αναρτήσεις της Showa, ήταν συμπτωματικά και η έκδοση που οδηγήσαμε περισσότερο, είναι μια μοτοσυκλέτα που πραγματικά θα διαλέγαμε για ”καθημερινή χρήση”.

Μια μοτοσυκλέτα με κινητήρα που προσφέρει άφθονη ροπή και δύναμη από τις χαμηλέ στροφές, χαρακτηριστικό που κάνει την κίνηση μέσα στην πόλη εύκολη και ευχάριστη.

Η οδική συμπεριφορά είναι επίσης εύκολη μιας και το βάρος έχει κρατηθεί σχετικά χαμηλά στα 230 κιλά (στεγνό) και το ύψος της σέλας στα 825 χιλιοστά επιτρέπει σχεδόν σε όλους να πατάνε άνετα και τα δυο πόδια κάτω.

Επίσης είναι και η πιο προσιτή οικονομικά έκδοση με τιμή που ξεκινάει από τα 25.490€.

Τέλος αυτό που μας έκανε πολύ καλή εντύπωση ήταν η προστασία που προσφέρει η μικρή άλλα σωστά σχεδιασμένη ζελατίνα του φέρινγκ.

Επόμενη ήταν η Pan America 1250 Special, η στάνταρ daventure έκδοση, με τιμή που ξεκινάει από τα 25.490€ μάλιστα η συγκεκριμένη ήταν εξοπλισμένη με έξτρα τροχούς 19” εμπρός και 17” πίσω με ακτίνες που φόραγαν ελαστικά tubeless.

H 1250 Special πέρα από τον μεγαλύτερο τροχό (19”) εμπρός είναι εξοπλισμένη και με ελαστικά με πιο on off προσανατολισμό και με στάνταρ χυτές αλουμινένιες ζάντες, οι τροχοί με ακτίνες είναι optional.

Επίσης έχει σαν στάνταρ εξοπλισμό τις πλήρως ρυθμιζόμενες ημιενεργητικές αναρτήσεις της Showa.

Στο δρόμο το μεγαλύτερο βάρος, 242 κιλά, και ο μεγαλύτερος τροχός εμπρός θα έπρεπε να κάνουν κάποια αημαντική διαφορά στη συμπεριφορά.

Διαφορά που δεν ήταν, τουλάχιστον στη διαδρομή που κάναμε σημαντική, οπότε καταλήξαμε ότι η Special ήταν και η προτιμητέα έκδοση για κάθε χρήση και διαδρομή

Από καθαρή σύμπτωση η Pan America 1250 Special, η συγκεκριμένη με τροχούς με ακτίνες, 19” εμπρός και 17” πίσω, ήταν και η μοτοσυκλέτα που οδηγήσαμε λιγότερο, απλά γιατί δεν έτυχε, οπότε κρατάμε μαι μικρή επιφύλαξη για την σύγκριση με την ST.

Τέλος η κορυφαία και αποκλειστική έκδοση CVO Pan America, που έχει σαν βάση την Special άλλα πλουσιότατο στάνταρ εξοπλισμό, είναι και η βαρύτερη 284 κιλά και φυσικά και αυτή με την υψηλότερη τιμή που ξεκινάει από τα 33.900€.

Ο πλήρης στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει: ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις της Showa, σετ τριπλέτα βαλίτσες, προστατευτικά κάγκελα σε χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, πρόσθετους προβολείς LED και αποκλειστικό χρωματισμό Carbon Blue, με την υπογραφή του τμήματος Harley-Davidson Custom Vehicle Operations (CVO).

Όλα τα παραπάνω σίγουρα θα εκτιμηθούν από αυτούς που θέλουν να ξεχωρίζουν και σχεδιάζουν να κάνουν πραγματικά μεγάλα ταξίδια, χωρίς συμβιβασμούς στις ανέσεις και τους διαθέσιμους χώρους φόρτωσης.

Φυσικά ο πλουσιότατος εξοπλισμός πέρα από τις ανέσεις προσθέτει και βάρος που εδώ φθάνει τα 284 κιλά (στεγνή).

Βάρος που, παραδόξως, δεν φαίνεται όταν ανεβαίνει κάποιος στη μοτοσυκλέτα άλλα είναι αισθητό στις αλλαγές κλίσης – πορείας μέσα στις στροφές.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι μια από τις διαθέσιμες προς δοκιμή μοτοσυκλέτες ήταν αυτή που παραχώρησε η Harley Davidson Athens στον ταξιδευτή Κωνσταντίνο Μητσάκη για το ταξιδιωτικό του από την Αθήνα στην Σκωτία.

Μάλιστα η συγκεκριμένη, παρά το είχε στο οδόμετρο της περισσότερα από 8.000 σκληρά ταξιδιωτικά χιλιόμετρα, ήταν σε άψογη κατάσταση.

*Το Ηarley Davidson Demo Truck, είναι μια έξυπνη εκδήλωση της Harley Davidson με μια νταλίκα που περιοδεύει την Ευρώπη και προσφέρει τη δυνατότητα στους λάτρεις της μάρκας αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο να έχει μια πρώτη επαφή με τα νέα μοντέλα κάθε χρονιάς

**Ο Όμιλος Φάις αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους λιανικής και χονδρικής στην Ελλάδα με εδραιωμένη παρουσία και διευρυμένο αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Με 45 χρόνια εμπειρίας των βασικών μετόχων, με ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περισσότερα από 100 διεθνή brands, και με διαρκή επέκταση σε 6 συνολικά χώρες, o Όμιλος Φάις συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, ενισχύοντας την παρουσία του σε βασικές αγορές και διευρύνοντας το δίκτυό τoυ.