Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Harley-Davidson Athens, μέλος του Ομίλου Φάις, υποδέχεται στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026 το Harley-Davidson Demo Truck, προσκαλώντας αναβάτες και φίλους της μάρκας σε ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο test rides και αυθεντική Harley-Davidson εμπειρία.

Το Demo Truck αποτελεί το πλήρως εξοπλισμένο κινητό showroom της Harley-Davidson, το οποίο περιοδεύει σε ολόκληρη την Ευρώπη και πραγματοποιεί επιλεγμένες στάσεις στους επίσημους dealers της μάρκας, μεταφέροντας μια ευρεία επιλογή από τα νεότερα μοντέλα Harley-Davidson.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης διοργάνωσης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη νέα γκάμα της Harley-Davidson και να συμμετάσχουν σε test rides, βιώνοντας στην πράξη την απόδοση, την τεχνολογία και τη μοναδική ταυτότητα κάθε μοτοσυκλέτας.

Η περσινή διοργάνωση του Harley-Davidson Demo Truck & International Launch 2025 στη Harley-Davidson Athens σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία, συγκεντρώνοντας πλήθος αναβατών και φίλων της μάρκας. Μέσα σε δύο ημέρες πραγματοποιήθηκαν συνολικά 340 test rides.

Το φετινό event θα πλαισιωθεί από μουσική και Monster Energy, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία για την κοινότητα της Harley-Davidson.

Το Harley-Davidson Demo Truck 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στη Harley-Davidson Athens, στη Λεωφόρο Ευελπίδων & Ηφαίστου 2, στο Κορωπί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν το test ride τους μέσω του συνδέσμου: https://harley-davidson.testdrivebutler.com/show/1075?language=el