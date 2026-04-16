Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη Harley-Davidson Athens, η οποία εμφανίστηκε ανανεωμένη και με σαφή στόχευση στη δυναμική επανατοποθέτησή της στην ελληνική αγορά.

Υπό τη διαχείριση του Fais Group, η ιστορική αμερικανική μάρκα επιχείρησε να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή παρουσίας, επιλέγοντας μια προσέγγιση που συνδύαζε εμπορικό ρεαλισμό με ενίσχυση της εμπειρίας του κοινού.

Το περίπτερο της εταιρείας συγκαταλέχθηκε στα πλέον πολυσυζητημένα της διοργάνωσης, προσελκύοντας σταθερά μεγάλο αριθμό επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

Η εικόνα που παρουσίασε η Ηarley-Davidson Athens στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 δεν περιορίστηκε σε μια απλή στατική έκθεση μοντέλων, αλλά επιδίωξε να αναδείξει τη σύγχρονη ταυτότητα της Harley-Davidson, δίνοντας έμφαση στη διαδραστικότητα και στην άμεση επαφή του κοινού με τις μοτοσυκλέτες.

Πολλοί επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ανέβουν στα μοντέλα, να φωτογραφηθούν και να εξερευνήσουν από κοντά τα χαρακτηριστικά τους, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί η απόσταση μεταξύ brand και αναβάτη και να ενισχυθεί η βιωματική διάσταση της εμπειρίας.

Ιδιαίτερη προσοχή συγκέντρωσε το Harley-Davidson Nightster, το οποίο προβάλλεται ως το μοντέλο εισόδου στη γκάμα της Harley-Davidson, με τιμή εκκίνησης από 14.400 ευρώ.

Η επιλογή να δοθεί έμφαση σε ένα πιο προσιτό –σε σχέση με την παραδοσιακή εικόνα της μάρκας– μοντέλο αποτυπώνει τη στρατηγική διεύρυνσης του κοινού στο οποίο απευθύνεται η εταιρεία, ανοίγοντας τον δρόμο και σε νεότερους αναβάτες.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η παρουσίαση του προγράμματος χρηματοδότησης Harley-Davidson Finance, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Τράπεζα Santander και προβλέπει δυνατότητα απόκτησης μοτοσυκλέτας με 15% προκαταβολή και αποπληρωμή έως 72 δόσεις, στοιχείο που αντανακλά τη στροφή της αγοράς προς πιο ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η επιτυχία της παρουσίας της Harley-Davidson Athens συνδέεται και με τη συνολική δυναμική της διοργάνωσης, καθώς η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 κατέγραψε ρεκόρ επισκεψιμότητας με 47.000 επισκέπτες.

Σύμφωνα με εκθέτες και διοργανωτές, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε σε επίπεδο εντυπώσεων, αλλά μεταφράστηκε σε ουσιαστική εμπορική κινητικότητα, με πωλήσεις εντός της έκθεσης και σημαντικό αριθμό νέων επαφών που δημιουργούν προοπτικές για το επόμενο διάστημα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η συμμετοχή της Harley-Davidson Athens λειτούργησε ως ένδειξη της πρόθεσης του Fais Group να επενδύσει με συνέπεια στην ανάπτυξη της Harley-Davidson στην Ελλάδα, επιχειρώντας να ενισχύσει τόσο την εμπορική της απήχηση όσο και τη σχέση της με το εγχώριο κοινό.

Η φετινή διοργάνωση φαίνεται να αποτέλεσε όχι απλώς μια επιτυχημένη εκθεσιακή παρουσία, αλλά ένα στρατηγικό βήμα για το μέλλον της Harley-Davidson στην ελληνική αγορά.